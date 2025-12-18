Colombia

Unas frambuesas con talio, la circular de Interpol y el intento de suicidio en Londres: la trama detrás del caso de la empresaria Zulma Guzmán

Las autoridades del Reino Unido mantienen bajo custodia en un hospital a la colombiana sospechosa de envenenar con talio a dos niñas de 13 años de edad

Guardar
La acusación por el envenenamiento
La acusación por el envenenamiento de dos menores en Bogotá y la activación de mecanismos globales de captura reabren el debate sobre garantías judiciales y la presión mediática en investigaciones sensibles - crédito captura de pantalla Verdades Incómodas / Youtube

Zulma Guzmán, una ciudadana colombiana de aproximadamente 50 años, enfrenta un proceso de extradición desde el Reino Unido tras ser identificada como la principal sospechosa del envenenamiento con talio de tres menores y un adulto en Bogotá.

El caso, de gran impacto internacional, resultó en la muerte de dos niñas y dejó graves secuelas en los sobrevivientes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Guzmán fue detenida en Londres después de varios meses de búsqueda por parte de las autoridades colombianas y la Interpol, que la vinculan directamente con el crimen ocurrido el 4 de abril de este año.

La investigación tomó un giro decisivo cuando la Policía Metropolitana de Londres rescató a una mujer en estado de angustia en el río Támesis el 17 de diciembre. Tras su identificación en el hospital, se confirmó que se trataba de Guzmán, buscada por la Fiscalía colombiana por su presunta participación en el envenenamiento.

La captura de Zulma Guzmán
La captura de Zulma Guzmán Castro, conocida como la ‘asesina de las frambuesas’, marca el fin de una intensa fuga internacional y así lo reportaron los medios ingleses - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El caso se originó entre el 4 y el 9 de abril de 2025, cuando tres menores y un adulto resultaron intoxicados tras consumir frambuesas contaminadas con talio en una vivienda del norte de Bogotá.

Según la Fiscalía colombiana, dos de las niñas fallecieron, una al día siguiente y la otra cuatro días después. La tercera menor sobrevivió con graves secuelas y el adulto continúa en proceso de recuperación. Las autoridades determinaron que el alimento había sido enviado como un supuesto regalo a través de una empresa de mensajería, aunque la Fiscalía aclaró que este obsequio era falso y formaba parte de un plan premeditado.

La investigación inicial se centró en el entorno familiar de las víctimas. Juan de Bedout, padre de una de las niñas fallecidas y propietario de la vivienda donde ocurrieron los hechos, relató a la Fiscalía que mantuvo una relación extramatrimonial con Zulma Guzmán entre 2017 y 2018.

De Bedout también aportó detalles sobre episodios previos, como el ingreso de Guzmán a su edificio haciéndose pasar por agente inmobiliaria para instalar un dispositivo de rastreo en su vehículo. Además, la Fiscalía amplió la pesquisa al descubrir que la esposa de De Bedout, Alicia Graham Sardi, fallecida en 2021 por cáncer, también había sido envenenada con talio un año antes de su muerte.

La empresaria Zulma Guzmán habría
La empresaria Zulma Guzmán habría tenido una "relación clandestina" con el padre de una de las menores que murieron - crédito Captura de video Shark Tank Colombia/Youtube y X

El avance de la investigación permitió identificar a Guzmán como la principal sospechosa. El rastreo de las frambuesas contaminadas llevó a los investigadores a un mensajero que, según su testimonio recogido por El Espectador, recibió el paquete en una tienda esotérica y de tarot en el sector del Parque de la 93, tras recibir llamadas con el código de Argentina. Las cámaras de seguridad y los registros de la aplicación de envíos se incorporaron al expediente.

El 13 de abril de 2023, Guzmán abandonó Colombia rumbo a Argentina, donde ya había establecido un domicilio y manifestado su intención de estudiar periodismo. Posteriormente, surgieron indicios de que podría encontrarse en Brasil, España o Londres, lo que llevó a la emisión de una orden de captura y una circular roja de Interpol el 4 de diciembre.

La búsqueda internacional culminó el 17 de diciembre de 2023, cuando la Policía Metropolitana de Londres rescató a una mujer que había saltado al río Támesis en un aparente intento de suicidio.

Tras su traslado a un hospital, las autoridades británicas confirmaron su identidad como Zulma Guzmán, quien figuraba en la lista de personas buscadas por Interpol. Fuentes consultadas por W Radio detallaron que la acción fue registrada por cámaras de seguridad y que, una vez recuperada, Guzmán deberá comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, donde se legalizará su captura y se iniciará el proceso de extradición solicitado por la Fiscalía colombiana.

En medio del proceso judicial, Guzmán ha defendido su inocencia. En declaraciones recogidas por El Espectador, la empresaria afirmó que la vinculación de la Fiscalía responde a una estrategia para destruir su reputación antes de un juicio justo y denunció la desaparición de sus derechos fundamentales, como la presunción de inocencia y el buen nombre.

El Club El Nogal de
El Club El Nogal de Bogotá suspendió de manera temporal la membresía de Zulma Guzmán Castro, empresaria vinculada a la investigación por la muerte de dos niñas tras consumir frambuesas contaminadas con talio - crédito Club el Nogal/Facebook y Verdades Ocultas/Youtube

Guzmán sostuvo que su relación con De Bedout se extendió por más de seis años, entre 2014 y 2020, y que su viaje a Argentina estaba motivado por razones personales y académicas, no por eludir la justicia. Además, consideró que su vínculo sentimental la convirtió en el blanco más fácil para las acusaciones.

El caso ha puesto en el centro de la atención el uso del talio como veneno, una sustancia poco común y difícil de detectar. El toxicólogo Camilo Uribe, consultado por Los Informantes, explicó que los síntomas iniciales suelen confundirse con una intoxicación alimentaria, pero en fases avanzadas provoca daño neurológico, parálisis y, en casos severos, fallas multiorgánicas que pueden resultar letales.

Uribe destacó que las concentraciones de talio encontradas en las víctimas superaron los 3.000 microgramos por decilitro, niveles que calificó como letales y sin precedentes en la literatura médica.

“Se considera intoxicación severa, si esa concentración está por encima de 100 o 150. Pero en este caso había niveles de talio que la máquina no fue capaz de detectar. Es decir, estamos hablando de niveles por encima de 3.000. Es decir, son concentraciones letales”, indicó el experto.

Mientras la justicia británica evalúa la extradición, Guzmán insiste en que no es responsable de los hechos y que su defensa se centrará en demostrar su inocencia ante los tribunales.

Temas Relacionados

Zulma GuzmánEnvenenamiento con talioBogotáExtradición desde Reino UnidoJuan de BedoutFrambuesas con TalioColombia-noticias

Más Noticias

Lotería de Manizales resultados miércoles 17 de diciembre de 2025: quién ganó el premio mayor de $2.600 millones

Como cada miércoles, aquí están los ganadores de la Lotería de Manizales

Lotería de Manizales resultados miércoles

Resultados de la Lotería del Valle 17 de diciembre: números ganadores del premio mayor y los 30 secos millonarios

Lotería del Valle realiza un sorteo a la semana, todos los miércoles, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Resultados de la Lotería del

Ecopetrol y Petrobras concretaron la mayor venta anticipada de gas natural en Colombia

La operación en el campo Sirius se materializó mediante la firma de 66 contratos con 17 empresas, por un volumen total de 249 millones de pies cúbicos diarios (Mpcd), según informó Ecopetrol

Ecopetrol y Petrobras concretaron la

Los emotivos homenajes a ‘Cocacolo’, el conductor del bus de Precoltur que transportaba a los 16 estudiantes en Remedios, Antioquia

Sus vecinos, amigos y familiares le dieron una despedida con pólvora y las bocinas de sus vehículos por todo lo alto a Jonathan Alexander Taborda Lopera, el hombre que llevaba a los alumnos de la Institución Educativa Liceo Antioqueño

Los emotivos homenajes a ‘Cocacolo’,

En video quedó registrado el presunto feminicidio de María Ligia Garzón Ayala en Fusagasugá: su expareja estaba bailando con ella cuando la apuñaló

La rápida reacción de las autoridades permitió ubicar al sospechoso, William Barbosa, luego del ataque mortal en la Galería Municipal del municipio cundinamarqués

En video quedó registrado el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La violencia se reorganiza en

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

Autoridades ofrecen hasta $500 millones por ‘Max Max’, responsable de los atentados terroristas en Buenos Aires

Paro del ELN reafirmó que es la estructura armada en todo el continente capaz de ejercer hegemonía militar y política: hay alerta

ENTRETENIMIENTO

Valentina Ferrer reveló el problema

Valentina Ferrer reveló el problema que tuvo con el traje que usó en el concierto de J Balvin y por qué Río se enfureció con su salida al escenario

Ella es Florencia Cassi, la nueva presentadora argentina en ‘La vuelta al mundo en 80 risas’

La confesión de Alejandro Estrada sobre la ansiedad: “A veces me desordena, a veces me juega en contra”

Rigoberto Urán se vuelve viral junto a J Balvin tras concierto sold out en Bogotá: “No podemos parar la música”

Blessd desató furor entre sus seguidores tras compartir su impresionante transformación física: así luce

Deportes

Fuertes peleas en el Atanasio

Fuertes peleas en el Atanasio Girardot tras la final de la Copa BetPlay entre Nacional y Medellín: equipo de transmisión de TV se vio afectado

Así quedó el palmarés de títulos de Atlético Nacional tras el título de la Copa Colombia 2025 ante Independiente Medellín

Caos en el Atanasio Girardot: hinchas del DIM invaden la cancha tras la final de Nacional en la Copa Colombia

Atlético Nacional, tricampeón de la Copa Colombia: superó a Medellín por 1-0 en el Atanasio Girardot

Estos son los campeones de la Copa Colombia en toda la historia: Atlético Nacional le sacó ventaja al Medellín