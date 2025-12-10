Así fue la reacción de una madre tras recibir brownies “de los que dan risa” de sus hijos en Barranquilla: “Los mejores”

La mamá no podía de la risa en un principio - crédito @elsiuu_/IG

Una madre barranquillera se hizo viral en redes sociales por culpa de uno de sus propios hijos, un influencer que en redes sociales aparece como @elsiuu_ y cuyo verdadero nombre es Juan Manuel Vega.

Todo por cuenta de la reacción que ella presentó luego de que probó unos brownies, que en esencia parecían inofensivos, y que decidió consumir para ayudar a Vega en la realización de un video promocional, en una supuesta alianza con una marca para hacerles publicidad en su perfil de Instagram.

Pero lo que la progenitora desprevenida no advirtió es que el ponqué achocolatado se elaboró con marihuana, de forma que los brownies resultaron dejándola elevada, producto del efecto que el cannabis hizo en su organismo.

“O sea, esta es la publicidad que me tocó hacer, mami. Van a pagar 200 lucas (200.000 pesos colombianos), ya. Estos brownies. La muchacha, el arroba es brownies de los que dan risa, fast food”, inicia la grabación en la que los dos hermanos de Vega le ayudan a registrar el momento.

crédito @elsiuu_/IG

La mamá le confirma cómo debe pronunciar luego de probarlo en la supuesta grabación que debe hacer su hijo: “Brownies de los que dan risa, fast food”.

“Pero no te lo puedes comer todos, nada más te comes dos, uno pa’ mí y uno pal’ tío”, le explicó Juan Manuel a su madre.

“Gracias este es qué brownie, gracia al brownie los que dan risa (...) Son los mejores, pruébelo”, comenta la mamá cuando ya están con celular en mano haciendo el falso video, que Vega después terminaría compartiendo en sus redes sociales.

Minutos después, la mujer comienza a reírse y hasta se atrevió a pedir otro brownie en medio del viaje cannábico que sostenía en ese momento.

“Son ricos, deliciosos”, dijo la mamá al celular que la grababa, sin saber qué le estaba pasando en ese instante, producto del THC que recorría su cuerpo.

crédito @elsiuu_/IG