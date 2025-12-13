Capturan al asesino de un vigilante que cuidaba decoración navideña en calle de Maguangué, Bolívar: lo atacó con unas tijeras

El delincuente fue capturado por las autoridades - crédito Policía

Un vigilante informal que cuidaba las luces de un alumbrado navideño en Magangué (Bolívar), fue asesinado en la madrugada del viernes 12 de diciembre de 2025, en un aparte caso de hurto.

La víctima, identificada como Joaquín Olivero Gutiérrez, de 56 años, llevaba aproximadamente 12 días brindando un servicio informal de vigilancia para proteger las decoraciones instaladas en la vía pública. De acuerdo con la Policía Nacional, el hecho se registró en el barrio Florida 3.

Según la información conocida por las autoridades, Olivero Gutiérrez recibió múltiples heridas en el tórax, por lo que fue trasladado a un centro asistencial donde falleció a causa de una falla cardíaca.

Fueron uniformados asignados a labores de prevención y control en el barrio San José los que atendieron el llamado de un ciudadano sobre la agresión con arma blanca al trabajador.

Al llegar al lugar de los hechos, los policías encontraron una aglomeración y fueron informados de que el presunto agresor se había dado a la fuga con dirección al barrio 2 de Noviembre.

En la madrugada del sábado, oficiales activaron un plan de búsqueda en el sector logrando localizar a Samuel David Vargas Rodríguez, de 18 años, que respondía plenamente a las características aportadas por la comunidad.

Durante el procedimiento de registro, a Vargas Rodríguez se le encontró en su poder un arma cortopunzante tipo tijera, la cual, de acuerdo con los reportes oficiales, habría sido utilizada para perpetrar la brutal agresión.

El capturado fue informado de sus derechos y trasladado a las instalaciones policiales para el proceso de judicialización, según confirmó el comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Alejandro Reyes Ramírez.

El oficial resaltó la articulación con los habitantes del sector y la reacción de la fuerza pública al declarar: “Gracias a la oportuna información suministrada por la comunidad y a la inmediata respuesta de nuestros uniformados, se logró la captura del presunto responsable. Reiteramos nuestro compromiso con la protección de la vida y la seguridad de todos los bolivarenses”.

Samuel David Vargas Rodríguez fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, acusado del delito de homicidio. En las próximas horas, un juez de la República definirá su situación judicial.

Fuentes comunitarias indicaron que Joaquín, también conocido como “El Nene” y “El Mono”, era ampliamente conocido en el Mercado de Magangué y por su trabajo como mototaxista. Según versiones recogidas pr medios de comunicación locales, la víctima habría sido atacada cuando hacía su recorrido nocturno por el sector, al parecer, el presunto joven homicida habría actuado con varios sujetos que intentaban robar las luces navideñas de la zona.

Una discusión terminó en el homicidio de una joven en un estadero de Magangué

Una noche que debía transcurrir con normalidad terminó en tragedia en el casco urbano de Magangué, cuando Olga María García Díaz, de 22 años, murió tras ser atacada con un arma cortopunzante durante un episodio de intolerancia registrado en la madrugada del domingo 30 de noviembre.

El crimen ocurrió aproximadamente a la 1:10 a. m. en un establecimiento ubicado sobre la Avenida Colombia, cerca del barrio El Milagro. El lugar, un estadero concurrido los fines de semana, estaba lleno de clientes cuando se produjo la agresión que segó la vida de García Díaz.

Según informaciones preliminares, el hecho comenzó con un accidente menor: testigos aseguraron que la víctima se dirigía al baño cuando tropezó, de manera involuntaria, con una mujer que estaba sentada en una mesa junto a otras personas. Ese contacto habría iniciado una discusión que escaló rápidamente.

Después de un intercambio verbal, una de las mujeres presuntamente involucradas sacó un arma cortopunzante y atacó a García Díaz, que recibió al menos dos heridas graves.

La agresión se perpetró ante decenas de personas que ocupaban el establecimiento en ese momento. Ante la gravedad de las lesiones, algunos presentes auxiliaron a la joven y la trasladaron en motocicleta al Hospital La Divina Misericordia, principal centro asistencial de la localidad. Pese a los esfuerzos médicos, la víctima ingresó sin signos vitales.

La Policía de Bolívar reportó que una patrulla acudió al centro de salud tras conocer el hecho y en el lugar confirmó el deceso. De acuerdo con la institución, García Díaz residía en el barrio Maracaná de Magangué.

En las diligencias iniciales, los uniformados localizaron a tres mujeres sospechosas de 34, 33 y 28 años, dos de ellas oriundas de Magangué y la tercera nacida en Caucasia (Antioquia). Las detenidas fueron llevadas a la estación de Policía para su plena identificación.

La investigación cuenta con la declaración de una testigo presencial, que afirmó haber observado el ataque y señaló directamente a una de las mujeres como la presunta autora del homicidio.

El Comando de la Policía de Bolívar aseguró en su informe que las indagaciones continúan para esclarecer totalmente lo ocurrido y garantizar que la o las responsables respondan ante la justicia.