Colombia

El insólito encuentro de Betty, la fea y Ryan Castro desata teorías y memes en redes sociales

Las redes sociales comentaron sobre la unión de estos dos personajes, por lo que se especula que el personaje interpretado por Ana María Orozco tendría una aparición especial en un video del reguetonero

Guardar
La actriz caracterizada con su personaje tendría una aparición especial en un video del artista - crédito @jaider171217/TikTok

El reciente encuentro entre la actriz Ana María Orozco, personificando a la célebre Betty de la telenovela Yo soy Betty, la fea, y el reconocido reguetonero Ryan Castro generó sorpresa entre usuarios de redes sociales, quienes rápidamente viralizaron un video donde ambos aparecen vestidos con la camiseta de la Selección Colombia y compartiendo espacio en una escena envuelta en misterio y nostalgia.

Tras la difusión del material en plataformas como Instagram, X y TikTok, el nombre de Beatriz Aurora Pinzón Solano, protagonista icónica de la televisión colombiana, volvió a ganar relevancia al lado de una de las figuras actuales más influyentes de la música urbana.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El Estadio Atanasio Girardot se
El Estadio Atanasio Girardot se rinde ante Ryan Castro: sold out total para su show más ambicioso - crédito @ryancastro/IG

En las imágenes se observa a Ana María Orozco caracterizada como Betty, luciendo su inconfundible falda de flores y recreando algunos pasos del baile que se viralizó de su personaje en la novela emitida por el Canal RCN, mientras interactúa con Ryan Castro y un grupo de personas que los rodean.

La presencia conjunta de estos dos referentes culturales de contextos tan distintos —la telenovela clásica y el reguetón contemporáneo— encendió el debate en redes, donde se multiplican las teorías respecto al motivo de esta inesperada alianza.

Usuarios especulan sobre posibles escenarios: algunos sugieren que la actriz habría sido invitada para participar como Betty en el video musical del cantante sobre la selección Colombia, mientras otros consideran que fue Ryan Castro quien se sumó a una grabación relacionada con el universo de ‘Betty, la fea’.

Betty la fea junto a
Betty la fea junto a Ryan Castro encienden las redes sociales - crédito Redes Sociales/Facebook

La posibilidad de una colaboración publicitaria de corte promocional que apueste por la nostalgia y la fuerza del fenómeno urbano también circula entre los comentarios más recurrentes.

En paralelo, el video desencadenó una ola de creatividad en internet, donde los memes y las bromas abundaron. Frases como “Dios, si no es para mí, muéstrame a Ryan Castro bailando con Betty” y “Qué encuentro más random” reflejan el clima de asombro y humor con el que la audiencia ha recibido este particular cruce de generaciones.

Abuelita bailó apretado junto a Ryan y Feid

La publicación se viralizó en pocos minutos - crédito TikTok

Ryan Castro y Feid se viralizaron a través de las redes sociales por el concierto del Día de Velitas de 2025 que realizaron en el barrio Buenos Aires, de Medellín. Y es que allí compartieron con muchos de sus fanáticos, así como sus familiares y equipo de trabajo, que no pueden faltar en cada uno de sus shows.

Salomón Villada Hoyos, más conocido como Feid o Ferxxo, invitó a Silvestre Dangond, Ñejo, Jhay P y su gran amigo Ryan Castro para cantarle a su gente. Además, compartieron con ellos y protagonizaron videos virales en los que se demuestra su aprecio por la temporada decembrina.

Sin embargo, a través de las plataformas digitales se aclaró que la mujer que está bailando con los famosos no es una fanática más, sino que se trata de la tía paterna del artista, que hizo presencia en el evento para acompañar a su sobrino en la zona vip, donde se encuentran sus allegados.

La interpretación de “Que no
La interpretación de “Que no se enteren” avivó rumores sobre el vínculo sentimental entre Feid y Karol G - crédito @feid/ Instagram

Sin importar que la mujer es cercana al artista, las reacciones sobre este baile tan cerquita no se hicieron esperar y algunas de ellas son: “Trabajar: ❌ Tenerle envidia a una abuelita un martes 9 de diciembre a las 11:18 a. m. ✅”, “Dios, hoy conocí la rabia, la envidia y el coraje”, “Nunca le había sentido envidia a una señora”, “Definitivamente conocí lo que es la envidia”, “La favorita de Dios” y “Nunca le había tenido tanta envidia a una abuelita como ahora”.

Entre tanto, hubo otros que aprovecharon para referirse al look del artista, teniendo en cuenta que este es un aspecto que ha llamado bastante la atención de los internautas, que no dudaron en resaltar que se ve muy bien últimamente: “Oigan soy yo 😳 o Fercho se está poniendo demasiado guapo 😳🥰😏”.

Temas Relacionados

Ryan CastroBetty la feaRyan Castro bailando con Betty la feaMultiverso Betty la feaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Violencia en Cartagena: Pareja es acribillada frente a su vivienda, una de las víctimas tenía antecedentes judiciales

Los cuerpos quedaron tendidos en la vía después del ataque armado, generando consternación entre los vecinos

Violencia en Cartagena: Pareja es

Armada incautó combustible y gas licuado en el Pacífico colombiano: así fue el operativo

Las autoridades realizaron dos operativos en aguas cercanas a Tumaco, donde interceptaron embarcaciones con hidrocarburos y detuvieron a varios tripulantes

Armada incautó combustible y gas

Jhon Jader Durán respondió a mensaje de la Federación Colombiana de Fútbol: esto dijo el delantero

El delantero juega en el Fenerbahce de Turquía, en donde no ha logrado tener una continuidad destacada por sus complicada personalidad

Jhon Jader Durán respondió a

María Fernanda Cabal cuestionó a Gustavo Petro por cilindros con insignias del ELN en la vía Cúcuta-Pamplona: “Los premian”

Los artefactos fueron ubicados en el sector conocido como El Descanso, en Norte de Santander, motivo por el cual las autoridades atendieron la situación

María Fernanda Cabal cuestionó a

Gustavo Petro le respondió a José Antonio Ocampo por su análisis de la economía colombiana en 2025: “Olvidó dos hechos”

El mandatario destacó que varias de sus decisiones han impulsado el empleo en la industria y la agricultura, aunque reiteró sus críticas al Congreso por el archivo de la reforma tributaria

Gustavo Petro le respondió a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Caleño, cabecilla del

Cayó alias Caleño, cabecilla del Clan del Golfo en Ecuador: era uno de los más buscados por la Policía colombiana en el Cauca

El inquietante mensaje de alias Naín, que habría ordenado la tortura y decapitación de un menor de edad en Dibulla, La Guajira

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

ENTRETENIMIENTO

Murió el perro de Lina

Murió el perro de Lina Tejeiro y la actriz lamentó su pérdida: “La casa se siente muy vacía sin ti”

Estos fueron los 17 invitados que tuvo J Balvin en su concierto en Bogotá: “Directo a la nostalgia”

J Balvin reveló que durante su concierto en Medellín sufrió un infarto: “El médico me dijo, perro se va a morir o qué”

Margarita Rosa de Francisco dio el sí frente al mar con su pareja Will Van Der Vlugt: “Y vivieron felices para siempre”

Las aspirantes a ‘La casa de los famosos Colombia’ se destapan y hablan de sus estrategias para llegar a la competencia en medio de una reñida competencia por el primer lugar

Deportes

Deportivo Cali concretará el regreso

Deportivo Cali concretará el regreso de Juan Ignacio Dinenno: todo dependerá de los exámenes médicos

Atlético Nacional lanzó su camiseta de local para el 2026, con homenaje al título de la segunda Copa Libertadores

Edwuin Cetré le ganó el duelo a Duván Vergara y gritó campeón de la liga de Argentina con Estudiantes de la Plata

Luis Díaz sigue de vacaciones: este es el motivo por el que se perderá el partido del Bayern Múnich contra Mainz

Críticas al nuevo escudo e indumentaria del Internacional de Bogotá: “Parece escudo de grupo guerrillero”