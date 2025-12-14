El insólito encuentro de Betty, la fea y Ryan Castro desata teorías y memes en redes sociales

La actriz caracterizada con su personaje tendría una aparición especial en un video del artista - crédito @jaider171217/TikTok

El reciente encuentro entre la actriz Ana María Orozco, personificando a la célebre Betty de la telenovela Yo soy Betty, la fea, y el reconocido reguetonero Ryan Castro generó sorpresa entre usuarios de redes sociales, quienes rápidamente viralizaron un video donde ambos aparecen vestidos con la camiseta de la Selección Colombia y compartiendo espacio en una escena envuelta en misterio y nostalgia.

Tras la difusión del material en plataformas como Instagram, X y TikTok, el nombre de Beatriz Aurora Pinzón Solano, protagonista icónica de la televisión colombiana, volvió a ganar relevancia al lado de una de las figuras actuales más influyentes de la música urbana.

El Estadio Atanasio Girardot se rinde ante Ryan Castro: sold out total para su show más ambicioso - crédito @ryancastro/IG

En las imágenes se observa a Ana María Orozco caracterizada como Betty, luciendo su inconfundible falda de flores y recreando algunos pasos del baile que se viralizó de su personaje en la novela emitida por el Canal RCN, mientras interactúa con Ryan Castro y un grupo de personas que los rodean.

La presencia conjunta de estos dos referentes culturales de contextos tan distintos —la telenovela clásica y el reguetón contemporáneo— encendió el debate en redes, donde se multiplican las teorías respecto al motivo de esta inesperada alianza.

Usuarios especulan sobre posibles escenarios: algunos sugieren que la actriz habría sido invitada para participar como Betty en el video musical del cantante sobre la selección Colombia, mientras otros consideran que fue Ryan Castro quien se sumó a una grabación relacionada con el universo de ‘Betty, la fea’.

Betty la fea junto a Ryan Castro encienden las redes sociales - crédito Redes Sociales/Facebook

La posibilidad de una colaboración publicitaria de corte promocional que apueste por la nostalgia y la fuerza del fenómeno urbano también circula entre los comentarios más recurrentes.

En paralelo, el video desencadenó una ola de creatividad en internet, donde los memes y las bromas abundaron. Frases como “Dios, si no es para mí, muéstrame a Ryan Castro bailando con Betty” y “Qué encuentro más random” reflejan el clima de asombro y humor con el que la audiencia ha recibido este particular cruce de generaciones.

Abuelita bailó apretado junto a Ryan y Feid

La publicación se viralizó en pocos minutos - crédito TikTok

Ryan Castro y Feid se viralizaron a través de las redes sociales por el concierto del Día de Velitas de 2025 que realizaron en el barrio Buenos Aires, de Medellín. Y es que allí compartieron con muchos de sus fanáticos, así como sus familiares y equipo de trabajo, que no pueden faltar en cada uno de sus shows.

Salomón Villada Hoyos, más conocido como Feid o Ferxxo, invitó a Silvestre Dangond, Ñejo, Jhay P y su gran amigo Ryan Castro para cantarle a su gente. Además, compartieron con ellos y protagonizaron videos virales en los que se demuestra su aprecio por la temporada decembrina.

Sin embargo, a través de las plataformas digitales se aclaró que la mujer que está bailando con los famosos no es una fanática más, sino que se trata de la tía paterna del artista, que hizo presencia en el evento para acompañar a su sobrino en la zona vip, donde se encuentran sus allegados.

La interpretación de “Que no se enteren” avivó rumores sobre el vínculo sentimental entre Feid y Karol G - crédito @feid/ Instagram

Sin importar que la mujer es cercana al artista, las reacciones sobre este baile tan cerquita no se hicieron esperar y algunas de ellas son: “Trabajar: ❌ Tenerle envidia a una abuelita un martes 9 de diciembre a las 11:18 a. m. ✅”, “Dios, hoy conocí la rabia, la envidia y el coraje”, “Nunca le había sentido envidia a una señora”, “Definitivamente conocí lo que es la envidia”, “La favorita de Dios” y “Nunca le había tenido tanta envidia a una abuelita como ahora”.

Entre tanto, hubo otros que aprovecharon para referirse al look del artista, teniendo en cuenta que este es un aspecto que ha llamado bastante la atención de los internautas, que no dudaron en resaltar que se ve muy bien últimamente: “Oigan soy yo 😳 o Fercho se está poniendo demasiado guapo 😳🥰😏”.