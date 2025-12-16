Incendio en plazoleta de comidas del centro comercial San Rafael desata pánico y evacuación en el norte de Bogotá

El humo cubrió la zona superior del centro comercial y provocó la salida urgente de quienes se encontraban en la plazoleta de comidas. - crédito captura de video

Un incendio en la noche del lunes 15 de diciembre provocó evacuación masiva y momentos de pánico en el centro comercial San Rafael, ubicado en la calle 134 con carrera 55, en el norte de Bogotá. La emergencia se registró en la plazoleta de comidas, donde una columna de humo alertó a visitantes y trabajadores, quienes abandonaron rápidamente el recinto por orden de las autoridades.

El incidente, reportado alrededor de las 7:00 p.m., comenzó en uno de los locales de la plazoleta de comidas, generando humo denso y forzando la evacuación preventiva del recinto.

Usuarios en redes sociales difundieron imágenes y videos en los que se observa la magnitud del suceso. La rápida movilización de los equipos de emergencia contribuyó a que la situación no escalara.

Según los reportes oficiales, no se han registrado fallecidos. Ocho personas recibieron valoración médica debido a síntomas por la inhalación de humo y una fue trasladada en estado crítico a un centro asistencial. El resto fue dado de alta en el lugar por personal paramédico.

Despliegue de equipos de emergencia

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá acudió al lugar con unidades de diferentes estaciones, incluyendo Ferias, Caobos Salazar, Bicentenario y Central, y activó sus Equipos Técnicos de Rescate y el Sistema de Aeronaves No Tripuladas (SART) para monitoreo aéreo de la emergencia. Estos recursos permitieron supervisar el control del incendio y evitar la propagación de las llamas a otras áreas del centro comercial.

Las autoridades acordonaron la zona afectada y restringieron el acceso mientras se realizaban las labores de extinción y verificación. Se permitieron reingresos controlados a las personas evacuadas para recuperar sus pertenencias una vez controlado el fuego.

Testimonios y reacción durante la evacuación

La situación generó pánico entre los visitantes y empleados, especialmente en la zona de comidas. Algunos trabajadores narraron que experimentaron mareo tras percibir el humo y describieron la evacuación como caótica, aunque efectiva, producto del miedo general.

En declaraciones entregadas a la FM presentes en el lugar, una empleada relató: “Estábamos acabando nuestras labores, cuando empezamos a sentir mareo, luego salimos del local y vimos mucho humo. Las personas salieron corriendo y evacuamos, fue un susto muy tremendo”.

El incidente también afectó la logística en áreas como el parqueadero, donde algunas personas reportaron demoras e incomodidad durante la salida masiva del recinto. Según testimonios, trabajadores y clientes permanecieron temporalmente en las inmediaciones del centro comercial a la espera de novedades sobre la emergencia.

Equipos de bomberos trabajaron en el lugar mientras una densa nube de humo salía del área de restaurantes, captada por numerosos visitantes. - crédito @Marovaan/X

Investigación sobre el origen del incendio

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá activó equipos de investigación para determinar las causas exactas del siniestro. La información preliminar indica que el incendio se originó en un local de la plaza de comidas y se extendió a varios establecimientos cercanos, alcanzando incluso una zona de juegos. El humo obligó a evacuar de inmediato a todos los presentes y a acordonar el sector.

Bomberos y técnicos especializados permanecen evaluando posibles daños estructurales en los locales afectados y en áreas aledañas. El acceso al centro comercial sigue restringido en sectores específicos mientras se realizan las inspecciones.

Situación actual y seguridad

El operativo de contención permitió restablecer la calma al poco tiempo de comenzada la emergencia. Los cuerpos de socorro mantienen vigilancia en el lugar y continúan las labores de inspección y aseguramiento de la estructura.

Hasta ahora, no se reportan daños de gravedad ni victimas mortales, aunque el balance de daños materiales aún está en proceso de verificación.

Visitantes y trabajadores observan desde el exterior la humareda generada durante el incendio en la zona de comidas del centro comercial San Rafael. - crédito captura de video

El incendio en el centro comercial San Rafael generó alerta en la localidad de Suba y en el norte de Bogotá, donde este punto comercial es uno de los más concurridos de la ciudad. La evacuación oportuna permitió a las autoridades evitar consecuencias mayores mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el origen de la emergencia.