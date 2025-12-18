Una niña de 17 años desaparecida por paramilitares es la nueva víctima identificada por la JEP entre los cadáveres encontrados en La Escombrera en Medellín

Las autoridades forenses lograron establecer la identidad de una menor reportada como desaparecida hace más de dos décadas, tras el análisis de restos localizados en un sector afectado por violencia paramilitar - crédito @JEP_Colombia

La Jurisdicción Especial para la Paz, a través de su equipo forense, pudo identificar a una quinta persona en el sitio conocido como La Escombrera.

La víctima corresponde a una adolescente de 17 años que desapareció el 24 de agosto de 2002 mientras iba al hospital, durante la intervención armada por parte del Bloque Cacique Nutibara.

El hallazgo del cuerpo se registró el 15 de julio. Tras cotejar los datos, Medicina Legal ratificó la identificación y actualmente realiza las gestiones para la entrega formal de los restos a sus familiares.

“El Grupo de Apoyo Técnico Forense (Gatef) de la @UIA_JEP confirmó la identificación de una quinta víctima. Se trata de una niña de 17 años, habitante de la Comuna 13. Fue desaparecida el 24 de agosto de 2002 por paramilitares del Bloque Cacique Nutibara, cuando se dirigía en bus al Hospital de San Cristóbal para internarse por inanición”, informó el tribunal por medio de un hilo en su cuenta de la red social X.

De igual manera recordaron en su publicación que el 18 de diciembre marca el aniversario del hallazgo inicial en La Escombrera. Los primeros dos cuerpos fueron restituidos a sus familias en enero. Las desapariciones tuvieron lugar durante 34 intervenciones de la fuerza pública en la Comuna 13, entre 2001 y 2004.

En 2025, la Jurisdicción Especial para la Paz localizó cinco cuerpos adicionales, sumando un total de siete exhumaciones efectuadas desde 2024. Hasta la fecha, se han identificado cinco víctimas y los restos de cuatro ya fueron entregados a sus allegados.

“Durante 2025, la JEP mantuvo activa la búsqueda judicial bajo medidas cautelares. El 9 y 10 de enero se recuperaron dos cuerpos y, con la ampliación del área de excavación y el refuerzo del GATEF, se localizaron tres más, para un total de siete víctimas exhumadas en este punto del occidente de Medellín”, comentó la JEP en el hilo de X.

La Jurisdicción Especial para la Paz informó en su comunicado que “el Instituto Nacional de Medicina Legal avanzó en la identificación de los cuerpos, lo que permitió cuatro entregas dignas durante el año y prepara la quinta”.

Añadieron que estos procedimientos, realizados de manera reservada y coordinada, contribuyen a esclarecer los hechos y que las familias han recibido acompañamiento psicosocial y jurídico.

El tribunal resaltó que “la continuidad de las labores ha sido posible gracias a la articulación institucional”, y subrayó en particular el “apoyo financiero y logístico de la Alcaldía de Medellín”, el cual fortaleció el equipo técnico y permitió mantener el ritmo de las tareas durante 2025.

Por otra parte, la JEP indicó que, con miras a 2026, el Auto AI-48 del 21 de agosto de 2025 vinculó al Ministerio de Hacienda y Ministerio del Interior con el objetivo de “garantizar la sostenibilidad financiera e institucional de la intervención en La Escombrera”.

Y finalizaron diciendo lo siguiente: “El cumplimiento de estas órdenes será clave para asegurar la continuidad de la búsqueda. La JEP hará seguimiento a las medidas y seguirá adoptando acciones para proteger el sitio y fortalecer los procesos de recuperación e identificación”.

En mayo de 2025, la Sala dispuso que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en conjunto con la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, la Oficina Asesora de Justicia Restaurativa y la Oficina Asesora de Memoria Institucional y del Sistema Integral para la Paz, ponga en marcha el diseño y evaluación de un proyecto orientado a la construcción de memoria y acciones de reparación simbólica en el sitio de La Escombrera.

En el occidente de Medellín, la Comuna 13 registró numerosos casos de desapariciones forzadas durante los años 2000, sumando 502 víctimas según datos oficiales. Estos acontecimientos impulsaron la creación de una expresión artística y cultural en la zona, con la consigna “Las Cuchas Tienen Razón”, en homenaje a las madres de las personas desaparecidas que han reclamado durante años acciones en La Escombrera.