“Colombia el país del amor”: así lo recomienda ‘influencer’ “para quienes quieren ser tratados con cariño”

En su narración el creador de contenido resaltó que gracias al trato amoroso de los colombianos, el país es un destino ideal para los solitarios: “¿Qué necesitas, mi rey?"

La percepción de la amabilidad en Colombia ha sido destacada recientemente por el influencer de viajes @diegocaminaelmundo, quien compartió en su cuenta de Instagram una experiencia personal que ilustra el trato afectuoso que reciben los visitantes en los comercios del país.

Según su relato, la calidez de los vendedores colombianos genera una sensación de aprecio y cercanía que, en sus palabras, puede hacer sentir amado incluso a quienes atraviesan momentos de soledad o tristeza.

Durante su visita, @diegocaminaelmundo relató situaciones concretas que vivió en diferentes establecimientos.

En una droguería, la empleada lo recibió con la frase: “¿Qué necesita, mi lindo?”, mientras que en un asadero de pollo, el vendedor le ofreció su atención diciendo: “A la orden, mi rey. ¿Qué le puedo ofrecer, bello?”

El influencer detalló que expresiones como “¿Qué necesita, papacito? A la orden, mi bello. A la orden, mi lindo. ¿Qué necesita, mi rey? ¿Para qué soy bueno, mi príncipe?” son habituales en el trato cotidiano, lo que contribuye a crear un ambiente acogedor para quienes interactúan con el comercio local.

Muchos usuarios en redes sociales
Muchos usuarios en redes sociales recuerdan que no se debe confundir la amabilidad con el coqueteo - crédito Freepik

El creador de contenido enfatizó el impacto emocional de este trato, al afirmar: “Si usted sufre de depresión o de que nadie lo quiere, venga a Colombia, aquí todo el mundo lo va a amar”, según publicó en su cuenta de Instagram.

Esta observación refuerza la idea de que la hospitalidad local trasciende la simple cortesía comercial y se convierte en un rasgo distintivo de la cultura colombiana.

Por lo que en los comentarios de la publicación, usuarios de diferentes regiones del país comparten experiencias que ilustran esta calidez.

Frases como “yo también me he sentido muy amada en la tierrita” o “en la costa es primo hermano, te hacen sentir familia, parte de algo” reflejan la percepción generalizada de que la amabilidad es un valor compartido en ciudades como Medellín, Bogotá y la región Caribe.

Los colombianos son conocidos en
Los colombianos son conocidos en el exterior por su amabilidad - crédito Procolombia

Otros usuarios advierten, en tono humorístico, que “si uno como colombiano no habla así le dicen seco o frío”, y celebran la confianza y autoestima que genera este trato cercano.

No obstante, esta actitud puede resultar desconcertante para los turistas. Muchos visitantes interpretan la amabilidad como una forma de coqueteo, lo que da lugar a malentendidos.

En la cultura colombiana, el contacto físico, la sonrisa y la cortesía son expresiones habituales de cordialidad, pero pueden confundirse con señales de interés romántico. La clave, está en distinguir si el trato es generalizado o si existe una intención particular de acercamiento.

En Colombia, expresiones como “caerle” a alguien se asocian directamente con el coqueteo, lo que añade una capa de complejidad a la interpretación de las interacciones sociales.

Otros usuarios hicieron énfasis que
Otros usuarios hicieron énfasis que el buen trato en los comercios es solo una estrategia de venta - crédito Freepik

También, algunos usuarios recuerdan que estas muestras de afecto y familiaridad también cumplen una función comercial. Frases amables y apodos cariñosos son estrategias habituales en los comercios de barrio y en el centro de las ciudades para fidelizar clientes y aumentar las ventas.

Un comentario lo resume así: “nada como los negocios de barrio y el centro para subir la autoestima”. Otros advierten a los turistas que no deben dejarse llevar por estas expresiones, ya que, en muchos casos, se trata simplemente de cortesía y no de un interés personal genuino.

Es así que la amabilidad colombiana se ha consolidado como un rasgo distintivo, más allá de ser una simple cortesía, constituye un atractivo turístico y un motivo de orgullo nacional.

Esta característica, presente en todas las regiones del país, ha sido objeto de análisis académico y de debate en redes sociales, donde se discute su origen, su función social y las posibles confusiones que puede generar, especialmente entre los visitantes extranjeros.

