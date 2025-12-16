Colombia

Golpe contra las disidencias de ‘Calarcá’, comandante del grupo armado en Caquetá está en estado crítico

Alias Darwin Núñez tiene heridas de gravedad tras los combates registrados entre el Ejército Nacional y el EMC

Las autoridades ofrecían hasta 640
Las autoridades ofrecían hasta 640 millones de pesos por información que permitiera la captura del disidente - crédito AFP/PolicíaNacional

Sigue la ofensiva de las Fuerzas Militares en contra de los grupos armados en todo el país. En uno de los operativos para combatir a las estructuras criminales se registró la detención de alias Darwin Núñez, uno de los hombres de confianza de “Calarcá” en Caquetá.

Fuentes del Ejército Nacional confirmaron que el golpe contra las disidencias se registró durante combates que se registraron en la región por parte de la sexta división de la institución, en los que “Darwin Núñez” terminó herido de gravedad y está en estado crítico.

“Darwin Núñez” es el segundo al mando del Estado Mayor Central de “Calarcá” en la región, siendo responsable de la ejecución de varios ataques contra la fuerza pública y la población civil.

Precisamente, este individuo fue responsabilizado del atentado contra el exgobernador del Caquetá Arnulfo Trujillo, en enero de 2022. El disidente hacía parte de la estructura Rodrigo Cadete, que es parte del bloque Jorge Briceño Suárez.

Alias Darwin Núñez es uno
Alias Darwin Núñez es uno de los criminales más buscados en la región - crédito Policía Nacional

En desarrollo...

