Petro tomó partido en las elecciones de Estados Unidos 2026 con crítica a representante republicano: “Ojalá no pierda por su ciudad”

Petro tomó partido en las elecciones de Estados Unidos 2026 con crítica a representante republicano - crédito red social X y Presidencia de Colombia

El presidente de la República, Gustavo Petro, utilizó sus redes sociales para hacer cuestionamientos directos a figuras políticas de Estados Unidos y profundizar en la confrontación diplomática entre ambas naciones.

En el centro de la polémica, Petro dirigió un mensaje a Carlos Giménez, congresista republicano. Instó a los representantes de la ciudad de Miami a analizar las consecuencias de la crisis climática en el estado de Florida, y advirtió sobre el impacto de este fenómeno en la región.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El mandatario colombiano subrayó que Giménez podría, según su análisis, perder las elecciones al Congreso de Estados Unidos, que se llevarán a cabo el 3 de noviembre de 2026, por no evaluar las necesidades y problemáticas de la ciudad ubicada en el estado de Florida.

El jefe de Estado sostuvo que Carlos Giménez mantiene calumniando el liderazgo progresista elegido democráticamente en Latinoamérica - crédito @petrogustavo/X

“El principal problema de Miami hoy se llama crisis climática. Espero representante no pierda usted las elecciones por su ciudad, por estar calumniando el liderazgo progresista elegido democráticamente en Latinoamérica”, escribió Petro en su cuenta de X.

A su vez, destacó la alianza establecida con México para enfrentar la crisis climática y extendió una invitación al estado de Florida para sumarse a este esfuerzo regional. El presidente afirmó: “Con México logramos una fuerte alianza latinoamericana para superar la crisis climática. Invito al Estado de la Florida a integrarla”.

Carlos Gimenez atacó a la presidenta de México por su cercanía con Nicolás Maduro - crédito @RepCalos/X

La respuesta de Petro se produjo tras un mensaje publicado por Carlos Giménez en el que el congresista estadounidense acusó al gobierno de México, liderado por Claudia Sheinbaum, de respaldar a Nicolás Maduro.

“En el Congreso de USA, sabemos que el gobierno de Claudia Sheinbaum en #Mexico apoya tanto al narcotirano Nicolás Maduro de #Venezuela porque sabe que en cuanto caiga él, caerá ella también por su complicidad con los narcos que han destruido al país”, escribió Giménez en la misma plataforma digital.

El fuerte ataque de Petro contra el congresista Bernie Moreno<b> </b>

Petro acusó a senador estadounidense planear venganza personal en su contra por influir en sus negocios en Colombia - crédito Reuters

El presidente Petro sostuvo que el senador Bernie Moreno, junto a socios y aliados políticos, creó una estrategia de desprestigio en su contra.

“El senador Bernie Moreno ayuda a sus socios y hermanos, como Roberto (CEO de Amarilo, beneficiado en el posible volteo de tierras en San Simón) y Luis Alberto Moreno (ex BID, implicado en el supuesto robo al Banco Pacífico), impulsando para ello, la llamada “Doctrina Trump” (memo filtrado el 21 de octubre de 2025, presentado a Donald Trump en la Casa Blanca) (sic)”, escribió en su cuenta de X.

Según Petro, el objetivo de Moreno es desestabilizar su administración por medio del odio, caos y el uso de imágenes con inteligencia artificial para influir en los colombianos.

“Ese plan busca sancionar mi gobierno, investigar las finanzas de mi familia y procesarme, incluso utilizando imágenes generadas por IA de mí en prisión, fruto del odio de un senador que quería verme con uniforme naranja junto a Maduro, sembrando una narrativa abusiva y desoladora sobre su propia patria”, expuso el jefe de Estado colombiano.

El jefe de Estado colombiano sostuvo que Bernie Moreno tomó acciones por sus reparos sobre la compra de predios en Bogotá - crédito @petrogustavo/X

De igual manera, aseguró que pretenden adquirir territorios sin importar las personas que los ocupen, dejando de lado la protección de los recursos naturales, porque están centrados en la explotación de la tierra.

“Es evidente que, si no mostraban interés por los campesinos ni por los recursos naturales afectados, es comprensible que perciban a un país como un posible objetivo de adquisición, un botín, no una nación digna”, indicó Petro.

El motivo detrás del presunto plan de Bernie Moreno son las denuncias que hizo sobre irregularidades en la compra de tierras de La Hacienda San Simón, en Guaymaral, para desarrollo inmobiliario.

“Ese documento de Bernie, escaló tensiones diplomáticas, pero refleja una vendetta personal por mis denuncias por las presuntas conductas cometidas con la Hacienda San Simón”, señaló.

Así las cosas, señaló que los golpes recibidos desde tierras norteamericanas no están relacionados con sus discrepancias con la política antidrogas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sino con negocios turbios.

“Lo que hacen desde Estados Unidos para atacarme no es “defensa de Colombia ni lucha antinarcóticos compartida, como sí lo son mis decomisos récord, extradiciones récord y destrucción de laboratorios récord”, sostuvo.