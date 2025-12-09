Sergio Fajardo confirmó que no irá a consultas presidenciales en marzo de 2026 y explicó por qué “Colombia está mamada”

La decisión de apartarse de estos mecanismos responde a la intención de promover una alternativa que convoque a sectores moderados y supere la división política que caracteriza el actual panorama electoral colombiano - crédito @sergio_fajardo/X

El precandidato presidencial Sergio Fajardo descartó su participación en una consulta política,con el argumento que el país necesita una estrategia diferente para superar la polarización en Colombia.

En entrevista con Caracol Radio, Fajardo afirmó que “Colombia está mamada de la polarización y Colombia necesita construir una nueva mayoría”.

El exalcalde de Medellín subrayó que su objetivo es enfrentar a los extremos y liderar una alternativa capaz de congregar a sectores moderados de todo el espectro político, con la mira puesta en una eventual segunda vuelta frente a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico.

Al explicar su decisión de no sumarse a las consultas, Fajardo fue enfático en decir que “porque lo voy a explicar rápido y concreto: Colombia está mamada de la polarización y Colombia necesita construir una nueva mayoría. Y es una nueva mayoría que está por fuera de esos extremos. El reto político es enfrentar a los extremos para avanzar. Una nueva mayoría que sea capaz de construir acuerdos, que sea capaz de construir consensos, que sea capaz de resolver problemas, de encontrar soluciones en lugar de la confrontación de un país que se divide en amigos o enemigos. Esa es la Colombia que se necesita y construir esa nueva mayoría es el reto político que yo enfrento”.

El precandidato señaló que la consulta tradicional, que suele ubicarse en la geometría política de izquierda, centro y derecha, no responde a la realidad actual.

El exalcalde de Medellín plantea que la superación de la polarización requiere unir a ciudadanos de distintas tendencias, dejando de lado la tradicional clasificación entre izquierda, centro y derecha - crédito Colprensa

“Una consulta convoca a un lugar en él, la geometría política izquierda, centro, derecha, y esta nueva mayoría rompe con esa clasificación. Eso no tiene sentido. Tenemos que convocarnos, estar al centro, por supuesto, pero hay en la izquierda y en la derecha personas que son moderadas, sensatas, que quieren una Colombia distinta y esa es la nueva mayoría que tenemos que construir y ese es mi trabajo y para allá vamos”, afirmó en diálogo con Caracol Radio.

Consultado sobre coincidencias con figuras de la derecha, como Abelardo de la Espriella, que también ha rechazado las consultas, Fajardo aclaró que “ese no es el problema. Yo siempre he estado en una política cívica alternativa que sabe construir consensos, que sabe transformar la condición de lo que tenemos en nuestra sociedad, pero nos destruye. Para construir no hay que destruir. Para avanzar se tiene que tener la capacidad de escuchar los diferentes sectores”.

Sobre la posibilidad de que las consultas sean una herramienta pragmática para medir fuerzas entre candidatos afines, Fajardo insistió en que el contexto actual exige otro tipo de unión.

“El candidato del Gobierno ya está en la segunda vuelta. Está clarísimo. Lo que nosotros tenemos que hacer es construir esa nueva mayoría. La consulta, yo lo digo en el comunicado, que sé que hay personas con quienes yo tengo coincidencias y coincidencias grandes que quieren participar en una consulta, eso es legítimo. Pero el reto político hoy en esta Colombia que tiene una polarización inédita, que está agotada, mamada, es distinto. ¿Quién llega a la segunda vuelta para derrotar, en este caso, a Iván Cepeda? Y el camino es diferente”.

La apuesta del precandidato se centra en encuestas y acuerdos amplios, con el objetivo de enfrentar los extremos y consolidar una coalición capaz de competir en la segunda vuelta presidencial - crédito Adrián Escandar

Fajardo propuso alternativas a la consulta, como encuestas calificadas y otras formas de unión política: “Ahora, si puedo hacer una consulta para escoger entre unas personas del centro, algunas personas van a participar. Pero además, hay formas alternativas de unir para seguir avanzando. Por ejemplo, hay formas de hacer encuestas, encuestas calificadas con diferentes instancias. Muchas cosas se pueden hacer, pero el reto político hoy no es quién es el centro, sino quién congrega Colombia en un espectro mucho más amplio. Y esa es la tarea política”.

En cuanto a su relación con otros actores políticos y la posibilidad de alianzas, Fajardo relató: “He conversado con muchas personas, les he expresado mi opinión, he escuchado los intereses que cada quien tiene. Muchas, pero muchas personas me están buscando, me escriben y ese es el reto político, ir consolidando esa nueva mayoría. La tarea es larga, el camino es largo, dispendioso, pero yo tengo la convicción y lo estoy viendo día a día, porque yo no he estado sentado en Bogotá en restaurantes a ver quiénes escogen o no escogen, sino físicamente en la calle".

Al abordar la pregunta sobre por qué no participar en una consulta del centro, Fajardo recordó su experiencia previa: “El reto mío no es ganar la consulta del centro, sino construir una nueva mayoría para ganar la presidencia en la segunda vuelta. Yo participé en una consulta en el 2022, gané la consulta del centro. El reto político hoy, hoy en esta Colombia, que ya he visto un nuevo capítulo de la polarización, que está en un punto máximo, que está mamada de esto, es construir una nueva mayoría".

El precandidato presidencial plantea la necesidad de trascender los esquemas tradicionales y congregar sectores moderados para enfrentar los extremos y construir consensos en un país marcado por la confrontación política - crédito Sergio Acero / Colprensa

Sobre sus encuentros con figuras como Álvaro Uribe, Abelardo de la Espriella, Juan Daniel Oviedo, David Luna, Vicky Dávila y Aníbal Gaviria, Fajardo explicó: “Yo me he reunido con muchas personas. Entonces, lo que pasa es que no saco un comunicado cuando me reúno y cuando hablo con las personas es en un terreno cerrado. Lo que conversamos se queda ahí. Son muchas las personas. En la última semana me reuní con Juan Daniel Oviedo, con David Luna, me reuní con, eh, Vicky Dávila, me reuní con Aníbal Gaviria, solo para mencionarle unos nombres, y me he reunido con muchas más personas. El problema no es que yo me reúna, yo vengo construyendo un camino y le hemos luchado con resiliencia, con persistencia, y hemos enfrentado todo tipo de obstáculos".