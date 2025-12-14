Ministro de Defensa confirmó trámite de reembolso tras incumplimiento del mantenimiento de los helicópteros Mi-17

El Ministerio de Defensa entregó a la aseguradora los datos requeridos, lo que permite avanzar en la recuperación del dinero - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE/FAC

La aseguradora solicitó los documentos bancarios, informó el ministro de Defensa, para gestionar el reembolso de los 14 millones de dólares del anticipo dado a Vertol Systems por el mantenimiento incumplido de los helicópteros MI-17.

Esta declaración fue hecha por Pedro Sánchez, ministro de Defensa, durante una entrevista con W Radio, explicando que la entidad responsable de la póliza inició el proceso administrativo para dar respuesta al caso.

Según la información difundida por W Radio, el Ministerio de Defensa entregó a la aseguradora los datos requeridos, lo que permite avanzar en la recuperación del dinero antes de que se venza el plazo que tenía Vertol Systems para retornar los fondos.

“Ya la aseguradora nos pidió los documentos de las cuentas bancarias. Esta semana ya esperamos tener una información de si se ejecutaron los pagos pertinentes, pero esa acción legal [...] se llevará a cabo según las normas. No podemos permitir que se pierda ningún peso”, afirmó Sánchez durante su intervención en el espacio radial.

El jefe de la cartera de Defensa señaló que permanecen abiertas las investigaciones lideradas por la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, para determinar si existió responsabilidad penal de funcionarios públicos o personal militar en relación con este contrato.

“No podemos tolerar que se manejen irresponsablemente los dineros de todos los colombianos”, puntualizó el ministro en la conversación con W Radio.

Solicitud del Ejército

El Ejército Nacional de Colombia había preparado una solicitud formal al Gobierno para renovar su flota aeronáutica, con el objetivo de superar las limitaciones provocadas por la inactividad parcial de los helicópteros MI-17.

Actualmente, nueve de los 18 helicópteros de este tipo permanecen fuera de servicio por falta de mantenimiento, lo que disminuyó en forma considerable la capacidad operativa y la movilidad de las tropas en distintas zonas del país.

La petición forma parte del programa de Seguridad Integrada de Defensa Nacional (Siden), orientado a fortalecer las capacidades tanto en operaciones aéreas como terrestres del Ejército.

El general Erick Rodríguez, segundo comandante de la institución, señaló que el proyecto buscaba consolidar la movilidad y maniobra de las fuerzas armadas, aspecto crucial para el despliegue y la seguridad nacional.

Para la institución, disponer de aeronaves nuevas es urgente, debido a que los MI-17 cumplen un papel clave en transporte de tropas y suministro en áreas de difícil acceso, donde la acción del Estado se enfrenta a amenazas de grupos armados ilegales u otras organizaciones delictivas.

La carencia de helicópteros disponibles para operar limita la reacción ante emergencias y dificulta el cumplimiento de misiones estratégicas relevantes.

La solicitud, además de incluir la incorporación de nuevas aeronaves, contempla un plan integral de mantenimiento para los helicópteros existentes, la adquisición de vehículos blindados adicionales y el fortalecimiento de la inteligencia militar. Estas medidas buscaban incrementar la capacidad operativa y mejorar la seguridad en las misiones.

En el contexto de la modernización militar, la propuesta surge poco después de que el presidente Gustavo Petro anunciara la compra de cazas Saab 39 Gripen, fabricados en Suecia, para reemplazar a los antiguos Kfir israelíes en la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Según el presidente, la adquisición estuvo acompañada por una inversión social, como la instalación de una fábrica de paneles solares en Córdoba y proyectos de agua potable en La Guajira, así como la modernización de un hospital en Bogotá.

El Siden incluye la negociación con Suecia y la inclusión de un análisis detallado sobre necesidades operativas, actualización tecnológica de la flota y costos presupuestales. El alto mando ha expresado preocupación por las consecuencias operativas de la situación actual y espera que el Ministerio de Defensa evalúe y apruebe la propuesta, que busca restablecer y potenciar la capacidad de respuesta del Ejército colombiano.