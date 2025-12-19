Cathy Juvinao calificó de “mentiroso” a Petro tras llamar “heroína” a la jueza Vivian Polanía por su rol como mujer

Cathy Juvinao rechazó las palabras de Gustavo Petro sobre el papel de la jueza Vivian Polanía como mujer - crédito Germán Forero/Prensa - Alexa Rochi/Presidencia

La muerte de la jueza Vivian Polanía, hallada en su apartamento en Cúcuta junto a su bebé de dos meses, generó una conmoción en Colombia. La funcionaria, que lideraba procesos clave contra el crimen organizado en la frontera, se convirtió en un símbolo de ‘rebeldía’ por la justicia; sin embargo, fueron las palabras del presidente Gustavo Petro en redes sociales lo que desató una fuerte reacción por parte de la representante a la Cámara Cathy Juvinao, que no dudó en calificarlo de “mentiroso”.

El presidente Petro expresó su pesar por la muerte de la jueza a través de su cuenta de X, al destacar la valentía de Polanía y su trabajo en la lucha contra la delincuencia en la región.

El mandatario la describió como una “heroína de la justicia”. Petro también aprovechó para hacer un comentario sobre la libertad de las mujeres, mencionando: “Las mujeres deben vestirse como les dé la gana. Porque estamos en una Colombia libre, los hombres y las mujeres son libres”.

Estas declaraciones, que parecían un intento de rendir homenaje a la jueza y a las mujeres en general, no fueron bien recibidas por muchos, entre ellos, la congresista Juvinao, una de sus mayores opositoras.

En su respuesta, Cathy Juvinao no se guardó nada y escribió en la misma red social: “MENTIROSO. Usted y su gobierno han ejercido violencia política contra cualquier mujer que les cuestione e interpele. Sin mencionar que para usted todo debe estar sincronizado con el clítoris. Hipócrita”.

La crítica de la representante se centró en lo que ella considera una contradicción por parte del presidente. Mientras Petro se presenta como un defensor de la libertad y los derechos de las mujeres, su Gobierno es señalado por diversas organizaciones y personalidades políticas de ejercer violencia política contra mujeres que se oponen o cuestionan sus políticas.

Pues la congresista recordó cuando el presidente generó gran controversia durante su discurso en la Casa de Nariño, en un Consejo de Ministros, cuando dijo: “Una mujer libre hace lo que quiera con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, será una gran mujer. Dicen que no hable de eso, entonces hablo del hombre”.

Ahora, el mensaje de Petro sobre el caso de la jueza generó controversia debido a su historial, ya que en ocasiones anteriores ha mostrado poca receptividad hacia el tema de las mujeres, especialmente al ser señalado por su trato violento hacia ellas. Esta actitud se reveló también en cómo se ha referido hacia las mujeres en diversas profesiones, como las periodistas, lo que intensificó las críticas, como las de la representante.

¿Qué se sabe de la muerte de la jueza Vivian Polanía?

Según el coronel Libardo Fabio Ojeda, al ingresar al apartamento no se percibieron indicios extraños: “La juez se encontraba en su cama arropada y el bebé estaba a su lado”, explicó. La Policía Nacional, en su informe, detalló que el último contacto registrado de Polanía con su equipo de seguridad fue el 16 de diciembre, alrededor de las 8:00 p. m., cuando se comunicó con su escolta.

El escolta intentó durante el 17 de diciembre ponerse en contacto con la jueza sin obtener respuesta. Ante la preocupación, decidió alertar a la madre de Polanía y al vigilante del edificio. Fue entonces cuando se activaron los protocolos de seguridad, y finalmente se halló el cuerpo sin vida de la jueza.

A pesar de los esfuerzos por esclarecer las circunstancias de su fallecimiento, la causa de su muerte sigue siendo incierta, y las autoridades continúan con la investigación para determinar si se trató de un incidente relacionado con su trabajo judicial o si existen otras causas que explican su deceso.