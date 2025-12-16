Así son los nuevos torniquetes instalados en el portal 20 de Julio de Transmilenio para evitar colados

Tras varias denuncias de inseguridad y colados, se instalaron torniquetes de piso a techo - crédito Blu Radio / X

La reciente instalación de torniquetes de piso a techo en el Portal 20 de Julio de Transmilenio ha marcado un punto de inflexión en la lucha contra la evasión del pago del pasaje y la violencia en el sistema de transporte masivo de Bogotá.

Esta medida, que busca frenar el acceso irregular y mejorar la seguridad tanto de usuarios como de funcionarios, responde a una serie de incidentes violentos registrados en el portal, donde se reportaron agresiones a personal de seguridad y enfrentamientos con ciudadanos armados durante intentos masivos de ingreso sin pago.

Según cifras de Transmilenio, la implementación de estos dispositivos ha permitido recuperar cerca de 1.800 millones de pesos en el último trimestre del año, evidenciando un impacto económico positivo y una reducción significativa en la brecha entre validaciones y salidas.

En las últimas semanas, la presencia de los nuevos torniquetes sorprendió a los cerca de setenta mil usuarios diarios del portal, quienes se encontraron con un sistema que bloquea cualquier intento de evasión, ya sea agachándose o saltando, y solo permite el paso mediante la validación del pasaje.

Videos difundidos en redes sociales muestran a personas atrapadas al intentar ingresar sin pagar, lo que ha generado debate entre los ciudadanos.

Mientras algunos usuarios critican el diseño por considerarlo incómodo y poco incluyente, otros respaldan la medida al considerar que fortalece el control y reduce los riesgos asociados a la evasión.

El concejal de Bogotá Juan David Quintero celebró la decisión y afirmó: “¡El control político sí sirve! Después de ataques con cuchillos, guardas heridos, colados delincuentes y batallas campales, TransMilenio instaló torniquetes piso a techo en el Portal 20 de Julio”.