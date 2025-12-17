Colombia

El presentador Carlos Vargas desmintió noticia viral sobre su fallecido padre: “Dicen que estoy pidiendo sangre para él”

El conductor de ‘La Red’ aclaró el alcance de una información errónea en redes sociales, que vinculó su nombre con una supuesta petición urgente para su familia

Carlos Vargas niega versión sobre
Carlos Vargas niega versión sobre el estado de salud de su padre y denuncia desinformación - crédito @carlitosvargasm/ Instagram

El presentador de La Red, Carlos Vargas, negó rotundamente los rumores que circularon sobre la supuesta necesidad de donación de sangre para su padre.

La controversia se originó tras la aparición de una imagen en redes sociales donde se pedía apoyo para el familiar del conductor, lo que generó preocupación e incertidumbre entre sus allegados.

Vargas abordó públicamente la situación al subrayar que se trató de una información falsa, detallando que fue contactado por numerosos amigos y familiares inquietos. “Eso es falso, ayer me empezó todo el mundo a llamar a decirme ‘Vargas, qué pasó con tu papá’”, declaró el presentador, enfatizando que la información que se difundió no corresponde a la realidad.

De acuerdo con su testimonio, Vargas explicó que su padre falleció hace tres años y medio, descartando cualquier emergencia médica reciente.

“Poco hago este tipo de videos, pero vea lo que dice aquí, dicen que estoy pidiendo sangre para mi papá... Ojalá tuviera a mí papá vivo, pero hace rato está ‘en polvo eres y en polvo te convertirás’, ya está enterrado en Cartago”, afirmó el presentador en redes sociales.

La insistencia de amigos, familiares y seguidores motivó a Vargas a realizar esta aclaración. El comunicador agradeció la preocupación de quienes le escribieron, pero también manifestó su incomodidad respecto a la propagación de datos falsos: “La gente me está escribiendo y les agradezco porque si no es por ustedes y mis amigos yo no me doy cuenta como se inventan pendejadas”.

