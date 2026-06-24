Nueve congresistas de Estados Unidos exigieron la liberación de Beto Coral y advirtieron sobre agresiones físicas: “Inhumano”

Beto Coral fue detenido por agentes del Homeland Security Investigations (HSI), que hacen parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) - crédito @Betocoralg/X

El representante demócrata de Estados Unidos Jim McGovern informó que, junto con ocho congresistas, enviaron una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, en la que solicitaron la liberación del activista colombiano Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral, que permanece detenido desde el 16 de junio por irregularidades en su situación migratoria.

De acuerdo con el legislador estadounidense, Coral puede vivir en el país norteamericano. Por eso, considera que su arresto está motivado por razones netamente políticas, lo que a su juicio se traduce en una represión presuntamente perpetrada por el Gobierno de Estados Unidos, en cabeza del presidente Donald Trump.

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“Llevé a colegas a escribir a @SecRubio y @SecMullinDHS para exigir la liberación de Beto Coral, quien ha sido detenido por razones políticas. Tiene un derecho legal a residir en EE.UU. El gobierno de EE.UU. está facilitando la represión transnacional al cumplir con la solicitud de un político colombiano de violar sus derechos humanos”, señaló el congresista estadounidense en su cuenta de X.

El representante Jim McGovern informó que exigió la liberación de Beto Coral - crédito @RepMcGovern/x

El documento en cuestión está firmado por los congresistas James P. McGovern, Joaquin Castro, Adelita S. Grijalva, Nydia M. Velázquez, Lloyd Doggett, Delia C. Ramírez, Ilhan Omar, Henry C. “Hank” Johnson, Jr. y Rashida Tlaib. Los legisladores indicaron que se debe liberar a Beto Coral porque es solicitante de asilo con derecho a residir y trabajar en Estados Unidos.

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En ese sentido, su arresto, detención, posible deportación y los malos tratos que al parecer ha recibido son violaciones a los derechos humanos. Por un lado, se estaría yendo en contra de su derecho a la libertad de expresión, puesto que el día en el que Coral fue arrestado, el secretario Marco Rubio emitió un memorando en el que se dejaría en evidencia el rechazo hacia su postura política.

“El documento indica que “Coral Garrido ha utilizado su presencia en Estados Unidos para realizar actividades políticas en apoyo del Gobierno de Petro”. Parece que el Gobierno estadounidense está dirigiéndose contra el Sr. Coral por sus declaraciones. Esto violaría tanto la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos (...) como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Pidcp), que obliga al Gobierno estadounidense a proteger la libertad de expresión", explicaron los congresistas firmantes.

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Por otro lado, advirtieron sobre presuntos maltratos físicos que habría sufrido cuando estuvo bajo la custodia del personal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Según indicaron, fue agredido y ubicado en un lugar de reclusión con agua y fue sometido a “largos períodos sin acceso a comida ni agua potable”.

Adicionalmente, denunciaron que el activista colombiano fue trasladado en al menos cuatro oportunidades a distintos centros de detención ubicados en los estados de Arizona, Texas y Misisipi.

“El trato o castigo cruel, inhumano o degradante de personas bajo custodia o control del gobierno estadounidense constituye una violación de derechos humanos y está prohibido por la ley de Estados Unidos, el Pidcp y la Convención Contra la Tortura (CAT)”, precisaron.

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Beto Coral habría sido maltratado en detención y habría sido trasladado en al menos cuatro ocasiones a distintos lugares de reclusión - crédito @Betocoralg/X

Sobre la posible deportación de Beto Coral, los legisladores explicaron que podría ser torturado. Esta afirmación se basa en información entregada por el Departamento de Estado sobre “Prácticas de Derechos Humanos”, la cual indica que se han reportado casos de tortura por funcionarios del Gobierno colombiano durante “varios años”.

“Reiteramos en los términos más enfáticos que se permita al Sr. Coral permanecer en Estados Unidos con su familia para que se tramite su solicitud de asilo, y que se le brinden las protecciones de derechos humanos que hasta ahora se le han negado (...). El gobierno estadounidense nunca debería incurrir en las mismas conductas abusivas que criticamos en China, Nicaragua y Rusia (...). Estados Unidos debe ser un defensor de los derechos humanos, no un abusador”, explicaron.

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