Ejército abatió a alias Maikol, cabecilla del frente 57 de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

El disidente era uno de los cabecillas del frente 57 del EMC - crédito AFP/FuerzasMilitares

Continúa la ofensiva de las Fuerzas Militares contra los grupos armados en el país, siguiendo los lineamientos expuestos por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, de combatir a las estructuras armadas que están alejadas de cualquier tipo de intención de paz.

En la tarde del 11 de diciembre, las Fuerzas Militares confirmaron que, tras un combate contra el frente 57 del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc al mando de “Iván Mordisco”, se confirmó que fue dado de baja alias Maikol, cabecilla del Gaor mencionado.

La institución informó que este resultado se registró en cumplimiento del plan de campaña Ayacucho Plus, en el que tropas del Ejército Nacional combatieron contra la guerrilla en la vereda La Arenosa, en zona rural del municipio de Tuluá, en el Valle del Cauca.

Además de la muerte de “Maikol”, otros dos disidentes fueron dados de baja en el enfrentamiento que se mantuvo durante dos días. Durante los registros fueron incautadas dos armas cortas y una granada de mano.

Alias Maikol era uno de los cabecillas del frente 57 de las disidencias - crédito Europa Press

En el comunicado se menciona que alias Maikol es señalado en informes de inteligencia como cabecilla de finanzas del frente 57 del Estado Mayor Central y responsable de varios homicidios de ciudadanos que no pagaron extorsiones en la región.

Es por ello que las Fuerzas Militares indicaron que la baja de “Maikol” representa un golpe contundente para las disidencias, ya que era el responsable de gran parte de las acciones que realizó el frente en los últimos meses en Tuluá y las zonas aledañas.

“El sujeto tenía además vigentes requerimientos judiciales por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte y tenencia de armas de fuego, lo que evidencia su rol dentro de la estructura criminal”, se lee en el informe expuesto por las autoridades.

Las Fuerzas Militares resaltaron lo que representa la muerte de alias Maikol - crédito Colprensa

La baja de alias Maikol se suma a la caída de “Veneno”, registrada en la última semana de noviembre. Este era identificado como uno de los principales líderes financieros de las disidencias de “Iván Mordisco” en el Valle del Cauca.

El disidente fue dado de baja en un operativo realizado por el ejército nacional, que le atribuyen a alias Veneno el liderazgo en la capacitación y empleo de tecnología con fines bélicos, especialmente en la utilización de drones adaptados para transportar y arrojar explosivos sobre objetivos estratégicos y poblaciones, lo que ha incrementado los riesgos para la seguridad en la región.

Los informes de inteligencia lo señalaban de coordinar el flujo de dineros provenientes de economías ilícitas, recursos empleados en la adquisición de armamento y equipos para la organización.

Alias Veneno era considerado clave en la estructura logística y operativa de las disidencias, cumpliendo funciones que abarcaban desde la formación de integrantes hasta la planificación de ataques con método no convencional. Además, se le vinculaba con el reclutamiento y entrenamiento de nuevos miembros, con el propósito de fortalecer la capacidad ofensiva del grupo.

"Veneno" y "Maikol" son los comandantes de las disidencias que han sido dados de baja por el ejército en las últimas semanas - crédito Fuerzas Militares

Desde las Fuerzas Militares indicaron que este tipo de operaciones buscan debilitar la capacidad de mando y control de los grupos armados ilegales en Colombia, resaltando que la baja de “Veneno” representa un golpe para el Estado Mayor Central; además, que en el operativo también se registró la incautación de armamento y material de intendencia militar, además de equipos de comunicaciones y dispositivos empleados en la manipulación de explosivos.

El ejército confirmó que continúan desplegando acciones para identificar y neutralizar a otros integrantes de las estructuras residuales presentes en la zona, cuyo accionar afecta la seguridad y convivencia de múltiples comunidades rurales.