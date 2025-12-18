Unas frambuesas con talio, la circular de Interpol y el intento de suicidio en Londres: la trama detrás del caso de la empresaria Zulma Guzmán

La acusación por el envenenamiento de dos menores en Bogotá y la activación de mecanismos globales de captura reabren el debate sobre garantías judiciales y la presión mediática en investigaciones sensibles - crédito captura de pantalla Verdades Incómodas / Youtube

Zulma Guzmán, una ciudadana colombiana de aproximadamente 50 años, enfrenta un proceso de extradición desde el Reino Unido tras ser identificada como la principal sospechosa del envenenamiento con talio de tres menores y un adulto en Bogotá.

El caso, de gran impacto internacional, resultó en la muerte de dos niñas y dejó graves secuelas en los sobrevivientes.

Guzmán fue detenida en Londres después de varios meses de búsqueda por parte de las autoridades colombianas y la Interpol, que la vinculan directamente con el crimen ocurrido el 4 de abril de este año.

La investigación tomó un giro decisivo cuando la Policía Metropolitana de Londres rescató a una mujer en estado de angustia en el río Támesis el 17 de diciembre. Tras su identificación en el hospital, se confirmó que se trataba de Guzmán, buscada por la Fiscalía colombiana por su presunta participación en el envenenamiento.

La captura de Zulma Guzmán Castro, conocida como la ‘asesina de las frambuesas’, marca el fin de una intensa fuga internacional y así lo reportaron los medios ingleses - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El caso se originó entre el 4 y el 9 de abril de 2025, cuando tres menores y un adulto resultaron intoxicados tras consumir frambuesas contaminadas con talio en una vivienda del norte de Bogotá.

Según la Fiscalía colombiana, dos de las niñas fallecieron, una al día siguiente y la otra cuatro días después. La tercera menor sobrevivió con graves secuelas y el adulto continúa en proceso de recuperación. Las autoridades determinaron que el alimento había sido enviado como un supuesto regalo a través de una empresa de mensajería, aunque la Fiscalía aclaró que este obsequio era falso y formaba parte de un plan premeditado.

La investigación inicial se centró en el entorno familiar de las víctimas. Juan de Bedout, padre de una de las niñas fallecidas y propietario de la vivienda donde ocurrieron los hechos, relató a la Fiscalía que mantuvo una relación extramatrimonial con Zulma Guzmán entre 2017 y 2018.

De Bedout también aportó detalles sobre episodios previos, como el ingreso de Guzmán a su edificio haciéndose pasar por agente inmobiliaria para instalar un dispositivo de rastreo en su vehículo. Además, la Fiscalía amplió la pesquisa al descubrir que la esposa de De Bedout, Alicia Graham Sardi, fallecida en 2021 por cáncer, también había sido envenenada con talio un año antes de su muerte.

La empresaria Zulma Guzmán habría tenido una "relación clandestina" con el padre de una de las menores que murieron - crédito Captura de video Shark Tank Colombia/Youtube y X

El avance de la investigación permitió identificar a Guzmán como la principal sospechosa. El rastreo de las frambuesas contaminadas llevó a los investigadores a un mensajero que, según su testimonio recogido por El Espectador, recibió el paquete en una tienda esotérica y de tarot en el sector del Parque de la 93, tras recibir llamadas con el código de Argentina. Las cámaras de seguridad y los registros de la aplicación de envíos se incorporaron al expediente.

El 13 de abril de 2023, Guzmán abandonó Colombia rumbo a Argentina, donde ya había establecido un domicilio y manifestado su intención de estudiar periodismo. Posteriormente, surgieron indicios de que podría encontrarse en Brasil, España o Londres, lo que llevó a la emisión de una orden de captura y una circular roja de Interpol el 4 de diciembre.

La búsqueda internacional culminó el 17 de diciembre de 2023, cuando la Policía Metropolitana de Londres rescató a una mujer que había saltado al río Támesis en un aparente intento de suicidio.

Tras su traslado a un hospital, las autoridades británicas confirmaron su identidad como Zulma Guzmán, quien figuraba en la lista de personas buscadas por Interpol. Fuentes consultadas por W Radio detallaron que la acción fue registrada por cámaras de seguridad y que, una vez recuperada, Guzmán deberá comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, donde se legalizará su captura y se iniciará el proceso de extradición solicitado por la Fiscalía colombiana.

En medio del proceso judicial, Guzmán ha defendido su inocencia. En declaraciones recogidas por El Espectador, la empresaria afirmó que la vinculación de la Fiscalía responde a una estrategia para destruir su reputación antes de un juicio justo y denunció la desaparición de sus derechos fundamentales, como la presunción de inocencia y el buen nombre.

El Club El Nogal de Bogotá suspendió de manera temporal la membresía de Zulma Guzmán Castro, empresaria vinculada a la investigación por la muerte de dos niñas tras consumir frambuesas contaminadas con talio - crédito Club el Nogal/Facebook y Verdades Ocultas/Youtube

Guzmán sostuvo que su relación con De Bedout se extendió por más de seis años, entre 2014 y 2020, y que su viaje a Argentina estaba motivado por razones personales y académicas, no por eludir la justicia. Además, consideró que su vínculo sentimental la convirtió en el blanco más fácil para las acusaciones.

El caso ha puesto en el centro de la atención el uso del talio como veneno, una sustancia poco común y difícil de detectar. El toxicólogo Camilo Uribe, consultado por Los Informantes, explicó que los síntomas iniciales suelen confundirse con una intoxicación alimentaria, pero en fases avanzadas provoca daño neurológico, parálisis y, en casos severos, fallas multiorgánicas que pueden resultar letales.

Uribe destacó que las concentraciones de talio encontradas en las víctimas superaron los 3.000 microgramos por decilitro, niveles que calificó como letales y sin precedentes en la literatura médica.

“Se considera intoxicación severa, si esa concentración está por encima de 100 o 150. Pero en este caso había niveles de talio que la máquina no fue capaz de detectar. Es decir, estamos hablando de niveles por encima de 3.000. Es decir, son concentraciones letales”, indicó el experto.

Mientras la justicia británica evalúa la extradición, Guzmán insiste en que no es responsable de los hechos y que su defensa se centrará en demostrar su inocencia ante los tribunales.