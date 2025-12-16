Colombia

La Procuraduría solicitó a la alcaldía y a la Policía de Bogotá informar las medidas implementadas ante las amenazas del ELN

El organismo de control pidió a las autoridades capitalinas detallar los protocolos y planes de contingencia implementados para proteger a la población tras el anuncio de un paro armado por parte del grupo insurgente

La Procuraduría General de la Nación exige a la Alcaldía de Bogotá y a la Policía Metropolitana informar sobre medidas ante el paro armado del ELN - crédito Colprensa

La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Alcaldía Mayor de Bogotá y a la Policía Metropolitana que informen sobre las acciones inmediatas implementadas para garantizar la protección de la población ante el anuncio de un paro armado por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La petición, realizada en el contexto de la función preventiva del Ministerio Público y basada en un análisis de riesgo específico para la capital, busca asegurar la vida, la integridad y la tranquilidad de los ciudadanos ante posibles alteraciones del orden público.

El requerimiento, canalizado a través de la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá, está dirigido al secretario de Seguridad, al subsecretario de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá y al comandante de la Policía Metropolitana. El ente de control solicitó acceso a los protocolos de prevención y contingencia, así como información detallada sobre los planes de respuesta que permitan enfrentar eventuales situaciones que amenacen la normalidad en la ciudad.

La solicitud preventiva de la Procuraduría busca anticipar riesgos y proteger a la población ante posibles alteraciones del orden público por el ELN - crédito stringer / Reuters

La Procuraduría también pidió precisar los esquemas de articulación institucional previstos, con el objetivo de garantizar una actuación coordinada entre las distintas autoridades y asegurar la protección de los derechos fundamentales, la movilidad y el acceso a los servicios esenciales para la ciudadanía.

De acuerdo con lo señalado por la autoridad disciplinaria, esta actuación es de carácter estrictamente preventivo y focalizado. El enfoque responde tanto a criterios de competencia territorial como al análisis del riesgo actual, y tiene como objeto acompañar de manera institucional a las autoridades ejecutivas, sin sustituir sus funciones. La Procuraduría subrayó que la finalidad es anticipar potenciales afectaciones y brindar protección a la ciudadanía ante el panorama generado por la amenaza del paro armado promovido por el ELN.

El contexto de la solicitud preventiva estuvo acompañado por declaraciones del alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ofrecidas durante una rueda de prensa junto al secretario de Seguridad, Cesar Restrepo. Galán se refirió a los recientes hechos delictivos atribuidos al ELN en varias zonas de Colombia y planteó las preocupaciones que el Distrito Capital mantiene ante una posible eventualidad de ese grupo armado en la ciudad.

El alcalde Carlos Fernando Galán advierte sobre el fortalecimiento del ELN y la necesidad de revisar la política de paz en Colombia - crédito X

En sus palabras, el alcalde Galán recordó que “hace unos años, hace tres años, nos dijeron que en tres meses se acababa el ELN. Y hoy vemos que eso no es así. Y vemos un ELN envalentonado que cree que puede amedrentar al país. Y después de un fallido ejercicio de, de diálogo de paz, vemos al ELN con la intención de afectar en diferentes territorios a la fuerza pública, en particular”.

Galán manifestó un rechazo enfático a las acciones de este grupo ilegal y calificó la situación como una evidencia más de la necesidad de revisar la actual política de paz. “Es una evidencia más del fracaso de una política de paz que no está funcionando, que tiene que ser revisada y replanteada”, señaló el mandatario.

Durante la rueda de prensa, Galán informó que la Administración distrital ya ha puesto en marcha los protocolos de prevención y atención diseñados para este tipo de casos. “Se han tomado las medidas necesarias preventivas, dando alertas en aquellos sitios y puntos donde hay que estar alertas para garantizar que se reduce el riesgo”, aseguró el alcalde. Las autoridades distritales han reforzado la vigilancia en áreas estratégicas y establecido canales de coordinación con la Policía Metropolitana para mejorar la capacidad de respuesta.

El alcalde Galán respalda a la Fuerza Pública y asegura apoyo total a las acciones para resguardar la seguridad de la ciudadanía y los uniformados - crédito Secretaría de Seguridad

El alcalde expresó su respaldo total a la fuerza pública, afirmando que apoyará las acciones necesarias para resguardar tanto a la ciudadanía como a los uniformados. “Nosotros acompañamos y apoyamos a la fuerza pública y, en este caso, se han tomado las medidas necesarias preventivas, estando alertas en aquellos sitios y puntos donde hay que estar alertas para garantizar que se reduce el riesgo de que ocurra algo”, reiteró Galán.

La preocupación por la seguridad de Bogotá surge en el contexto de declaraciones y acciones recientes del ELN que han provocado alteraciones en distintas regiones del país. Las autoridades locales y nacionales reiteraron el llamado a la ciudadanía para que permanezca atenta a las recomendaciones oficiales, reporte cualquier situación sospechosa y colabore con los protocolos establecidos para preservar la seguridad en la capital.

