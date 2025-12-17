Colombia

Andrea Valdiri celebró a lo grande el título del Junior de Barranquilla junto a sus hijas y al ritmo de Diomedes Díaz

La reconocida bailarina compartió en redes sociales la emoción por la victoria del equipo, mostrando cómo vivió la final en casa con su familia y mucha música costeña

El Junior de Barranquilla se consagró campeón de la Liga BetPlay tras imponerse por la mínima diferencia ante Deportes Tolima en el partido de vuelta, consolidando así la ventaja de tres goles obtenida en el encuentro de ida.

El tanto decisivo, obra de José Enamorado en el minuto 17, selló la serie y desató celebraciones en Ibagué, sede de la final, como en distintos rincones del país.

En los instantes finales del encuentro, la euforia se trasladó a las calles y hogares de Barranquilla, donde la afición celebró el título con cánticos y festejos.

- crédito @JuniorClubSA/X

La consagración del Junior de Barranquilla como campeón del fútbol colombiano generó una ola de festejos que se extendió más allá del estadio, reflejando el impacto del triunfo en la comunidad y en figuras públicas vinculadas a la ciudad.

Entre quienes compartieron su alegría en redes sociales destacó Andrea Valdiri, que, acompañada de su hija mayor y la persona que colabora en su hogar, celebró con saltos y arengas al ritmo de la canción Regalo a Barranquilla de Diomedes Díaz.

La bailarina barranquillera mostró cómo vivieron el partido en la sala de su casa, mientras en Ibagué los directivos del club festejaban el campeonato.

Y es que el desarrollo del partido estuvo marcado por la solidez defensiva del equipo local, que buscó evitar los errores cometidos en el primer encuentro en Barranquilla.

La Valdiri no pasó por alto el triunfo del Junior de Barranquilla y lo compartió con sus seguidores en redes - crédito @andreavaldirisos/ Instagram

Sin embargo, los dirigidos por Alfredo Arias aprovecharon un contragolpe letal: Yimmi Chará asistió a Enamorado, quien capitalizó una desatención defensiva para anotar el único gol del partido.

La victoria del conjunto tiburón fue celebrada por numerosos creadores de contenido y seguidores del club, quienes compartieron su entusiasmo desde diferentes puntos del país.

Ocho policías heridos, dos disidentes abatidos y el municipio en ruinas: el saldo de la jornada terrorista en Buenos Aires, Cauca

El presentador Carlos Vargas desmintió noticia viral sobre su fallecido padre: "Dicen que estoy pidiendo sangre para él"

Presidente de Dimayor y Federación Colombiana de Fútbol prefirieron viajar a Catar que entregar trofeo y medallas al Junior campeón de la Liga

