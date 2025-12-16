En videos: disidencias de las Farc volaron el Banco Agrario de Buenos Aires, Cauca; el hospital del municipio también fue atacado

Esta es la situación registrada en Buenos Aires, Cauca - crédito Marlon Andrés/Facebook

La arreciada terrorista contra la fuerza pública, la Administración municipal y los habitantes de Buenos Aires (Cauca) no ha cesado, debido a que hacia las 2:00 p. m. se registró una nueva explosión en la que presuntos disidentes de las Farc habrían destruido la sede del Banco Agrario, la única financiera que operaba en el poblado.

De acuerdo con los reportes ciudadanos, una fuerte explosión se escuchó en la tarde del martes 16 de diciembre, evidenciando desde diferentes puntos del municipio la columna de humo que se originaba en el casco urbano de Buenos Aires.

Con este nuevo atentado criminal, se completan ocho horas de la violenta jornada, que hasta el momento ha dejado dos policías asesinados, otro más herido, desplazamiento y confinamiento de civiles, y cuantiosos daños estructurales. Dos presuntos disidentes de las Farc habrían sido abatidos en medio de los enfrentamientos.

Destrucción total hay en el casco urbano de Buenos Aires, Cauca - crédito Marlon Andrés/Facebook

Las autoridades atribuyen el ataque a presuntos integrantes de las disidencias de las Farc, señalándolos como los responsables de la arremetida violenta que desencadenó el estallido y los enfrentamientos posteriores. Hasta el momento, la situación de orden público persiste en estado crítico a pesar del arribo de refuerzos por parte de la fuerza pública al municipio.

Habitantes y testigos indicaron que la detonación provocó pánico y zozobra, afectando la cotidianidad en el centro de Buenos Aires. Las operaciones del Banco Agrario quedaron completamente suspendidas a causa de los daños materiales, mientras que los enfrentamientos y la presencia de los grupos armados dificultan la atención y el restablecimiento de la calma en la localidad.

Al respecto, el director de la Policía, William Oswaldo Rincón Zambrano, expresó su rotundo rechazo por lo que está sucediendo en el municipio caucano, asegurando que se desplegaron “todas sus capacidades institucionales” para contrarrestar los actos terroristas.

“El uso de explosivos, la instrumentalización de vehículos y el intento de aislar el perímetro urbano confirman la crueldad y el carácter terrorista de estas acciones. En la Estación de Policía de Buenos Aires (Cauca), delincuentes atentaron de manera indiscriminada mediante el lanzamiento de artefactos explosivos improvisados, granadas, tatucos y ráfagas de fusil, poniendo en grave riesgo la vida de nuestros policías y de la población civil”, señaló el oficial.

La columna de humo fue observada por habitantes confinados por los hostigamientos - crédito Marlon Andrés/Facebook

Por su parte, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, indicó que el hospital del municipio también habría sido atacado, dejando a la población totalmente incomunicada.

“Lo que ocurre en Buenos Aires, Cauca es una agresión directa contra el Estado, la institucionalidad y la vida. Más de 7 horas de hostigamiento armado, 2 policías asesinados, civiles bajo fuego, familias desplazadas, el municipio incomunicado y un hospital atacado. Desde el primer momento activamos todos los mecanismos y la Fuerza Pública está en terreno conteniendo la situación, pero esta ofensiva criminal desborda la capacidad departamental (sic)”, dijo Guzmán.

Del mismo modo, solicitó al Ministerio de Defensa el apoyo de pie de fuerza y el “control total del territorio”.

La tercera División del Ejército Nacional informó que se está ejecutando vuelos de reconocimiento en áreas rurales del norte del Cauca.

De forma paralela, las unidades de la Brigada 29, respaldadas por el Grupo Liviano de Caballería N.º 8 y el Grupo Marte de la Tercera División, refuerzan la presencia institucional en tierra mediante patrullajes, verificación de puntos críticos y el sostenimiento de los dispositivos de seguridad.

Según información del Ejército, estas operaciones tienen como objetivo enfrentar las acciones de grupos armados organizados que han generado terror en la población.

El Ejército Nacional desplegó sus capacidades militares para contrarrestar los atentados terroristas - crédito @COL_EJERCITO/X

Finalmente, el alcalde de Buenos Aires, Pablo César Peña, se pronunció en entrevista con W Radio tras el primer hostigamiento sufrido por el municipio, que se extendió durante más de cuatro horas, dejando un uniformado herido y varios daños en el centro histórico.

Peña expresó preocupación al observar a habitantes huyendo desde temprano para resguardarse de los ataques, cuestionando directamente a los disidentes responsables de la arremetida.