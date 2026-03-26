Colombia

Gustavo Petro enfrenta críticas por presuntamente proteger a funcionarios acusados de violencia de género en su Gobierno

El presidente ha defendido a los funcionarios acusados, alegando que no están condenados ni procesados penalmente, lo que ha generado críticas de activistas y medios por minimizar los casos y revictimizar a las presuntas víctimas

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El presidente Gustavo Petro partirá de Colombia el 20 de septiembre para una gira en Estados Unidos, que comenzará en Chicago - crédito Joel González/Presidencia
El mandatario nacional ha sido criticado por minimizar denuncias de violencia de género. - crédito Joel González/Presidencia

El presidente Gustavo Petro, enfrenta cuestionamientos por su postura ante denuncias de violencia de género que involucran a funcionarios de su Gobierno. Según informó El Colombiano, la atención mediática y social se ha centrado en la forma en que el jefe de Estado ha respondido a acusaciones que afectan a integrantes de su círculo cercano, así como a otras figuras relevantes de la administración pública.

Entre los casos señalados por el medio destaca el de Hollman Morris, actual director de RTVC. La periodista Lina Castillo denunció hechos de acoso laboral y sexual que, según sus declaraciones, ocurrieron durante su colaboración con Morris en el Concejo de Bogotá en 2019.

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Castillo relató: “Además de las típicas frases por ir en falda, soy de rasgos morenos, un día empezó el primer comentario, salió alusivo al tema de que quería estar con una morena y me picaba el ojo. Una vez salimos a almorzar con todo el equipo, me pidió que me sentara al lado de él y me tomó de las piernas”, según recogió El Colombiano. El proceso judicial, actualmente en la Fiscalía, fue acompañado de testimonios de otras mujeres, aunque la denunciante terminó rectificando sus declaraciones y apartándose del caso.

En 2019, la periodista María Antonia García de la Torre denunció públicamente a Morris por agresión sexual. García relató en una columna publicada en El Tiempo: “Me agarró a la fuerza, me manoseó y me besó en la boca. Mi reacción fue de asco y sorpresa y lo separé de mí como pude”.

La denuncia fue archivada, pero García solicitó su reapertura y recordó en redes sociales que, tras el segundo archivo de la denuncia, Gustavo Petro celebró en x la “inocencia” de Morris. García sostuvo: “Es evidente que el archivo de una denuncia no es una declaración de inocencia, menos cuando el mismo acusado confiesa su delito. Acto seguido, le regaló la gerencia de RTVC”.

El presidente Petro se pronunció públicamente sobre la inocencia de Morris tras el archivo del caso. - crédito @Caidadelatorre/X
El presidente Petro se pronunció públicamente sobre la inocencia de Morris tras el archivo del caso. - crédito @Caidadelatorre/X

Otras figuras del Gobierno implicadas

El nombre de Armando Benedetti, exministro y actual embajador, también aparece en las denuncias por violencia de género. Su pareja, Adelina Guerrero, denunció en julio de 2024 un caso de violencia intrafamiliar con episodios de amenazas y agresiones. Aunque en 2026 Guerrero describió los hechos como un malentendido, el caso mantuvo repercusión pública. Adicionalmente, Benedetti insultó a la magistrada Cristina Lombana de la Corte Suprema de Justicia y fue denunciado por la excanciller y actual embajadora en Reino Unido, Laura Sarabia, por presunta violencia de género.

El manejo del presidente Petro ante estas situaciones ha sido objeto crítica. En una entrevista realizada el 3 de mayo de 2025 por el personaje Juanpis González, al preguntarle sobre las denuncias contra Morris y Benedetti, el presidente afirmó: “No están realmente condenados o procesados penalmente”.

Cuando el entrevistador preguntó si no había que creerle a las víctimas, Petro respondió: “No es un asunto de creer. Yo no puedo manejar las relaciones públicas, el manejo del Gobierno, simplemente por creencias”.

Alejandro Riaño entrevistó a Petro y contó cómo le fue - crédito @juanpisgonzalez/IG
Petro sostiene que la gestión del Gobierno no puede guiarse por creencias frente a denuncias. - crédito @juanpisgonzalez/IG

El caso de Ricardo Leyva y la reacción del presidente

En diciembre de 2025, la denuncia de Karen Santos, exesposa del empresario de conciertos Ricardo Leyva, señaló agresiones físicas, amenazas y persecución con armas blancas, respaldadas por pruebas audiovisuales. Santos declaró en entrevista con Cambio: “O hablo o me matan”. La denunciante relató que Leyva la persiguió con un cuchillo y que la Policía favoreció al empresario. Además, Santos afirmó haber sido golpeada en un hotel de Cali y que hoy enfrenta secuelas físicas graves, incluyendo pérdida de visión en un ojo.

La reacción del presidente Gustavo Petro ante la acusación de intento de feminicidio generó controversia. Petro manifestó: “Yo no me meto en esas peleas. De ahí solo se sale aruñado”.

La activista Ita María respondió en redes sociales: “Las violencias de género no son peleas ni asuntos privados y es deber de los estados garantizar a las mujeres vidas libres de violencia. Los feminicidios también ocurren porque la sociedad prefiere no meterse en ‘esas peleas’. Mirar a otro lado es parte del problema”.

Petro calificó como “peleas” un intento de feminicidio denunciado contra Ricardo Leyva, generando controversia. - crédito X
Petro calificó como “peleas” un intento de feminicidio denunciado contra Ricardo Leyva, generando controversia. - crédito X

El director de Cambio, Federico Gómez Lara, escribió: “Intento de feminicidio = peleas. Ok”.

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