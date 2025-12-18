Campaña en redes para recuperar el celular de una de víctimas de accidente en Antioquia dio sus frutos, pero dejó lección

El caso se denunció en redes desde el martes 16 de diciembre de 2025 - crédito @elcuervootv/IG

Indignación por lo que ha sido llamado por los mismos usuarios en redes sociales como “indolencia total”, ha causado la campaña de búsqueda de uno de los teléfonos celulares de los egresados del Liceo Antioqueño que iban en el bus que cayó a un abismo la madrugada del domingo 14 de diciembre de 2025 en la vía entre Remedios y Zaragoza, en Antioquia.

Producto de este siniestro 16 estudiantes y el conductor del vehículo murieron, en tanto que otras veinte personas (el guía, el conductor suplente y los demás compañeros de curso) siguen recuperándose de las heridas y traumas que provocó el accidente que en el sector conocido como El Chispero.

Todo venían de regreso del viaje de grado luego de compartir en Tolú y Coveñas (Sucre).

A raíz de esto, en redes sociales se conoció por medio del portal regional Mi Región 360 la noticia sobre el supuesto robo del celular de uno de los jóvenes fallecidos (Carlos Alejandro Cardona Arrázola).

Debido a lo anterior, el influencer Briam Cuervo se sumó a las peticiones para poder dar con el móvil, debido a que en medio de este difícil momento para la familia de Cardona, se supo que mediante la ubicación de GPS del teléfono aparecía en el casco urbano del municipio de Remedios.

A raíz de la solicitud de la familia por recuperar el teléfono, una de las últimas formas de poder recordar en imágenes la vida del estudiante, la solidaridad y colaboración permitió esclarecer que no había sido arrebatado por ninguno de los lugareños que se acercó a ayudar a subir los cuerpos heridos para trasladarlos a centros médicos cercanos.

Y fue justo en el centro de salud de Remedios donde se localizó el celular de Cardona, y al final fue uno de sus compañeros el que lo guardó.

Cuervo compartió la noche del miércoles 17 de diciembre el video con la primera parte, rechazando que no apareciera el celular, pero en una segunda grabación que compartió la madrugada del jueves 18 de diciembre se confirmó que el celular fue hallado en poder de su compañero.

“Mis parceros, hay buenas noticias. El celular de Carlos Alejandro Cardona ya apareció. El celular lo tenía uno de los compañeros que pudo sobrevivir al accidente. Él estaba siendo atendido en el hospital de Remedios. Por eso es que cuando yo puse la dirección en el video, mucha gente se trató de contactar conmigo diciéndome que esa dirección daba con la del hospital de Remedios”, inicia el video Cuervo.

“En todo caso, es que el celular lo tenía un compañerito, gracias a Dios apareció. Los padres querían tenerlo obviamente para tener los últimos recuerdos, los últimos videos de su hijo”, añadió el creador de contenido que se mostró emocionado por “todos los que estuvieron pendientes”.

Los regaños de los usuarios al influencer por señalar a los lugareños

Luego de que compartió la segunda parte de la historia en su perfil de Instagram, algunos de los usuarios reprocharon por medio de sus comentario la forma en la que Cuervo señaló, y hasta expuso a dos de las personas que ayudaron a rescatar a los estudiantes, y que el señaló como presuntos ladrones.

“Aquí también les voy a dejar unas fotos de unas personas que según una publicación que vi estaban esculcando las maletas y la verdad en las fotos se logra ver que sí. Entonces, voy a dejar la publicación y voy a dejar las fotos de esas personas para que me ayuden a compartir”, dijo el influencer en el primer video.

A raíz de lo anterior, dos internautas le dijeron no solo a él, sino a los demás usuarios que lo apoyaron con la falsa acusación:

“Ahora todos ustedes deberían de pedir disculpas a esas personas que llamaron ladrones”; y “Por eso no se debe emitir juicios sin pruebas, expusieron a esas dos personas a las redes sin tener seguridad que ellos lo tenían!” fueron los mensajes que invitaron a reflexionar y pensar dos veces antes de compartir contenido acusando a alguien sin contar con pruebas, y más aún, sin tener un conocimiento real de la situación.