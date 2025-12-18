Abelardo de la Espriella ofreció excusas a los pueblos de Chile y Argentina por declaraciones de Pegtro: “No nos representa”

Abelardo de la Espriella afirmó que las palabras del presidente Petro no reflejan el sentir de la ciudadanía colombiana y aseguró que, tras finalizar el actual gobierno - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia

La confrontación pública entre Gustavo Petro, mandatario de Colombia, y Abelardo de la Espriella, abogado y aspirante presidencial, alcanzó otro nivel tras los pronunciamientos por la elección de José Antonio Kast en Chile y el papel de la extrema derecha en la región.

Petro afirmó en su red social que la extrema derecha ha triunfado en Chile y advirtió a la sociedad colombiana sobre la presencia y avance de corrientes fascistas en Latinoamérica.

El mandatario acompañó su publicación con un recorte de periódico donde aparece el presidente argentino Javier Milei y enfatizó que “hay que tener claridad sobre todo en la clase media colombiana pero también en el mundo de los trabajadores y de los sectores populares de la sociedad colombiana que son la mayoría”.

Petro alegó que el resultado electoral chileno responde a un auge de fuerzas catalogadas como “simple y puro fascismo” y vinculó a estas agrupaciones con prácticas violentas y desinformación: “Colocan bombas ellos mismos y los narcotraficantes les ayudan. Es miedo su método político pero también la mentira. Aprendieron de Goebbels a mentir permanentemente para que la sociedad les crea”.

Gustavo Petro criticó a la derecha política latinoamericana - crédito @petrogustavo

Durante su intervención en la red social, Petro advirtió que “los Nazis entraron a las facciones más conservadoras de la derecha colombiana” y aseguró que han dominado ese espectro ideológico. Acusó a dichos sectores de haber promovido un “genocidio de 700.000 muertos asesinados, tanto en Chile como en Colombia”.

El presidente concluyó su mensaje al exponer una consigna: “No más genocidio en Colombia, nuestro país es para la Vida y la belleza y no para la muerte generalizada. Viva Colombia Libre”.

La publicación generó inmediatas reacciones, entre ellas, la de Abelardo de la Espriella, quien respondió con un mensaje dirigido tanto al mandatario colombiano como a la opinión pública.

De la Espriella subrayó que “el pueblo chileno ha hablado en las urnas, en democracia ha elegido a un hombre coherente, defensor de los valores, de la vida, de la propiedad privada: Antonio Kast”.

Además consideró que Gustavo Petro no representa a los colombianos y criticó enérgicamente la calificación de “Nazis” dirigida a líderes electos de Chile y Argentina, incluyendo a Javier Milei.

Abelardo de la Espriella defendió los resultados electorales en Chile y Argentina, destacando la legitimidad de sus dirigentes - crédito @ABDELAESPRIELLA

El abogado lamentó los señalamientos y ofreció disculpas a los gobiernos y pueblos de Chile y Argentina.

En su publicación señaló: “Al pueblo chileno, al pueblo argentino, a los presidentes @joseantoniokast y @JMilei, en nombre de los colombianos de bien, reciban nuestras excusas”.

Anticipó que tras el final del actual periodo presidencial colombiano, Colombia se unirá “a esta lucha continental por la defensa de la democracia, los valores, los principios, la propiedad y, sobre todo, el bienestar de nuestros pueblos”.

Cruce de acusaciones entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella agitó el debate político en X

La circulación de un video en X en el que Abelardo de la Espriella dialogó con un usuario sobre la frase más emblemática del año provocó múltiples pronunciamientos.

El internauta mencionó: “Solo Petro en esta monda, no joda. Viva Petro, no joda”, lo que generó opiniones divididas entre quienes respaldan o critican la gestión de Gustavo Petro.

Abelardo de la Espriella llamó "drogadicto" a Gustavo Petro - crédito @ABDELAESPRIELLA

El mandatario colombiano intervino en la conversación y respondió: “Solo Petro, paracos no. Si los paracos quieren hablar hablamos, si quieren disparar ni por el chiras. Señales del cambio”. Su mensaje desencadenó nuevas discusiones políticas en la plataforma.

Posteriormente, el abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella reaccionó con afirmaciones directas: “Ni paracos, ni guerrilleros, ni narcos, ni drogadictos aberrados como tú”, sintetizando su rechazo al actual gobierno.

Sostuvo también que “cuando te pidan en extradición nada evitará que te vistas de overol naranja”, sugiriendo la posibilidad de procesos judiciales internacionales contra el jefe de Estado. Añadió que “la impunidad de tus crímenes tiene fecha de caducidad: 7/8/26”.

En un mensaje posterior, De la Espriella invitó a fortalecer la confianza nacional: “Lo primero para salir adelante es creer en nuestra propia pasión”, subrayando la importancia del optimismo social para el desarrollo colectivo.