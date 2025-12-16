Colombia

Familiares de estudiantes fallecidos en accidente en Antioquia aseguraron que “el bus venía varado”: la empresa se manifestó

Diecisiete jóvenes murieron y más de treinta resultaron afectados en el accidente del bus afiliado a Precoltur, que se precipitó en jurisdicción del municipio de Segovia, en Antioquia

El accidente ocurrió en horas
El accidente ocurrió en horas de la madrugada en la vía que conecta los municipios de Segovia y Remedios, en Antioquia - crédito red social X

Diecisiete personas murieron y más de treinta resultaron afectadas en el accidente de bus en Antioquia ocurrido en la madrugada del domingo 14 de diciembre, cuando un vehículo afiliado a Precoltur se precipitó en jurisdicción del municipio de Segovia, en el Nordeste antioqueño.

El siniestro involucró a un grupo de estudiantes que regresaban de una excursión y ha generado versiones encontradas sobre sus causas, mientras las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer los hechos, según informaron Blu Radio y El Tiempo.

María Elena Molina, gerente de Precoltur, explicó a Blu Radio que la empresa fue notificada del accidente por la agencia de viajes y que de inmediato activaron el protocolo de emergencia, desplazando personal al sitio para apoyar las labores de rescate.

Molina aseguró que toda la información solicitada por las autoridades ya fue entregada a la Policía y que la investigación sigue en curso.

“A la Policía ya se le entregó toda la información pertinente que ellos nos pidieron. Todo está en investigación”, afirmó la directiva.

También destacó que el conductor Jonatan Zapata, fallecido en el accidente, llevaba dos años vinculado a la empresa sin antecedentes ni llamados de atención.

El vehículo cayó a un abismo de unos 80 metros, dejando un saldo inicial de 16 personas muertas - crédito X

Molina subrayó que Precoltur, con cuarenta años de operación, nunca había enfrentado un accidente de esta magnitud y que, aunque otras empresas han tenido dificultades en esa vía, ellos no habían reportado problemas previos. La gerente reiteró la disposición de la compañía para acompañar y apoyar a los familiares de las víctimas mientras avanzan las investigaciones.

“El chico (el condutor) llevaba con nosotros dos años, en dos contratos, y nunca tuvimos una dificultad, ya que la compañía tiene 40 años y nunca habíamos tenido una situación de esta magnitud", afirmó Molina.

Mientras la empresa y las autoridades manejan la hipótesis de un posible microsueño del conductor como causa del accidente, varios sobrevivientes y familiares sostienen que el bus presentaba fallas mecánicas desde antes de iniciar el trayecto de regreso.

Sin embargo, David Rúa, uno de los estudiantes que sobrevivió al siniestro, relató que “el vehículo presentaba fallas desde antes de partir hacia Medellín. Desde el hotel se reportaron fallas de batería, el aire y del motor”, en diálogos con Noticias Caracol.

Rúa detalló que la batería del bus fue recargada con ayuda de otro vehículo y que, pese a ello, los problemas persistieron durante el viaje, afectando el funcionamiento del aire acondicionado y generando un ambiente sofocante en el interior.

En redes quedaron los momentos posteriores al accidente, donde varios ciudadanos trasladaron a las víctimas en vehículos particulares - crédito X

El joven también mencionó que el conductor mantuvo la puerta abierta durante todo el trayecto como medida ante la falta de ventilación, lo que representaba un riesgo adicional para los pasajeros.

Óscar Gutiérrez, abuelo de una de las víctimas, respaldó esta versión al señalar que su nieta les había manifestado preocupación por las constantes fallas del bus. “El bus venía varado mucho rato, tenían que parar cada diez o quince minutos y tenían que bajar las ventanillas para poder respirar”, declaró Gutiérrez a medios locales.

El familiar agregó que la madre de la menor le sugirió no continuar el viaje, pero finalmente la joven permaneció a bordo.

Las autoridades continúan con la recolección de pruebas para determinar la causa exacta del accidente.

La principal hipótesis oficial apunta a un posible microsueño del conductor, aunque no se descartan otras causas, como las fallas mecánicas señaladas por los sobrevivientes y familiares.

Las primeras conclusiones indican que, pese a que la curva donde ocurrió el siniestro no era muy pronunciada, el conductor no logró enderezar el volante y el bus terminó fuera de la vía. La investigación permanece abierta y las autoridades no han emitido un pronunciamiento definitivo.

La alcaldesa de Bello, Lorena
La alcaldesa de Bello, Lorena González, anuncia homenaje a las víctimas del accidente de bus en Antioquia - crédito Alcaldía de Bello

Tanto Precoltur como la empresa Seniors Prom, empresa encargada de la logística del viaje estudiantil, han implementado acciones de apoyo a las familias de las víctimas.

Seniors Prom habilitó cuatro líneas telefónicas atendidas por profesionales en psicología para brindar acompañamiento emocional y orientación a los familiares.

Además, la compañía asumió el traslado de los fallecidos al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Medellín y mantuvo comunicación directa con las familias para informarles sobre los procedimientos. En Antioquia, se han realizado homenajes en honor a los fallecidos y las comunidades afectadas han expresado su solidaridad.

El bus transportaba a más de treinta estudiantes que volvían de Coveñas hacia Medellín. De acuerdo con El Tiempo, el hecho se registró en la madrugada, cuando el vehículo cayó en una zona de difícil acceso, dejando un saldo de diecisiete fallecidos, entre ellos menores de edad, y decenas de heridos. Las autoridades y equipos de rescate acudieron al lugar tras recibir el aviso alrededor de las cuatro de la mañana, iniciando las labores de atención y traslado de los afectados.

La Liendra lanzó encuesta sobre

Comisión Nacional de Disciplina Judicial

Policía de Cali atribuyó al

Así quedaron los equipos colombianos

Verónica Alcocer regresó a Colombia
Cayó alias Caleño, cabecilla del

⁠'Doña Toche' criticó a Valentina

Así quedaron los equipos colombianos

