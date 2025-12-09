Paloma Valencia criticó proyecto que busca crear de nuevo el Minsterio de la Igualdad: “Con gusto se los vuelvo a tumbar”

En medio del trámite legislativo, una integrante del Centro Democrático señaló que el Ejecutivo busca iniciar el debate sin la aprobación formal del orden del día, lo que considera una irregularidad en el proceso - crédito Colprensa

El Congreso avanza en el proceso para crear el Ministerio de Igualdad y Equidad.

Este martes 9 de diciembre las Comisiones Primeras de la Cámara y el Senado se reunirán en sesión conjunta para discutir el Proyecto de Ley 302 de 2025 en el Senado y 020 de 2025 en la Cámara, que busca formalizar la creación de este ministerio.

Sin embargo, en el contexto de la discusión de la iniciativa, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia se pronunció en su cuenta de X, expresando críticas hacia el Gobierno. Según sus palabras, acusó al Ejecutivo de intentar “pasar por encima de la oposición” en la discusión del proyecto. La legisladora aseguró: “Con gusto se los vuelvo a tumbar”.

A través de su cuenta de X, la senadora Paloma Valencia criticó al Gobierno en torno al debate sobre la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad.

Valencia afirmó que el Ejecutivo intenta avanzar en la discusión parlamentaria sin respetar las normas establecidas, específicamente sin que se haya aprobado el orden del día por la Comisión Primera del Senado.

Según la congresista del Centro Democrático, la apertura del debate sobre el Ministerio resulta irregular si no se cumplen estos pasos reglamentarios, y recordó que la jurisprudencia establece que la sesión debe iniciarse solo tras la aprobación formal del orden del día.

Además recordó la demanda que puso en contra de la cartera en el pasado.

“El Gobierno quiere pasar por encima de la oposición y la Ley 5. Quieren iniciar el debate de MinIgualdad sin que haya sido aprobado el orden del día en Comisión Primera de Senado. Se equivocan. La discusión no puede iniciar sin que el orden del día sea aprobado. La sesión no inicia con quórum deliberatorio, sino con la aprobación del orden del día (C-077/17)Si quieren volver a viciar MinIgualdad, con gusto se los vuelvo a tumbar”, escribió la legiasladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

De igual manera, redactó a mano una constancia oficial en la que declaró su decisión de no participar activamente en el debate del proyecto de ley hasta que se cumplieran los procedimientos reglamentarios en la Comisión Primera del Senado, la cual compartió en una foto en su publicación antes mencionada.

En el documento, la senadora manifestó: “Dejo constancia que me abstengo de sustentar la Ponencia de archivo y Reivindicación del debate del PL 3027/23 Senado, Cámara. Toda vez que no ha sido aprobada el acta del día en la Comisión Primera del Senado. Hasta tanto se conforme el quórum decisorio en dicha Comisión, me abstendré de participar”.

La discusión sobre el proyecto de creación del Ministerio de Igualdad y Equidad ha provocado controversia en las filas de la oposición.

Un día antes de las declaraciones de Palom a Valencia, el representante Hernán Cadavid, también del Centro Democrático, se refirió a la situación en su cuenta de X.

Cadavid planteó su preocupación respecto a que durante los últimos días del periodo legislativo suelen presentarse riesgos parlamentarios, alertando que es en ese contexto cuando podrían aprobarse propuestas sensibles sin el análisis detallado que requieren. En su mensaje, Cadavid advirtió que en estas jornadas finales pueden registrarse lo que él denominó “goles” legislativos, en alusión a la posibilidad de que se impulsen iniciativas sin el debido debate.

Cadavid cuestionó la propuesta para crear el Ministerio de Igualdad y Equidad, argumentando que el Gobierno busca aprobar la entidad sin considerar los señalamientos sobre presuntos problemas de burocracia e ineficacia. Además, insistió en que, a pesar de existir escándalos que afectarían la credibilidad de la propuesta, la administración mantiene su intención de sacarla adelante.

“Mucho CUIDADO con las horas finales del Congreso que es donde meten los GOLES. MAÑANA el gobierno pretende aprobar el adefesio del Ministerio de la Igualdad ¡Aún con todos los escándalos, burocracia, ineficacia! Presento ponencia de archivo a este despropósito”, expresó el congresista", escribió el legislador por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.