Sandra Ramírez defendió al ministro de Igualdad y denunció presuntos actos discriminatorios: “Ojo entes de control”

Sandra Ramírez, senadora de la República; Juan Carlos Florián, ministro de la Igualdad

Sandra Ramírez, senadora del Partido Comunes, denunció en su cuenta de X presuntos actos de irrespeto y hostilidad contra el ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián.

La senadora cuestionó el tono utilizado por parlamentarias como Catherine Juvinao y Karina Espinosa, y señaló que el debate en el Congreso se desvía hacia supuestos ataques personales y discriminatorios en contra de Florián.

La congresista planteó si las declaraciones de Juvinao y Espinosa pueden considerarse homofóbicas o discriminatorias.

Sandra Ramírez pidió a los organismos de control que investiguen si las declaraciones de las congresistas podrían tener consecuencias legales.

“¿Hasta dónde el debate político se convierte en ataques discriminatorios? Las congresistas Juvinao y Espinosa cuestionan al ministro de la Igualdad sobre si ‘amaneció siendo ministra o ministro’, ¿Se está desviando a la identidad de género de su líder? Ojo entes de control, podrían estar las ‘honorables’ violando la ley“, señaló Ramírez.

Sandra Ramírez