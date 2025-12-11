Colombia

Petro respondió a Trump ante posibles ataques en Colombia: “Si le pone un misil, se tira la plata de los Estados Unidos”

El presidente de Colombia aseguró que el mandatario estadounidense está “muy desinformado” sobre la realidad del país en materia de lucha contra el narcotráfico

El presidente de la República, en la reunión de su gabinete, aseguró que logró detener el crecimiento de los cultivos de uso ilícito - crédito Presidencia

Durante el Consejo de Ministros que se llevó a cabo el 10 de diciembre de 2025, el presidente Gustavo Petro dio a conocer una respuesta que preparó para el jefe de Estado de Estados Unidos, Donald Trump, que ha cuestionado el trabajo del Gobierno colombiano en la lucha contra las drogas. Tanto así, que advirtió que sus tropas podrían llegar hasta el país para combatir a organizaciones relacionadas con el narcotráfico.

El primer mandatario colombiano aseguró que, pese a que le han solicitado no contestar a las declaraciones de Trump, prefirió hacerlo para dar explicaciones a la ciudadanía. “Le he querido responder a Trump, todo el mundo me dice que no lo haga, porque enredo más la piola, enredo más mi circunstancia, pero yo creo que debo explicarle al pueblo qué pasa”, dijo.

En ese sentido, en el encuentro con su gabinete ministerial, el presidente leyó en voz alta la respuesta que preparó para el jefe de Estado norteamericano, sin tener claras las “consecuencias” que pueden surgir de su discurso.

El presidente Gustavo Petro aseguró
El presidente Gustavo Petro aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desconoce la realidad de Colombia en materia de lucha contra las drogas - crédito Juan Cano/Presidencia y Alex Brandon/AP

Trump es un hombre muy desinformado Colombia. Es una lástima porque deshecha el país que más sabe de tráfico de cocaína. Parece que sus interlocutores lo engañan por completo”, precisó.

Según indicó, en el país se han ejecutado 1.446 combates en tierra contra las mafias, sumados a 13 bombardeos que se han centrado en debilitar a las organizaciones criminales y buscar a sus cabecillas. Además, durante su Gobierno se han incautado 2.700 toneladas de cocaína, lo que equivale a 32.000 millones de dosis que no se comercializaron, y espera que para agosto de 2026 haya una aproximación a las 4.000 toneladas incautadas. “La mayor incautación de la historia del mundo”, indicó.

Explicó también que su administración inició teniendo el mayor número de hectáreas de coca sembrada en la historia de Colombia, que se incrementó durante el Gobierno del expresidente Iván Duque Márquez; la tasa de crecimiento fue del 45% anual, según precisó el jefe de Estado.

El presidente Petro informó que
El presidente Petro informó que se han incautado 2.700 toneladas de cocaína - prensa Armada de Colombia

Fue el mismo Trump el que hizo pública la denuncia sobre la barbaridad cometida en el 2020, al disparar los cultivos de hoja de coca en el Gobierno Duque (230.000 hectáreas)”, detalló Petro, asegurando que durante la administración del expresidente Juan Manuel Santos se logró la disminución de los cultivos, gracias a la firma del Acuerdo de Paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (Farc-EP) en 2016.

Petro señaló al Gobierno de Duque de ser responsable de estos hechos debido a que detuvo la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito que, a su juicio, fue “un éxito”. “El tipo acabó con eso y habló de erradicación forzosa”, dijo.

Contrario al panorama presentado en la administración de Duque, en la de Petro se habría detenido el incremento de la siembra de hoja de coca. Así lo explicó el presidente: “Para el 2025, con medición satelital hecha en agosto, los cultivos de hoja de coca dejaron de crecer. Si la incautación aumenta al máximo histórico y los cultivos no crecen, simplemente comenzamos a poner en aprietos a la mafia que prefiere irse a Ecuador y Centro América”, aclaró.

Petro aseguró que recibió a
Petro aseguró que recibió a Colombia con un importante incremento de cultivos de hoja de coca - crédito Luisa González/Reuters

Así las cosas, el mandatario aseguró que la desinformación que llega a oídos de Donald Trump lo lleva a hacer afirmaciones equivocadas y a actuar de manera aparentemente errada contra él, como presidente que fue “elegido democráticamente” en Colombia. “Así se irrespeta es a Colombia”, señaló.

Tengo opiniones diferentes a las políticas del Gobierno estadounidense sobre palestina, migrantes, Caribe, Venezuela y la eficacia de la lucha contra las mafias. En una democracia global, tengo derecho a expresarlas y controvertir. Si me demuestran con datos mi equivocación, puedo corregir”, indicó.

El presidente Petro volvió a
El presidente Petro volvió a invitar a Donald Trump a Colombia para que verifique cómo se destruyen laboratorios de cocaína - crédito Evelyn Hockstein/REUTETRS

Afirmó que no espera ser invitado a Washington; busca que Trump viaje a Colombia para que sea testigo de la destrucción de laboratorios de cocaína y de la incautación de drogas.

“Cada 40 minutos destruimos lo que él llama una fábrica de cocaína, que él cree que es un edificio (…). Si le pone un misil, se tira la plata de los Estados Unidos, porque nosotros hemos destruido 18.000 con operaciones por tierra”, indicó.

Temas Relacionados

Gustavo PetroDonald TrumpNaroctráficoCocaínaAtaques en ColombiaColombia-Noticias

Mujer pasó 14 años en

María Corina Machado apareció en

Petro regañó a sus funcionarios

Marcela Reyes sorprendió a sus

La verdad detrás de la
Denuncian abusos policiales y 'falsos

Marcela Reyes sorprendió a sus

Santa Fe se desarma para

