En operativo de recuperación del espacio público en el barrio San Bernardo, Bogotá, hallaron el cadáver de una mujer

Funcionarios recuperan 1.000 metros cuadrados de espacio público en el barrio San Bernardo de Santa Fe tras operativo conjunto - crédito Secretaría de Gobierno Bogotá

Lo que inició como un operativo de rutina de recuperación del espacio público en una de las zonas más vulnerables de Bogotá, las autoridades distritales realizaron un macabro hallazgo.

En medio de la intervención institucional al barrio San Bernardo, en la localidad de Santa Fe, en la mañana del miércoles 10 de diciembre, se logró recuperar 1.000 metros cuadrados de espacio público, se desmantelaron 36 cambuches y se retiraron 10 toneladas de residuos.

Sin embargo, la jornada, que avanzaba en la calle 3A entre las carreras 11 y 13A, se vio interrumpida por el hallazgo del cadáver de una mujer de 43 años que permanece sin identificar, lo que evidenció la vulnerabilidad social de la zona y reforzó la urgencia de mantener la presencia estatal de forma continua y articulada.

El hallazgo del cadáver de una mujer de 43 años evidencia la vulnerabilidad social en la zona de Santa Fe - crédito Mariano Vimos/Colprensa

El operativo, liderado por la Alcaldía Local de Santa Fe y coordinado con entidades como el Departamento Administrativo de Espacio Público (Dadep), la Policía Metropolitana de Bogotá, Unipol, la Secretaría de Seguridad, la Uaesp, Promoambiental, la Personería de Bogotá y Aguas de Bogotá, se desarrolló en uno de los puntos críticos del sector, donde suelen concentrarse personas en situación de calle y estructuras improvisadas.

La víctima fue encontrada junto a un andén, sin que en ese momento se conocieran las causas del deceso.

El CTI de la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Criminalística acudieron al lugar e iniciaron la inspección técnica del cuerpo. Informes preliminares recogidos por medios locales indicaron que el fallecimiento pudo ocurrir en la mañana misma del hallazgo. Entre tanto, el cadáver fue trasladado a la morgue para el proceso de identificación y reconocimiento familiar.

Al respecto, Diego Alejandro López, alcalde local de Santa Fe, expresó a Caracol Radio que “este hecho doloroso demuestra por qué debemos seguir interviniendo San Bernardo con decisión y frecuencia. La presencia institucional salva vidas, previene riesgos y devuelve dignidad al territorio”.

Las autoridades decomisaron 45 armas cortopunzantes y recogen 50 metros cúbicos de residuos sólidos durante la jornada - crédito Mariano Vimos/Colprensa

López enfatizó que los operativos se mantendrán de forma periódica, dada la persistencia de dinámicas sociales asociadas y riesgos para la seguridad, la salud pública y la convivencia en el sector.

Además de la recuperación del espacio público y el retiro de residuos, el balance incluyó el decomiso de 45 armas cortopunzantes y la recolección de 50 metros cúbicos de residuos sólidos.

En materia de protección a la fauna, las entidades hallaron una Tingua Azul, ave acuática que estaba siendo comercializada, y que, pese a recibir primeros auxilios, falleció minutos después.

Las autoridades reafirmaron el compromiso de fortalecer las acciones integrales y la intervención interinstitucional para mejorar la seguridad, convivencia y condiciones ambientales en San Bernardo y otras zonas con alta vulnerabilidad social en la capital colombiana.

Investigan misteriosa muerte de madre y bebé tras leve choque de su vehículo en Bogotá

Las circunstancias que rodearon la muerte de una mujer y un bebé dentro de un vehículo en el barrio Bosque Popular, al occidente de Bogotá, permanecen bajo investigación por parte de las autoridades.

El hecho ocurrió hacia las 3:00 a. m. del viernes 12 de diciembre, cuando el vehículo —un Volkswagen gris oscuro con placas MSR-348 de Medellín— terminó impactado levemente contra un separador de la calle 63, cerca del Jardín Botánico.

La madrugada del jueves 11 de diciembre se registró un siniestro vial en el occidente de la ciudad, donde una mujer y un menor perdieron la vida y un hombre resultó herido, según informaron los equipos de emergencia - crédito Efraín Arce

Según información del coronel John Silva, comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, dentro del vehículo estaban tres ocupantes: la conductora, su hijo de un año y un hombre que iba de copiloto. Al llegar los equipos de emergencia, encontraron a la mujer y al bebé sin signos vitales; el hombre fue hallado inconsciente y trasladado a un hospital, donde permanece bajo observación.

Las causas del fallecimiento no son claras, ya que el impacto del carro no fue de gran consideración, lo que despierta dudas sobre si la muerte de la madre y el menor se debió exclusivamente al choque.

Las autoridades investigan la posibilidad de un problema cardíaco súbito en la conductora, así como si las lesiones generadas por el accidente fueron suficientes para causar la tragedia. La Fiscalía General de la Nación asumió el caso para esclarecer el tiempo, modo y lugar que originaron el hecho, mientras se aguardan los resultados de las inspecciones periciales.