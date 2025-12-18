Colombia

Explosión en fábrica de tanques plásticos en Jamundí dejó dos trabajadores heridos y provocó incendio

Los empleados fueron trasladados a centros médicos tras sufrir quemaduras durante el accidente en la planta, mientras bomberos y la comunidad controlaron las llamas y las autoridades investigan las causas

Una fuerte explosión al interior de una fábrica de tanques y plásticos en el barrio La Estación del municipio de Jamundí provocó un gigantesco incendio estructural, dejando a dos trabajadores gravemente lesionados en la tarde de este miércoles. El incidente generó alarma entre los vecinos y la comunidad cercana, quienes colaboraron en el control inicial de la emergencia.

Las víctimas del accidente fueron trasladadas de urgencia al Hospital Piloto de Jamundí para recibir atención médica. Según informaron las autoridades sanitarias, debido a la gravedad de las quemaduras, una de las personas fue remitida horas después a una clínica de mayor complejidad en Cali para recibir tratamiento especializado.

“El hecho ocurrió en la calle 9 con carrera 12, aquí en el municipio. La emergencia se presentó durante un proceso de producción en la empresa y, de acuerdo con el reporte preliminar, dos personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas por el mismo personal de la fábrica en vehículos particulares hasta el hospital municipal. Al parecer, durante el proceso se presentó una falla en una de las máquinas, lo que originó la situación”, explicó según Blu Radio, el capitán Eduardo Sierra, comandante de los Bomberos Voluntarios de Jamundí.

Bomberos y trabajadores controlan el
Bomberos y trabajadores controlan el incendio en la fábrica de tanques plásticos mientras dos empleados son trasladados por quemaduras graves. - crédito Colprensa - Álvaro Tavera.

Control del incendio y atención inmediata

La emergencia fue atendida rápidamente por trabajadores de la fábrica, la comunidad y unidades del Cuerpo de Bomberos de Jamundí. Gracias a esta respuesta, se logró controlar las llamas y prevenir mayores daños en la infraestructura, así como evitar que otras personas resultaran lesionadas.

“En esta empresa se fabrican tanques plásticos. Creemos que durante el proceso de producción, en el que se utilizan máquinas que trabajan con calor y presión, se pudo haber generado la explosión, dejando este lamentable saldo de dos personas lesionadas”, agregó el capitán Sierra de acuerdo con el medio ya mencionado.

Investigaciones en curso

Las autoridades competentes han iniciado las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas de la explosión y evaluar las condiciones de seguridad industrial de la fábrica. Mientras tanto, los trabajadores afectados permanecen bajo observación médica, y se ha reforzado la vigilancia en el lugar para prevenir posibles incidentes adicionales.

Otro incidente reciente por incendios en Colombia

Este hecho se suma a otros incidentes recientes en el país que han llamado la atención por la magnitud de los incendios. Un ejemplo reciente ocurrió en Bogotá, donde un incendio en la plazoleta de comidas del centro comercial San Rafael provocó pánico y evacuación masiva el pasado lunes 15 de diciembre.

Según reportes oficiales, la emergencia se registró alrededor de las 7:00 p.m. y comenzó en uno de los locales de comida rápida, generando humo denso que obligó a la evacuación preventiva de visitantes y trabajadores. Ocho personas fueron valoradas por inhalación de humo y una de ellas fue trasladada en estado crítico a un centro asistencial, mientras que el resto recibió atención y fue dado de alta en el lugar.

El humo cubrió la zona
El humo cubrió la zona superior del centro comercial y provocó la salida urgente de quienes se encontraban en la plazoleta de comidas. - crédito captura de video

Recomendaciones y medidas de seguridad

Ante estos incidentes, las autoridades recomiendan reforzar las normas de seguridad industrial y protocolos de emergencia, especialmente en fábricas que utilizan maquinaria con calor y presión. Además, es fundamental que las empresas cuenten con planes de evacuación claros, capacitaciones periódicas para los trabajadores y sistemas de detección y control de incendios.

Qué hacer en caso de incendio en un negocio: guía de prevención y acción inmediata

Los incendios en negocios representan un riesgo grave tanto para los trabajadores como para los clientes. La rapidez y la preparación son clave para minimizar daños y salvar vidas. Expertos en seguridad industrial recomiendan seguir protocolos claros y capacitar al personal regularmente.

1. Mantener la calma y alertar de inmediato: Ante los primeros indicios de fuego, como humo o llamas, lo más importante es mantener la calma. Active la alarma de incendio del establecimiento y notifique a todos los presentes. Llamar inmediatamente al número de emergencias local permite que los bomberos lleguen lo más pronto posible.

2. Evacuar de manera ordenada: Es fundamental que tanto empleados como clientes sigan las rutas de evacuación previamente señalizadas. No usar ascensores y ayudar a personas con movilidad reducida son medidas esenciales para una evacuación segura.

3. Uso de extintores y sistemas de emergencia: Si el fuego es pequeño y controlable, los extintores portátiles pueden ser utilizados, siempre que el personal esté capacitado en su uso. Además, verificar que los sistemas de rociadores automáticos y alarmas funcionen correctamente puede prevenir la propagación del incendio.

La explosión en la planta
La explosión en la planta de Jamundí dejó a dos personas heridas y movilizó a los equipos de emergencia para sofocar las llamas. - crédito Bomberos de Bogotá

4. No intentar salvar objetos personales: Durante un incendio, los bienes materiales pueden recuperarse después, pero la vida y la seguridad de las personas son prioritarias. Intentar rescatar pertenencias puede poner en riesgo a todos los presentes.

5. Capacitación y prevención: Prevenir es mejor que reaccionar. Los negocios deben realizar simulacros periódicos, revisar equipos eléctricos y mantener vías de evacuación despejadas. Además, contar con planes de contingencia escritos y visibles ayuda a que los trabajadores sepan cómo actuar ante cualquier emergencia.

