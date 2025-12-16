Colombia

Atado de pies y manos: así encontraron el cuerpo sin vida de un reconocido comerciante en su vivienda al sur de Bogotá

El reconocido comerciante había sido blanco de un intento de secuestro semanas antes, que afortunadamente se logró frustrar

Unidades del CTI de la Fiscalía fueron las encargadas de realizar el levantamiento y la inspección en la escena del crimen - crédito CityTV

En la noche del 15 de diciembre de 2025 ocurrió un crimen en el barrio Carbonell, en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá, que evidenció la violencia y la vulnerabilidad que enfrentan los comerciantes de la zona.

Aproximadamente a las 9:00 p. m., las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de un hombre de 59 años, con varios signos de tortura.

De acuerdo con las declaraciones recopiladas por Citytv del hijo de la víctima, así fue el momento en que se halló el cuerpo: “Cuando llegué, la Policía ya estaba aquí y no me dejaron entrar porque estaba el CTI. Me dijeron que los bomberos habían abierto la puerta y encontraron a mi papá amordazado. Tenía cinta en los ojos, en la boca, las manos amarradas y los pies amarrados”, contó el hijo al medio.

La oficial de la Policía Metropolitana de Bogotá, teniente coronel Natalia Borja, explicó el procedimiento que se activó tras la alerta ciudadana: “Esto ocurre cuando ponen en conocimiento de la ciudadanía a través del uno, dos, tres, el presunto hurto al interior de una vivienda. Es así como llega la zona de atención y logra evidenciar un cuerpo sin vida de sexo masculino que se encontraba atado de manos y pies”, declaró al sistema informativo.

En la noche del 15 de diciembre de 2025 ocurrió un crimen en el barrio Carbonell, en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá, que evidenció la violencia y la vulnerabilidad que enfrentan los comerciantes de la zona - crédito Bosa B7/Facebook

El hijo de la víctima aportó detalles de la información preliminar que llevo a este desafortunado hecho: “Lo que se sabe hasta ahora es que a él se le metieron a la casa, básicamente lo forzaron hacia adentro. Y, yo llegué acá y lo que me contaron es que, encontraron un teléfono, el teléfono de él afuera y les pareció muy raro y se lo fueron a, a devolver, un vecino de acá. Y una persona que estaba dentro le dijo como que: ‘Ya le abro, es que ahora no encuentro las llaves’, pero no era... esa no era la voz de mi papá”.

La huida de los presuntos responsables quedó marcada por la evidencia física y los testimonios de los vecinos. “Vi algunos hematomas y al parecer fue así que escaparon por el tejado, por la terraza”, indicó el hijo de la víctima.

Aproximadamente a las 9:00 p. m., las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de un hombre de 59 años, con varios signos de tortura - crédito Fiscalía

Los familiares recordaron que el comerciante ya había sido blanco de amenazas. “Él era comerciante. Toda la vida ha estado aquí. Hace casi cuarenta años se ha dedicado al comercio en esta zona”, afirmó el hijo al medio, y agrego que semanas atrás había sufrido un intento de secuestro.

La familia exige respuestas y acciones concretas por parte de las autoridades. “Lo que le pido a las autoridades es que actúen con prontitud y diligencia para dar con los responsables y que haya justicia”, solicitó el hijo de la víctima al medio de comunicación.

Sicariato en inmediaciones del búnker de la Fiscalía

El Centro Empresarial Capital Towers, reconocido por albergar instituciones judiciales y administrativas en la occidental Bogotá, fue escenario la tarde del lunes 27 de octubre de un operativo de emergencia luego de que un hombre sufriera un ataque a tiros en el interior de un restaurante de la cadena El Corral.

Un individuo fue atacado dentro de un local de El Corral en el sector de El Salitre, cerca de la Fiscalía y la Gobernación, generando alarma en una zona clave de la capital colombiana - crédito X

De acuerdo con las declaraciones de la Policía Metropolitana de Bogotá, el hombre, de una edad estimada entre 40 y 52 años, fue agredido mientras se encontraba dentro del local comercial. Las heridas sufridas, al menos cuatro impactos de bala, uno de ellos en la cabeza, determinaron que, pese a su traslado inmediato a la Clínica Colombia, no logró sobrevivir. Las autoridades confirmaron que la gravedad de las lesiones resultó letal.

La víctima, cuya identidad aún permanece reservada, fue objeto de un ataque que preliminarmente los investigadores atribuyen a la modalidad de sicariato. Esta hipótesis se suma a la preocupación de residentes y autoridades ante la recurrencia de episodios violentos en la capital colombiana.

La revisión de las cámaras de vigilancia del área representa la principal vía de la investigación para ubicar a los responsables. “Se encuentran en curso las investigaciones para establecer tanto la identidad de la víctima como el paradero de los responsables”, informó la Policía Metropolitana de Bogotá.

Así, las pesquisas prosiguen en medio de la conmoción por un nuevo crimen que sacude un sector considerado estratégico dentro de Bogotá.

