Petro advirtió que reanudará fumigación con glifosato si siguen los hostigamientos por parte de las disidencias: “No hay negociaciones”

El presidente Gustavo Petro reabre el debate sobre la aspersión aérea con glifosato en Colombia

El presidente Gustavo Petro advirtió en su cuenta de X que el regreso de la fumigación con glifosato podría ser inminente si los grupos armados persisten en sus ataques contra las Fuerzas Militares y la fuerza pública.

Esta postura marca un giro en la política de sustitución de cultivos, en respuesta a la escalada de violencia en regiones clave del país.

Petro advirtió que si las fuerzas del Cauca, bajo el mando de alias Iván Mordisco y alias Marlon, insisten en utilizar a la población civil como escudo frente a la fuerza pública, el gobierno abandonará el programa de sustitución de cultivos en Argelia para retomar la fumigación aérea.

“Si las fuerzas del Cauca de Iván Mordisco y Marlon, continúan con la práctica de usar la población contra la fuerza pública, se pasará del programa de sustitución de cultivos, fuerte en Argelia al programa de fumigación con glifosato”, anunció el jefe de Estado en X.

Al referirse al ELN bajo el mando de alias Pablito, Petro fue enfático: “El ELN bajo el mando de alias ‘Pablito’ no es una guerrilla, es un grupo de ocupación que busca maximizar las ganancias de las economías ilícitas: cocaína y oro ilícito”.

El presidente Gustavo Petro advirtió en su cuenta de X que el regreso de la fumigación con glifosato podría ser inminente si los grupos armados persisten en sus ataques contra las Fuerzas Militares y la fuerza pública - crédito @petro Gustavo/X

El mandatario subrayó que, en la actualidad, esta organización no ha logrado controlar ningún río en sus zonas de influencia y que el reciente paro armado no fue resultado de sus acciones, sino que, según él, “el paro armado termina auspiciado no por sus acciones, sino por la misma prensa”.

El Presidente también cuestionó la estrategia militar de estos grupos, señalando que “poner banderas e incluso explosivos es una debilidad militar, no una fortaleza”, en referencia a las acciones simbólicas y violentas que han caracterizado los recientes enfrentamientos.

Sobre las fuerzas lideradas por “Iván Mordisco”, Petro detalló que estas pertenecen a lo que denominó la “junta del narcotráfico” y que, a pesar de los golpes recibidos, mantienen una notable capacidad de recuperación.

“En el caso de las fuerzas de Iván Mordisco que pertenecen a la junta del narcotráfico, tienen capacidad de reposición después de los golpes propinados, prácticamente su frente araucano fue destruido, basados también en el comercio cocainero en el mundo”, explicó el presidente Petro en su publicación.

El mandatario fue categórico al afirmar que “estas fuerzas son las que están en combate con el Estado y no hay negociaciones de ningún tipo con ellas”, descartando cualquier posibilidad de diálogo con estos grupos armados.

Contrato Policía Nacional sobre el uso de glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos en Colombia - crédito @ElJuliSastoque/X

El Gobierno de Gustavo Petro ha reactivado el uso de glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos en Colombia, tras la firma de un contrato por $2.673 millones para la compra de 220 litros del herbicida, según reveló el concejal Julián Sastoque.

El acuerdo, suscrito por la Policía Nacional bajo la resolución 0522 del 28 de mayo de 2025, contempla la entrega del químico en departamentos como Cesar, Cauca, Caquetá, Tolima, Boyacá, Guaviare, Putumayo, Meta, Casanare, Antioquia, Santander, Vichada, Nariño, Chocó y Norte de Santander.

El proceso contractual responde a la necesidad de mantener la certificación antidrogas de Estados Unidos, una decisión que se espera para septiembre de 2025. De acuerdo con información publicada por El Tiempo, la implementación del glifosato se realizará mediante cinco contratos que incluyen la logística, el suministro de insumos, la capacitación de operadores y la adquisición de equipos especializados, además de la supervisión para cumplir con los estándares legales y ambientales.

El concejal recordó que el presidente había negado la firma de dicho contrato de la Policía - crédito @ElJuliSastoque/X

Según datos de la Policía Antinarcóticos, en 2024 se erradicaron 9.403 hectáreas de cultivos ilícitos, una cifra muy inferior a las 60.044 hectáreas eliminadas en 2021 durante la administración de Iván Duque. Hasta el momento, el Gobierno de Gustavo Petro no ha emitido declaraciones sobre el contrato.