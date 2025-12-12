“Frente de Guerra Luis Alfonso Echavarría” del Clan del Golfo estaría amenazando a líderes sociales en Barrancabermeja

- crédito Colprensa

La difusión de un video en el que aparecen varios hombres armados, quienes dicen pertenecer a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, motivó la activación de alertas entre instituciones de seguridad y entidades defensoras de derechos humanos en Barrancabermeja.

En el material audiovisual, tres individuos encapuchados leen un comunicado en el que mencionan directamente a líderes sociales, defensores de derechos humanos y agrupaciones comunitarias de la ciudad.

El contenido encendió advertencias debido a la referencia explícita a personas y organizaciones locales, lo que llevó a una rápida reacción institucional. La información fue divulgada inicialmente por BLU Radio.

Los hombres que aparecen en la grabación se identifican como parte del “Frente de Guerra Luis Alfonso Echavarría del Ejército Gaitanista de Colombia”, nombre que el vocero repite mientras sostiene un documento. Durante la lectura, se afirma que determinados ciudadanos y asociaciones serían considerados “objetivo militar”, expresiones que incrementaron la preocupación entre quienes trabajan en procesos comunitarios en esta zona del Magdalena Medio. La declaración pública incluyó señalamientos relacionados con supuestas “irregularidades que vienen presentando algunos líderes sociales y defensores de derechos humanos”, frase que generó rechazo en distintos sectores sociales.

Después de que el video empezó a circular, el secretario de Seguridad y Convivencia de Barrancabermeja, Eduardo Ramírez, confirmó que fue informado de inmediato sobre el contenido. El funcionario señaló que se activaron los procedimientos establecidos para casos en los que se difunden amenazas colectivas y se coordinaron acciones con la Policía Nacional para realizar una revisión inicial del material. Ramírez indicó que “se solicitó a la Policía adelantar las verificaciones necesarias para establecer su autenticidad y origen”, con el propósito de determinar la credibilidad del video y su posible relación con grupos armados presentes en la región.

Los organismos encargados de la verificación están analizando elementos como la escenografía, los lugares posibles en los que se habría grabado el video, la vestimenta de los hombres y las armas exhibidas. Este procedimiento busca establecer si corresponde a una estructura existente o si podría tratarse de un montaje con efectos intimidatorios, intención que también debe esclarecerse. En paralelo, equipos especializados revisan la estructura del mensaje para identificar consistencias con comunicados previos atribuidos a organizaciones armadas que han operado históricamente en este corredor estratégico del Magdalena Medio.

Mientras avanzan las verificaciones, las organizaciones sociales mencionadas en el material señalaron que la grabación generó inquietud, especialmente entre quienes adelantan actividades comunitarias o de acompañamiento a poblaciones vulnerables. Voceros de estas agrupaciones han solicitado medidas de protección y apoyo institucional, argumentando que la difusión de amenazas públicas incrementa el riesgo y afecta el desarrollo de sus labores cotidianas.

Como resultado de las inquietudes presentadas, el secretario de Seguridad informó que se inició un proceso de acompañamiento directo a cada persona nombrada en el video. Ramírez explicó que “inmediatamente hemos hecho el acompañamiento a cada una de estas organizaciones y ciudadanos nombrados allí”, y subrayó que este apoyo incluye visitas, comunicación constante y revisión de posibles escenarios de riesgo. Las autoridades locales han insistido en la importancia de fortalecer la articulación entre instituciones y comunidades para mantener canales de información eficaces en situaciones de amenaza.

Adicionalmente, se programó un encuentro interinstitucional con los ciudadanos mencionados, con participación de funcionarios de la Policía Nacional, representantes del Ministerio Público y la administración distrital. El objetivo de esta reunión es evaluar las condiciones de seguridad de cada persona y revisar la pertinencia de medidas adicionales, proceso que se desarrolla bajo los protocolos establecidos para la atención de amenazas a líderes sociales. Las autoridades reiteraron la disposición de activar rutas de protección cuando se identifiquen niveles de riesgo que así lo ameriten.

En este contexto, se mantiene un seguimiento continuo a la circulación del material en redes sociales y canales informales, mientras los organismos especializados avanzan en determinar si existe una estructura responsable del mensaje. El análisis técnico y de contenido será determinante para definir las acciones institucionales posteriores, y las autoridades indicaron que, mientras se completan las tareas de verificación, continuará el acompañamiento a las personas mencionadas.