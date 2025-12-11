Colombia

Mujer pasó 14 años en prisión porque su expareja la acusó de violar a sus hijos: “Después me pidió que lo perdonara”

Ingrid Contreras narró cómo vivió gran parte de su vida tras las rejas por un crimen que asegura no cometió

Contreras tuvo una relación sentimental con Álvaro Rojas, 20 años mayor que ella - crédito Testigo Directo

En Colombia se han registrado varios casos de personas que pasaron tiempo en prisión por crímenes que no cometieron, un ejemplo de ello fue el protagonizado por Alberto Júbiz Hazbún tras el asesinato de Luis Carlos Galán.

Tras el magnicidio del candidato presidencial, Júbiz fue capturado y estuvo preso durante cuatro años, a pesar de que había pruebas de que no tenía nada que ver con el hecho registrado en el municipio de Soacha.

A pesar de que han pasado más de 30 años de ese caso, en el país se siguen registrando hechos de esa índole y uno de ellos fue expuesto en Testigo Directo.

Mujer estuvo 14 años en prisión por acusación de su expareja

Contreras afirmó que su expareja la llamó meses antes de morir para pedirle perdón - crédito Testigo Directo

En el informe fue narrada la historia de Ingrid Contreras, bogotana que se enamoró de Álvaro Rojas, un funcionario de la fiscalía 20 años mayor que ella, con el que tuvo dos hijos y con el que pensó en un principio que tendría una vida feliz.

“Así fue, yo quede viviendo con mis hijos, él me compró todo nuevo, empezó a cortejarme, me daba rosas, flores”, declaró la mujer al medio citado.

El individuo también se encargó de convencer a los familiares de Ingrid Contreras de que él era el hombre perfecto para la joven, con la que sostuvo una relación durante varios meses.

“Lo empecé a distinguir por Ingrid, yo pensé que era un buen personaje. Llego aquí diciendo que era fiscal, que era una persona muy prestigiosa, pero después me di cuenta de que el corazón del hombre era perverso”, fueron las palabras de Jairo Contreras, padre de Ingrid.

Durante los 14 años de condena, Contreras fue trasladad de prisión en tres ocasiones - crédito Testigo Directo

Después de que Ingrid Contreras decidió dejar al funcionario, comenzó a recibir llamadas de otras mujeres, todas afirmaban ser la esposa de Rojas y le pedían alejarse del sujeto; sin embargo, al mismo tiempo, este le pedía volver a estar juntos.

“Él empezó a ser muy agresivo, a pegarme. Yo tomé la determinación de no vivir más así. Todas las señoras me llamaban”, indicó Contreras, que en noviembre de 2011 fue capturada por una denuncia de abuso sexual.

La mujer explicó que le informaron que estaba siendo acusada del crimen mencionado por su expareja, que aseguraba que ella violentaba a sus dos hijos de cinco y seis años.

De nada sirvieron los trámites que hicieron sus familiares, las diferentes entidades no escucharon los pedidos de ayuda e Ingrid estuvo presa durante 14 años, en los que fue trasladada en tres ocasiones.

En la actualidad Ingrid Contreras busca recuperar la relación con sus hijos - crédito Testigo Directo

Debido a que estaba procesada por abuso sexual, Ingrid fue víctima de ataques constantes en las cárceles, mientras tanto, su expareja se hizo cargo de sus hijos hasta que falleció durante la pandemia.

Contreras tuvo que pagar su condena y en la actualidad busca recuperar el tiempo que perdió con sus hijos por una acusación falsa, que ellos afirman no recordar en su totalidad, sino solo por la versión que les contó su padre.

“Muchas veces vi morir compañeras, muchas se ahorcaron. Él (Álvaro Rojas) me llamó, después me pidió que lo perdonara, que los hijos ya tenían 12 y 13 años, que no podía ocultar más la verdad y no tenía argumentos para contar una historia diferente”, narró Contreras, que recibió un beneficio de reducción de condena por su buen comportamiento.

Actualmente, el objetivo de Contreras es recuperar su relación con sus hijos, que han afirmado que saben que ella estuvo en prisión, pero aún se debaten entre las versiones que conocieron de los hechos.

“Yo les digo que los amo, que me den la oportunidad de ser esa mamá, como ser humano, tengo errores y fallas, pero quiero avanzar, que me den la oportunidad de amarlos y ser la mamá que anhelaron, pero que no pudieron tener”.

