Petro hizo inusual propuesta a Ricardo Bonilla mientras está en prisión por presunto vínculo con el escándalo de la Ungrd: “Iniciar las clases”

Petro hizo inusual propuesta a Ricardo Bonilla mientras está en prisión por presunto vínculo con el escándalo de la Ungrd - crédito Colprensa

El 18 de diciembre de 2025, la magistrada Aura Alexandra Rosero del Tribunal Superior de Bogotá ordenó la detención en prisión de los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla por su presunta participación en un esquema de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (Ungrd).

La decisión, que responde a la gravedad de los delitos imputados y el riesgo de que los exfuncionarios puedan reincidir en prácticas de direccionamiento contractual, busca evitar la continuidad de esquemas de corrupción que, según el tribunal, afectan la credibilidad de las instituciones ejecutivas y legislativas.

Contra la medida de aseguramiento decretada contra Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco proceden los recursos de reposición y apelación - crédito @TSB_Bogota/X

En su resolución, la magistrada Rosero enfatizó que la medida de privación de libertad no se fundamenta en un riesgo de fuga, sino en la necesidad de impedir la rearticulación de redes corruptas. El tribunal consideró improcedente la solicitud de detención domiciliaria presentada por la Fiscalía General de la Nación , al tratarse de una medida sustitutiva que solo puede evaluarse después de determinar la pertinencia de la prisión en centro carcelario.

Según la magistrada, “no se sustenta en una fuga inminente, sino en la actual necesidad de evitar la rearticulación o continuidad en las prácticas de direccionamiento contractual e interferencia relacional propia de esquemas de corrupción de compleja envergadura, riesgos que no impiden el desplazamiento internacional del imputado”.

Frente a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, el presidente de la República, Gustavo Petro, utilizó sus redes sociales para cuestionar el fallo y defender al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

El jefe de Estado colombiano sostuvo que cree en la inocencia del exministro de Hacienda - crédito @petrogustavo/X

“No puedo criticar fallos? ¿Por qué ponen preso a un profesor, doctor en economía, dedicado toda su vida a enseñar estudiantes?”, escribió en su cuenta de X. En efecto, dijo que Bonilla hizo un trabajo extraordinario para sacar al país de deudas de administraciones anteriores".

“¿Solo porque ese profesor fue el ministro de hacienda del gobierno Petro y logró reducir la pobreza en Colombia? ¿Solo porque dudó entre dejar al país sin pagar las deudas de Duque y producir una crisis de la economía y la extorsión uribista?”, destacó.

Dadas las circunstancias, Petro solicitó al ex alto funcionario aprovechar sus conocimientos en economía para enseñar a los presos colombianos mientras permanece recluido. “Le pido al profesor Bonilla en el centro de reclusión donde esté, iniciar las clases de economía a los presos de Colombia. La justicia siempre florece y deja atrás el odio”.

Y agregó: “Ya sabemos que nuestra justicia puso presos a profesores como el doctor Beltrán, buscó a Orlando Fals Borda, por presión de gobiernos autoritarios y luego, tras años, tuvo que soltarlos porque eran inocentes. Todos sabemos que la justicia detuvo a tres mil jóvenes qué protestaban por la dignidad de la vida en el pasado gobierno y fue presionada para llamarlos y sindicarlos de terrorismo? ¿Tres mil jóvenes estudiantes? No eran terroristas son presos políticos”.

Petro criticó a la justicia colombiana - crédito @petrogustavo/X

A la par, criticó el sistema de justicia colombiano, que, a su juicio, no toma acciones contundentes contra los verdaderos criminales de Colombia.

“Pero si la justicia en el caso de la derecha no manda a la cárcel a quienes son socios de paramilitraes y han empleado a los asesinos de Jaime Garzón como asesores y han dado órdenes de operaciones sobre barrios populares en dónde han estado los paramilitares ayudándole al gobierno a desaparecer gente. Hasta con familiares cercanos exportadores de drogas a los EEUU. Ya sabemos que los ministros de Odebrech y del genocidio colombiano no van presos (sic)“, expuso el gobernante.

Al final de su mensaje, reiteró que Bonilla es inocente de los cargos por los que se le investiga, insistiendo en sus aportes al país.

“Yo sé personalmente de la pulcritud de Bonilla y sé que le sucedió y cuánta presión aguantó para intentar pagar la deuda que nos dejó Duque”, concluyó Petro.