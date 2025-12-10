Colombia

Así fue la reacción de una madre tras recibir brownies “de los que dan risa” de sus hijos en Barranquilla: “Los mejores”

Uno de los jóvenes es un creador de contenido que aprovechó una supuesta alianza comercial con una marca para jugarle la broma a su mamá, que solo pudo reír y reír en medio del “viaje”

Guardar
La mamá no podía de
La mamá no podía de la risa en un principio - crédito @elsiuu_/IG

Una madre barranquillera se hizo viral en redes sociales por culpa de uno de sus propios hijos, un influencer que en redes sociales aparece como @elsiuu_ y cuyo verdadero nombre es Juan Manuel Vega.

Todo por cuenta de la reacción que ella presentó luego de que probó unos brownies, que en esencia parecían inofensivos, y que decidió consumir para ayudar a Vega en la realización de un video promocional, en una supuesta alianza con una marca para hacerles publicidad en su perfil de Instagram.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Pero lo que la progenitora desprevenida no advirtió es que el ponqué achocolatado se elaboró con marihuana, de forma que los brownies resultaron dejándola elevada, producto del efecto que el cannabis hizo en su organismo.

“O sea, esta es la publicidad que me tocó hacer, mami. Van a pagar 200 lucas (200.000 pesos colombianos), ya. Estos brownies. La muchacha, el arroba es brownies de los que dan risa, fast food”, inicia la grabación en la que los dos hermanos de Vega le ayudan a registrar el momento.

crédito @elsiuu_/IG

La mamá le confirma cómo debe pronunciar luego de probarlo en la supuesta grabación que debe hacer su hijo: “Brownies de los que dan risa, fast food”.

“Pero no te lo puedes comer todos, nada más te comes dos, uno pa’ mí y uno pal’ tío”, le explicó Juan Manuel a su madre.

“Gracias este es qué brownie, gracia al brownie los que dan risa (...) Son los mejores, pruébelo”, comenta la mamá cuando ya están con celular en mano haciendo el falso video, que Vega después terminaría compartiendo en sus redes sociales.

Minutos después, la mujer comienza a reírse y hasta se atrevió a pedir otro brownie en medio del viaje cannábico que sostenía en ese momento.

“Son ricos, deliciosos”, dijo la mamá al celular que la grababa, sin saber qué le estaba pasando en ese instante, producto del THC que recorría su cuerpo.

crédito @elsiuu_/IG

Temas Relacionados

Joven le jugó broma a su mamáInfluencer en BarranquillaBrownies con marihuanaBrownies mágicosDe los que dan risaMamá probo brownies con marihuanaReacción de la mamáJuan Manuel VegaColombia-Noticias

Más Noticias

Junior vs. Deportes Tolima: estas son las disposiciones de seguridad en el estadio Metropolitano de Barranquilla para la final de la Liga BetPlay II-2025

Los primeros noventa minutos del partido que definirá al campeón de Navidad en el fútbol colombiano están programados para el viernes 12 de diciembre a las 8:00 p. m. en la capital del Atlántico

Junior vs. Deportes Tolima: estas

La fiscal general Camargo rechaza señalamientos de Petro sobre falta de apoyo al Gobierno

El pronunciamiento de la funcionaria se produjo después de que el presidente publicara un mensaje en redes sociales en el que cuestionó la labor de la Fiscalía en el proceso de paz

La fiscal general Camargo rechaza

Yina Calderón arremetió en contra de Melissa Gate y le lanzó contundente dardo: “Te comes a Alofoke en secreto”

La exprotagonista de novela insinuó una relación secreta entre la ‘influencer’ paisa y el creador de ‘La casa de Alofoke’, además de criticar su paso por el ‘reality’ y su reciente cirugía estética

Yina Calderón arremetió en contra

Así fue la particular forma en la que los famosos reaccionaron al temblor en Colombia de la madrugada del 10 de diciembre: “La próxima sácame de la casa”

Varias reconocidas figuras del entretenimiento compartieron en redes sociales cómo los tomó el sismo que despertó a Bogotá y otras ciudades

Así fue la particular forma

El pueblo con murallas de roca que parece sacado de un cuento de hadas y es patrimonio de Colombia

Entre montañas y formaciones rocosas, un pequeño municipio colombiano conserva tradiciones y paisajes únicos lejos de las rutas habituales del turismo

El pueblo con murallas de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Habló mamá de la patrullera

Habló mamá de la patrullera asesinada por las disidencias de Iván Mordisco en La Plata, Huila: “Le dieron por la espalda”

Juan Carlos Pinzón reaccionó al homicidio de policía que llevaba a su hijo al jardín: “Merecen considerarse ratas”

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están obligando a la población a bloquear la vía Nacional

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

ENTRETENIMIENTO

Mariam Obregón lanzó dura crítica

Mariam Obregón lanzó dura crítica a las madres que cambian de pareja constantemente: “Y si me quieren funar, estoy lista”

Yina Calderón arremetió en contra de Melissa Gate y le lanzó contundente dardo: “Te comes a Alofoke en secreto”

Así fue la particular forma en la que los famosos reaccionaron al temblor en Colombia de la madrugada del 10 de diciembre: “La próxima sácame de la casa”

Beéle se corona con el video más visto del año en YouTube y Vevo: Karol G también aparece en el ranking global

Diva Jessurum aseguró que la Virgen de Guadalupe se le apareció y mostró las pruebas: “Le tomé fotos y hasta hice video”

Deportes

Junior vs. Deportes Tolima: estas

Junior vs. Deportes Tolima: estas son las disposiciones de seguridad en el estadio Metropolitano de Barranquilla para la final de la Liga BetPlay II-2025

Lionel Messi recibió premio en Estados Unidos que ya le habían otorgado al ‘Pibe’ Valderrama

Jhon Arias habló de las posibilidades de la selección Colombia en el Mundial 2026: “Tenemos la oportunidad de conseguir algo histórico”

Miguel Borja no iría al Cruz Azul de México: Junior FC y otros clubes de la Liga MX lo tendrían en carpeta

El colombiano Daniel Muñoz terminó involucrado en el arresto de un jugador en Londres: qué pasó