Colombia

Senadora Sandra Ramírez recibió ultimátum de Fenalco por presunto uso indebido de su eslogan en campaña: “La fuerza que une”

El gremio de comerciantes notificó a la congresista sobre posibles consecuencias legales por emplear una frase registrada en su campaña, porque induce a confusión entre la ciudadanía

Fenalco advierte a la senadora
Fenalco advierte a la senadora Sandra Ramírez por el uso del lema 'La fuerza que une' en su campaña política - crédito Sandra Ramírez/Facebook

El uso del lema La fuerza que une por parte de la senadora Sandra Ramírez en su campaña al Senado para el periodo 2026-2030 ha generado una reacción contundente de Fenalco, el gremio de los comerciantes, que considera que esta acción podría constituir una infracción a la propiedad intelectual y derivar en consecuencias legales.

En una carta enviada a la parlamentaria, la organización advirtió que la utilización de este eslogan, registrado y empleado de manera continua durante 80 años, está protegido por la legislación vigente y su uso por terceros, especialmente en contextos políticos, podría inducir a error a la ciudadanía sobre la existencia de vínculos inexistentes entre la senadora y el gremio.

“Observamos que en su cuenta de la red social X @SandraComunes aparece fijado un post en el que anuncia la inscripción de su candidatura al Senado de la República para 2026, utilizando la frase #LaFuerzaQueUne”, dice el comunicado emitido por Fenalco.

Así mismo, en u mensaje difundido a través de su cuenta oficial en X, Fenalco Nacional expresó: que “quienes nos admiran en silencio y a quienes les gusta todo lo que hacemos, pueden querer copiarnos. Deberían empezar por imitarnos en algo esencial: el respeto al Estado de Derecho, al derecho de propiedad y a la libertad de empresa. Aunque, es posible que no estén acostumbrados a estos principios elementales, nunca es tarde para cumplir la Constitución”.

El gremio de comerciantes sostiene
El gremio de comerciantes sostiene que el eslogan está protegido por derechos de propiedad intelectual desde hace ochenta años - crédito Fenalco

El gremio enfatizó que La Fuerza que Une es patrimonio del comercio colombiano y no puede ser expropiado, mucho menos por una política.

“Como es de público y notorio conocimiento, la expresión “La fuerza que une” es el eslogan de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios FENALCO, que ha sido utilizado de manera continua y consistente por más de 40 años, consolidándose como signo y expresión de alta recordación en el gremio empresarial colombiano", dice la misiva.

Y se agrega: “Incluso, la expresión hace parte oficial de la denominación de la entidad desde 2018: “Federación Nacional de Comerciantes Empresarios FENALCO - La fuerza que une”, y se encuentra blindada con las acciones legales en materia de propiedad industrial ante la Superintendencia de Industria y Comercio”, se añade en la comunicación firmada por el presidente del gremio, Jaime Alberto Cabal.

La carta remitida a Sandra Ramírez detalla que el uso de la expresión en el desarrollo de su campaña podría constituir una infracción administrativa a los derechos de marca y, eventualmente, el delito de usurpación de derechos de propiedad industrial, según lo establecido en el Código Penal Colombiano.

La carta enviada a Sandra
La carta enviada a Sandra Ramírez advierte sobre posibles infracciones administrativas y delitos de usurpación de derechos de marca - crédito @FenalcoNacional/X

Fenalco subrayó que el eslogan está amparado por las normas de propiedad intelectual y que su utilización por parte de actores políticos desconoce esa protección legal.

“Por esto, le solicitamos de manera urgente el cese de uso indebido de la expresión mencionada en el marco de su aspiración al Senado “La fuerza que une”, dado que su utilización puede inducir al error, crear confusión, vulnerar derechos de propiedad industrial y afectar la imagen institucional de FENALCO ante empresarios, comerciantes, afiliados y opinión pública", se reitera en la carta.

El gremio exigió formalmente el cese inmediato de cualquier uso, reproducción o difusión de la frase en cualquier medio, ya sea físico o digital, para evitar la necesidad de iniciar acciones legales.

“En consecuencia, requerimos de manera formal que cese de inmediato cualquier utilización, reproducción o difusión de dicha expresión en cualquier medio, físico o digital, y así evitar tener que proceder a las actuaciones legales a las que haya lugar”, concluyó el comunicado de Fenalco.

La senadora Sandra Ramírez cambió
La senadora Sandra Ramírez cambió el slogan de su campaña por: "La fuerza que nos une" - crédito Sandra Ramírez/Facebook

Por su parte, la senadora por el partido Comunes, Sandra Ramírez, empezó a publicar en sus redes sociales un nuevo slogan para su campaña hacia el Congreso de la República.

La legisladora anexó una palabra con la cual desea disipar cualquier duda de autenticidad en su frase de campaña. Ella y su equipo dejaron el slogan así: La fuerza que nos une.

Con esto la senadora espera dar por terminado este percance con el gremio de los comerciantes.

