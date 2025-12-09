Colombia

Paloma Valencia criticó proyecto que busca crear de nuevo el Minsterio de la Igualdad: “Con gusto se los vuelvo a tumbar”

La congresista del Centro Democrático manifestó que el Ejecutivo pretende avanzar en la discusión legislativa sin cumplir los procedimientos reglamentarios requeridos por la Comisión Primera del Senado

Guardar
En medio del trámite legislativo,
En medio del trámite legislativo, una integrante del Centro Democrático señaló que el Ejecutivo busca iniciar el debate sin la aprobación formal del orden del día, lo que considera una irregularidad en el proceso - crédito Colprensa

El Congreso avanza en el proceso para crear el Ministerio de Igualdad y Equidad.

Este martes 9 de diciembre las Comisiones Primeras de la Cámara y el Senado se reunirán en sesión conjunta para discutir el Proyecto de Ley 302 de 2025 en el Senado y 020 de 2025 en la Cámara, que busca formalizar la creación de este ministerio.

Sin embargo, en el contexto de la discusión de la iniciativa, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia se pronunció en su cuenta de X, expresando críticas hacia el Gobierno. Según sus palabras, acusó al Ejecutivo de intentar “pasar por encima de la oposición” en la discusión del proyecto. La legisladora aseguró: “Con gusto se los vuelvo a tumbar”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A través de su cuenta de X, la senadora Paloma Valencia criticó al Gobierno en torno al debate sobre la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad.

Valencia afirmó que el Ejecutivo intenta avanzar en la discusión parlamentaria sin respetar las normas establecidas, específicamente sin que se haya aprobado el orden del día por la Comisión Primera del Senado.

Según la congresista del Centro Democrático, la apertura del debate sobre el Ministerio resulta irregular si no se cumplen estos pasos reglamentarios, y recordó que la jurisprudencia establece que la sesión debe iniciarse solo tras la aprobación formal del orden del día.

Además recordó la demanda que puso en contra de la cartera en el pasado.

“El Gobierno quiere pasar por encima de la oposición y la Ley 5. Quieren iniciar el debate de MinIgualdad sin que haya sido aprobado el orden del día en Comisión Primera de Senado. Se equivocan. La discusión no puede iniciar sin que el orden del día sea aprobado. La sesión no inicia con quórum deliberatorio, sino con la aprobación del orden del día (C-077/17)Si quieren volver a viciar MinIgualdad, con gusto se los vuelvo a tumbar”, escribió la legiasladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Paloma Valencia habló del debate
Paloma Valencia habló del debate del proyecto que busca crear el Ministerio de la Igualdad - crédito @PalomaValenciaL

De igual manera, redactó a mano una constancia oficial en la que declaró su decisión de no participar activamente en el debate del proyecto de ley hasta que se cumplieran los procedimientos reglamentarios en la Comisión Primera del Senado, la cual compartió en una foto en su publicación antes mencionada.

En el documento, la senadora manifestó: “Dejo constancia que me abstengo de sustentar la Ponencia de archivo y Reivindicación del debate del PL 3027/23 Senado, Cámara. Toda vez que no ha sido aprobada el acta del día en la Comisión Primera del Senado. Hasta tanto se conforme el quórum decisorio en dicha Comisión, me abstendré de participar”.

Paloma Valencia escribió una constancia
Paloma Valencia escribió una constancia a mano - crédito @PalomaValenciaL

La discusión sobre el proyecto de creación del Ministerio de Igualdad y Equidad ha provocado controversia en las filas de la oposición.

Un día antes de las declaraciones de Palom a Valencia, el representante Hernán Cadavid, también del Centro Democrático, se refirió a la situación en su cuenta de X.

Cadavid planteó su preocupación respecto a que durante los últimos días del periodo legislativo suelen presentarse riesgos parlamentarios, alertando que es en ese contexto cuando podrían aprobarse propuestas sensibles sin el análisis detallado que requieren. En su mensaje, Cadavid advirtió que en estas jornadas finales pueden registrarse lo que él denominó “goles” legislativos, en alusión a la posibilidad de que se impulsen iniciativas sin el debido debate.

Cadavid cuestionó la propuesta para crear el Ministerio de Igualdad y Equidad, argumentando que el Gobierno busca aprobar la entidad sin considerar los señalamientos sobre presuntos problemas de burocracia e ineficacia. Además, insistió en que, a pesar de existir escándalos que afectarían la credibilidad de la propuesta, la administración mantiene su intención de sacarla adelante.

Hernán Cadavid advirtió de un
Hernán Cadavid advirtió de un supuesto gol que querría meter el Gobierno en los últimos días del Congreso - crédito @hernancadavidma

“Mucho CUIDADO con las horas finales del Congreso que es donde meten los GOLES. MAÑANA el gobierno pretende aprobar el adefesio del Ministerio de la Igualdad ¡Aún con todos los escándalos, burocracia, ineficacia! Presento ponencia de archivo a este despropósito”, expresó el congresista", escribió el legislador por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Temas Relacionados

Paloma ValenciaMinisterio de la IgualdadDebate CongresoDebate Ministerio de la IgualdadColombia-Noticias

Más Noticias

Así operarán los bancos en diciembre de 2025: hay suspensión de servicios por Navidad y Año Nuevo

Las entidades financieras tienen el deber de brindar acompañamiento a sus clientes; sin embargo, sus horarios de atención presencial pueden variar

Así operarán los bancos en

Mejor amigo de Karol G se refirió a los comentarios que le hacen a la artista por su amistad con él y en donde le dicen que la va a traicionar

El ‘influencer’ Daiky Gamboa dejó claro en una entrevista que nunca traicionaría a la cantante, reafirmando la solidez de su vínculo y lanzando un mensaje sobre la importancia de la lealtad en sus relaciones

Mejor amigo de Karol G

Inspector de Policía de Soacha, José Arturo Figueredo, se defendió de acusaciones por acoso sexual: aseguró que conocía del video

La Personería de Soacha ordenó su suspensión provisional por tres meses, prorrogables, sin derecho a remuneración, de acuerdo con el comunicado de prensa de la Alcaldía de Soacha

Inspector de Policía de Soacha,

Ataque armado en local de comidas rápidas en Barranquilla dejó un muerto y un herido grave

La circulación de un video de vigilancia ha generado conmoción en la comunidad, mientras las autoridades avanzan en la recolección de pruebas y testimonios

Ataque armado en local de

Gobierno Petro retó a la oposición a demostrar por qué los nuevos impuestos afectan a los que ganan menos: “Parecen preocupados”

El estancamiento de la nueva reforma tributaria en el Congreso de la República tiene enfrentados al Ejecutivo y a diferentes partidos políticos

Gobierno Petro retó a la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Cauca: este

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Hija de Paola Turbay reveló

Hija de Paola Turbay reveló el diagnóstico que ha afectado su salud desde hace años: “En 2020 mi cuerpo empezó a hablar”

Mejor amigo de Karol G se refirió a los comentarios que le hacen a la artista por su amistad con él y en donde le dicen que la va a traicionar

Mensaje oculto: Feid y Silvestre Dangond interpretan sentida canción y aumentan especulaciones sobre el fin de la relación con Karol G

Lorelei Tarón, esposa de Falcao, reveló los planes que tiene con el futbolista para tener otro hijo en la celebración de sus 18 años de matrimonio

J Balvin le reclamó a Valentina Ferrer que desde que está con ella no le volvieron a decir “papacito” en los conciertos: la modelo no dudó en responderle

Deportes

La selección Colombia recorrerá casi

La selección Colombia recorrerá casi el doble de kilómetros que Portugal en la fase de grupos del Mundial 2026: estas son las distancias

Este es el jugador con el que Vincent Kompany reemplazó a Luis Díaz en el Bayern Múnich

Tolima vs. Junior: El día que los finalistas del 2025 definieron un título con Luis Díaz como protagonista

Real Madrid vs. Manchester City: hora y dónde ver en Colombia el partidazo de la Champions League

Cruz Azul vs. Flamengo: hora y dónde ver en Colombia a Jorge Carrascal en la Copa Intercontinental FIFA 2025