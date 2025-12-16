Colombia

El cierre de la vía Girardot-Bogotá persiste por choque múltiple en Flandes: colisión entre dos camiones y una grúa

La emergencia por el accidente en uno de los corredores más transitados de la región dejó a cientos de viajeros a la espera de la reapertura de la carretera

El cierre de la vía
El cierre de la vía se dio tras el choque entre dos camiones y una grúa - crédito @ViaSumapaz / X

El cierre de la vía en el kilómetro 2 de la carretera Girardot-Bogotá, en el sector variante Girardot en Flandes, se mantiene cerrado por un choque múltiple que involucró a dos camiones y una grúa, seguido del volcamiento de uno de los vehículos.

El incidente, ocurrido en sentido Girardot-Bogotá, obligó a interrumpir completamente la circulación en este tramo, afectando la movilidad en uno de los corredores viales más transitados de la región.

De acuerdo con la información disponible, el accidente generó el cierre total de la calzada para garantizar la seguridad de los usuarios y permitir la atención de la emergencia.

En el lugar, unidades de la concesión vial y de la Policía de Tránsito trabajan para remover los vehículos involucrados y restablecer el flujo vehicular lo antes posible.

