Refuerzan seguridad en Barrancabermeja con llegada de 80 policías y PMU activo tras atentado del ELN en La Lizama

Barrancabermeja recibió refuerzos policiales y activó un PMU permanente luego del atentado al peaje La Lizama, en medio del paro armado del ELN, mientras autoridades anuncian recompensas y ajustes operativos para garantizar la seguridad en el Magdalena Medio

Imagen de referencia - crédito Colprensa

La ciudad de Barrancabermeja incorporó 80 nuevos policías como parte de un plan de refuerzo de seguridad implementado tras el atentado registrado en el peaje Yuma–La Lizama y en medio de la alerta generada por el paro armado anunciado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La medida fue confirmada luego de un consejo extraordinario de seguridad realizado en el distrito petrolero.

De acuerdo con la información divulgada, el aumento del pie de fuerza busca fortalecer la presencia institucional en zonas urbanas y corredores estratégicos, especialmente durante la temporada decembrina, periodo en el que se incrementa la movilidad y la actividad comercial en el Magdalena Medio.

Las autoridades señalaron que el despliegue se concentrará en barrios, vías principales y puntos considerados sensibles por su flujo de personas y mercancías.

El alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, explicó que el refuerzo responde a la necesidad de ajustar los esquemas de vigilancia tras el ataque al peaje ubicado en la vía que comunica a Bucaramanga con el puerto petrolero. Según indicó, la llegada de los uniformados permitirá ampliar los turnos de patrullaje y reforzar los controles preventivos en diferentes sectores del distrito.

Llegarán 80 nuevos policías a Barrancabermeja durante diciembre para que las familias puedan vivir una Navidad en calma y con mayores condiciones de seguridad”, afirmó el mandatario local al término de la reunión con autoridades civiles y de la Fuerza Pública.

De manera paralela al incremento del personal policial, la Gobernación de Santander confirmó la activación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente, en coordinación con el Ejército Nacional, la Policía y la administración distrital. Este mecanismo tiene como objetivo realizar seguimiento continuo a la situación de orden público, evaluar riesgos y coordinar respuestas ante posibles nuevas acciones violentas en la región.

Las autoridades departamentales señalaron que el PMU permitirá centralizar la información operativa y de inteligencia, así como articular decisiones inmediatas frente a cualquier eventualidad relacionada con el paro armado del ELN o con hechos que alteren la seguridad ciudadana. El puesto de mando funcionará de forma ininterrumpida mientras persista la alerta.

Dentro de las acciones anunciadas, también se incluyó la oferta de una recompensa de hasta $70 millones de pesos para quienes suministren información que conduzca a la identificación y captura de los responsables del atentado contra el peaje Yuma–La Lizama. Las autoridades reiteraron que los canales de denuncia se mantendrán habilitados y que la información recibida será manejada bajo estricta reserva.

Además del refuerzo policial en Barrancabermeja, se informó que el dispositivo de seguridad contempla un despliegue más amplio en el Magdalena Medio. Según los datos entregados, actualmente hay más de 300 policías asignados de manera específica al distrito, mientras que en toda la subregión se cuenta con 1.500 uniformados entre Policía y Ejército, destinados a labores de control, patrullaje y vigilancia de ejes viales.

Este despliegue regional busca prevenir nuevos hechos violentos, garantizar la movilidad y proteger la infraestructura estratégica, incluidos peajes, carreteras y zonas de interés económico. Las autoridades indicaron que se han intensificado los controles en accesos y salidas de los municipios, así como en puntos donde se ha identificado mayor riesgo.

El atentado en el peaje Yuma–La Lizama, ocurrido en el contexto de la alerta por el paro armado del ELN, generó preocupación entre habitantes y sectores productivos del Magdalena Medio, al tratarse de una vía clave para el transporte de personas y carga. A raíz de este hecho, los organismos de seguridad ajustaron los planes operativos y reforzaron la coordinación interinstitucional.

Desde la administración departamental se señaló que las medidas adoptadas hacen parte de una estrategia integral que combina presencia de la Fuerza Pública, control territorial y estímulos a la colaboración ciudadana, con el fin de mantener el orden público y reducir riesgos durante las festividades de fin de año.

La información sobre estas decisiones fue divulgada por BLU Radio, medio que reportó los anuncios oficiales tras el consejo extraordinario de seguridad y las declaraciones de las autoridades locales y departamentales.

