Colombia

Una niña de 17 años desaparecida por paramilitares es la nueva víctima identificada por la JEP entre los cadáveres encontrados en La Escombrera en Medellín

El equipo forense de la Jurisdicción Especial para la Paz confirmó la identidad de una joven de 17 años, cuyo cuerpo fue hallado en una zona intervenida por grupos armados en Medellín en 2002

Guardar
Las autoridades forenses lograron establecer
Las autoridades forenses lograron establecer la identidad de una menor reportada como desaparecida hace más de dos décadas, tras el análisis de restos localizados en un sector afectado por violencia paramilitar - crédito @JEP_Colombia

La Jurisdicción Especial para la Paz, a través de su equipo forense, pudo identificar a una quinta persona en el sitio conocido como La Escombrera.

La víctima corresponde a una adolescente de 17 años que desapareció el 24 de agosto de 2002 mientras iba al hospital, durante la intervención armada por parte del Bloque Cacique Nutibara.

El hallazgo del cuerpo se registró el 15 de julio. Tras cotejar los datos, Medicina Legal ratificó la identificación y actualmente realiza las gestiones para la entrega formal de los restos a sus familiares.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“El Grupo de Apoyo Técnico Forense (Gatef) de la @UIA_JEP confirmó la identificación de una quinta víctima. Se trata de una niña de 17 años, habitante de la Comuna 13. Fue desaparecida el 24 de agosto de 2002 por paramilitares del Bloque Cacique Nutibara, cuando se dirigía en bus al Hospital de San Cristóbal para internarse por inanición”, informó el tribunal por medio de un hilo en su cuenta de la red social X.

La Jurisdicción Especial para la
La Jurisdicción Especial para la Paz, a través de su equipo forense, pudo identificar a una quinta persona en el sitio conocido como La Escombrera - crédito @JEP_Colombia

De igual manera recordaron en su publicación que el 18 de diciembre marca el aniversario del hallazgo inicial en La Escombrera. Los primeros dos cuerpos fueron restituidos a sus familias en enero. Las desapariciones tuvieron lugar durante 34 intervenciones de la fuerza pública en la Comuna 13, entre 2001 y 2004.

En 2025, la Jurisdicción Especial para la Paz localizó cinco cuerpos adicionales, sumando un total de siete exhumaciones efectuadas desde 2024. Hasta la fecha, se han identificado cinco víctimas y los restos de cuatro ya fueron entregados a sus allegados.

“Durante 2025, la JEP mantuvo activa la búsqueda judicial bajo medidas cautelares. El 9 y 10 de enero se recuperaron dos cuerpos y, con la ampliación del área de excavación y el refuerzo del GATEF, se localizaron tres más, para un total de siete víctimas exhumadas en este punto del occidente de Medellín”, comentó la JEP en el hilo de X.

De igual manera recordaron en
De igual manera recordaron en su publicación que el 18 de diciembre marca el aniversario del hallazgo inicial en La Escombrera. Los primeros dos cuerpos fueron restituidos a sus familias en enero - crédito @JEP_Colombia

La Jurisdicción Especial para la Paz informó en su comunicado que “el Instituto Nacional de Medicina Legal avanzó en la identificación de los cuerpos, lo que permitió cuatro entregas dignas durante el año y prepara la quinta”.

Añadieron que estos procedimientos, realizados de manera reservada y coordinada, contribuyen a esclarecer los hechos y que las familias han recibido acompañamiento psicosocial y jurídico.

El tribunal resaltó que “la continuidad de las labores ha sido posible gracias a la articulación institucional”, y subrayó en particular el “apoyo financiero y logístico de la Alcaldía de Medellín”, el cual fortaleció el equipo técnico y permitió mantener el ritmo de las tareas durante 2025.

La Jurisdicción Especial para la
La Jurisdicción Especial para la Paz informó en su comunicado que “el Instituto Nacional de Medicina Legal avanzó en la identificación de los cuerpos, lo que permitió cuatro entregas dignas durante el año y prepara la quinta” - Crédito @JEP_Colombia

Por otra parte, la JEP indicó que, con miras a 2026, el Auto AI-48 del 21 de agosto de 2025 vinculó al Ministerio de Hacienda y Ministerio del Interior con el objetivo de “garantizar la sostenibilidad financiera e institucional de la intervención en La Escombrera”.

Y finalizaron diciendo lo siguiente: “El cumplimiento de estas órdenes será clave para asegurar la continuidad de la búsqueda. La JEP hará seguimiento a las medidas y seguirá adoptando acciones para proteger el sitio y fortalecer los procesos de recuperación e identificación”.

En mayo de 2025, la Sala dispuso que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en conjunto con la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, la Oficina Asesora de Justicia Restaurativa y la Oficina Asesora de Memoria Institucional y del Sistema Integral para la Paz, ponga en marcha el diseño y evaluación de un proyecto orientado a la construcción de memoria y acciones de reparación simbólica en el sitio de La Escombrera.

En el occidente de Medellín, la Comuna 13 registró numerosos casos de desapariciones forzadas durante los años 2000, sumando 502 víctimas según datos oficiales. Estos acontecimientos impulsaron la creación de una expresión artística y cultural en la zona, con la consigna “Las Cuchas Tienen Razón”, en homenaje a las madres de las personas desaparecidas que han reclamado durante años acciones en La Escombrera.

Temas Relacionados

JEPLa escombreraMedellínCuerpos encontrados por la JEPColombia-Noticias

Más Noticias

Se conoció foto de ingreso al Reino Unido de Zulma Guzmán Castro, colombiana buscada por el crimen de dos menores en Bogotá

La mujer de 50 años era buscada internacionalmente por su presunta implicación en el caso de envenenamiento que conmocionó a la capital colombiana

Se conoció foto de ingreso

Daniel Palacios confirmó su participación en la Gran Consulta de la centroderecha: “Doy el primer paso para rescatar a Colombia”

El precandidato presidencial anunció su decisión de integrarse a la iniciativa de la centroderecha para elegir un candidato único en la primera vuelta de 2026; Palacios destacó la importancia de la unidad y la coherencia con sus convicciones

Daniel Palacios confirmó su participación

‘La casa de los famosos Colombia’ ya tiene fecha de estreno para su tercera temporada

La audiencia y ‘el Jefe’ ya eligieron a los primeros habitantes de la casa estudio, prometiendo una convivencia llena de sorpresas, alianzas inesperadas y mucha emoción para los fanáticos

‘La casa de los famosos

Supermercados en Colombia confirman horarios especiales de atención durante las festividades de final de año

Las principales cadenas de supermercados en Colombia informaron cómo operarán durante las festividades de diciembre y enero, detallando días de cierre y horarios habituales, mientras autoridades locales acompañan jornadas comerciales especiales en ciudades como Bogotá

Supermercados en Colombia confirman horarios

La mamá y el hermano de Jaime Esteban Moreno hablaron luego de un mes y medio del crimen del estudiante de los Andes en Bogotá: “No hay Navidad, no hay alegría”

El joven de 20 años de edad fue asesinado a golpes luego de asisitir a una fiesta de Halloween en la localidad de Chapinero: hay dos detenidos hasta el momento y una tercera orden de captura en curso

La mamá y el hermano
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La violencia se reorganiza en

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

Autoridades ofrecen hasta $500 millones por ‘Max Max’, responsable de los atentados terroristas en Buenos Aires

Paro del ELN reafirmó que es la estructura armada en todo el continente capaz de ejercer hegemonía militar y política: hay alerta

ENTRETENIMIENTO

J Balvin y Silvestre Dangond

J Balvin y Silvestre Dangond encabezan el cartel de artistas invitados al Festival Vallenato 2026

Martha Isabel Bolaños sorprende al confesar que busca pareja joven en redes sociales: “Que tenga entre 18 y 20 años”

Esta fue la condición que le puso Lenny Tavárez a J Balvin para cantar en Medellín y Bogotá: “Si llaman a uno, llaman a los dos”

La familia de B King enfrenta su primera Navidad sin el cantante con emotivo mensaje: “Está con Dios”

Tatán Mejía envió contundente mensaje sobre la Navidad y la depresión: “La alegría no debería ser obligatoria”

Deportes

Figura de Santa Fe estaría

Figura de Santa Fe estaría cerca de llegar al Cerro Porteño del Paraguay: dura baja en la Copa Libertadores para el cuadro Cardenal

Caos en el Atanasio Girardot: hinchas del DIM invaden la cancha tras la final de Nacional en la Copa Colombia

Estos serán los rivales de Deportes Tolima e Independiente Medellín desde la fase 2 de la Copa Libertadores 2026

Así se despidió Marino Hinestroza de Atlético Nacional tras el campeonato de la Copa BetPlay: “No podía terminar de otra manera”

Nacional vs. Millonarios y América vs. Bucaramanga: estos son los partidos de la primera ronda en la Copa Sudamericana 2026