Accidente de bus escolar en Antioquia: alcaldesa de Bello dio detalles de las honras fúnebres de los jóvenes muertos

El accidente que estremeció a la comunidad de Bello, Antioquia, ocurrió en la madrugada del domingo 14 de diciembre, cuando un bus de turismo que cubría la ruta Tolú-Medellín cayó a un abismo de 40 metros en la vía que une Segovia con Remedios.

Este siniestro vial se cobró la vida de 17 personas, entre ellas 16 egresados del Liceo Antioqueño y el conductor del automotor, y dejó a más de 20 heridas, según las autoridades locales.

En respuesta a esta tragedia, familiares, amistades y vecinos se congregaron en el parque principal Santander para llevar a cabo una segunda velatón en honor a los 16 jóvenes que perecieron en el autobús.

La alcaldesa Lorena González Ospina proporcionó detalles importantes sobre las honras fúnebres, aclarando que se realizarán de manera individual en vez de colectiva, de acuerdo con la solicitud hecha por las familias.

“Por petición de los familiares de los jóvenes que perdieron la vida, las honras fúnebres se realizarán de manera particular y no colectiva”, precisó González, quien añadió que parte de los cuerpos serán trasladados a Bogotá y al municipio de Barbosa, en el norte del Valle de Aburrá

La funcionaria también señaló que los restos de los jóvenes no podrán ser cremados, ya que “hacen parte fundamental de la investigación que se adelanta para hallar las causas que desencadenaron este fatal accidente”.

Además, la autoridad municipal acompañó a las familias en Medicina Legal, destacando que los profesionales de esa entidad realizaron la entrega de los cuerpos en tiempo récord, pese a ciertas demoras derivadas del proceso con la Fiscalía.

“Lo que de pronto dificultó un poco la entrega fue el proceso con Fiscalía frente a unos requisitos, pero la administración prestó los servicios para agilizar lo que era necesario”, detalló la alcaldesa.

Asimismo, Lorena González indicó que la Alcaldía de Bello brindó apoyo a cinco familias que no contaban con el servicio de funeraria, con el propósito de garantizar que sus seres queridos recibieran sepultura digna: “La Alcaldía de Bello apoyó a cinco familias que no contaban con el servicio de funeraria, esto con el fin de que sus seres queridos puedan tener una cristiana sepultura”.

Por último, la alcaldesa informó acerca de un homenaje programado para el miércoles 17 de diciembre, a las 10:00 a. m., en el Coliseo Tulio Ospina del municipio.

Gobernación y Alcaldía de Bello declararon tres días de duelo

Las muestras de solidaridad tras el accidente vial que cobró la vida de 16 estudiantes del Liceo Antioqueño y del conductor del autobús con el que retornaban de Tolú, en Sucre.

El domingo 14 de diciembre, la comunidad de Bello se reunió en una emotiva velatón nocturna, colocando sobre los pupitres fotografías de los jóvenes fallecidos en los lugares que ocuparon durante el año escolar.

El homenaje se extendió por varias horas mientras los cuerpos de las víctimas viajaban a Medellín para su traslado a la sede de Medicina Legal.

Las autoridades departamentales respondieron con la declaratoria de tres días de duelo en Antioquia. “Durante este periodo las banderas en los edificios públicos se izarán a media asta en honor a estos jóvenes entre los 16 y 18 años de edad”, informó el gobernador Andrés Julián Rendón a través de su cuenta en X.

El mandatario también expresó: “Mis pensamientos y oraciones, así como los de mi familia y mis compañeros de gobierno, están con cada uno de sus seres queridos y con el pueblo Bellanita”.

Desde la Alcaldía de Bello se hizo un llamamiento a la población para guardar respeto y empatía ante la tragedia. Se solicitó a los habitantes bajar el volumen de la música, abstenerse del uso de pólvora y evitar encender el alumbrado navideño. Además, se invitó a encender una vela en familia a las veinte horas del lunes, como gesto de acompañamiento hacia quienes sufren la pérdida de sus seres queridos.