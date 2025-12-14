De la Espriella propuso una coalición para conseguir mayorías en el Congreso: apoyará a quien no haya sido “cómplice de Petro y Cepeda”

Abelardo de la Espriella señaló al Gobierno Petro de haber entregado pedazos de soberanía a criminales - crédito Luisa González/Reuters

El abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella anunció que su movimiento, Defensores de La Patria, no presentará listas propias al Congreso de la República para las elecciones de 2026. Esto, con el objetivo de evitar la fragmentación de los votos y promover una “coalición patriota” que permita garantizar las mayorías.

A través de un comunicado expuesto en su cuenta de X, el profesional en Derecho argumentó que la conformación de una mayoría en los cuerpos colegiados es necesario para frenar lo que calificó como el “avance destructivo” del “petrismo” y sus aliados, y para reconstruir el país que, a su juicio, se ha visto afectado por las decisiones que ha tomado el actual Gobierno, en cabeza del presidente Gustavo Petro, el primer mandatario de izquierda de Colombia.

“Ellos han entregado pedazos de soberanía a criminales, han abrazado dictaduras y han sembrado odio de clase mientras llenan sus bolsillos y los de sus aliados”, aseveró el aspirante a la Presidencia.

Las elecciones al Congreso se llevarán a cabo en marzo de 2026 - crédito Reuters

Aseguró que la situación política de Colombia es de “peligro mortal”, atribuyendo al presidente Gustavo Petro la responsabilidad de una crisis caracterizada por “inseguridad desbocada, corrupción rampante y antivalores que destruyen la familia, la propiedad y la libertad”. Tanto así que, desde su perspectiva, el Estado ha sido convertido en “botín”, la justicia en “arma de venganza política” y la fuerza pública en “chivo expiatorio”.

“No olvidamos que Cepeda intentó, con trapisondas ilegales, destruir al Presidente Álvaro Uribe Vélez siendo inocente”, indicó, refiriéndose al senador y precandidato Iván Cepeda Castro (afín al Gobierno).

En ese sentido, explicó que el Congreso debe ser un “dique” que contenga el avance del oficialismo. Para ello, propuso la formación de una “coalición de unidad patriótica” con mayorías afines y propósitos comunes a la derecha.

Abelardo de la Espriella aseguró que apoyará a quien no haya sido “cómplice de Petro y Cepeda” - crédito X

“No dividiré el voto patriota ni un solo segundo. Al contrario: pondré toda mi energía, toda mi voz, toda mi estructura al servicio de apoyar a todo aquel candidato —de cualquier partido— que cumpla con el objetivo primordial: enfrentar, derrotar y castigar políticamente a todos los que, desde el gobierno de Petro, con él a la cabeza, han llevado a Colombia al abismo de la inseguridad, la corrupción, los antivalores y la sumisión ante el narcoterrorismo”, declaró De la Espriella en el comunicado.

Así las cosas, hizo un llamado a sus seguidores para que apoyen a cualquier aspirante al Congreso que no haya sido “cómplice de Petro y Cepeda” y que comparta el objetivo de derrotar al oficialismo. Solicitó a los miembros de su movimiento que actúen en consecuencia, señalando que “esa es la máxima coherencia, derrotar al enemigo en común con las armas de la democracia y los votos de los patriotas”.

“En todos los partidos hay hombres y mujeres que, a pesar de la mermelada asfixiante y las presiones del régimen, han permanecido firmes por la patria: sus posturas, sus votos en las pérfidas reformas que impulsó el nefasto Petro, serán la guía que le dirá a los Defensores de La Patria quiénes de ellos merecen ser votados por nosotros, los verdaderos patriotas”, precisó.

De la Espriella aseguró que buscará sumar curules a la lista de Salvación Nacional al Congreso - crédito Colprensa

Además, solicitó a la ciudadanía votar y respaldar al Centro Democrático, para que el expresidente Álvaro Uribe Vélez –que tiene pendiente una decisión que definirá su situación jurídica tras ser condenado y luego absuelto de tres delitos– se convierta en el senador número 25 de su partido y que lidere desde el Congreso la “reconquista de Colombia”.

El precandidato también dejó ver su respaldo a la lista de Salvación Nacional, integrada por Enrique Gómez, su líder, y el exsenador Carlos Felipe Mejía: “Sumaremos el mayor número posible de curules a la maravillosa lista de Salvación Nacional”.