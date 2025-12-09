Mayra Ramírez aprovechó receso del Chelsea: fue vista junto a su pareja en concierto de Silvestre Dangond en Villavicencio

La futbolista Mayra Ramírez vivió momentos románticos con su pareja durante su descanso en Colombia - crédito @mayra.ramirez9/ Instagram

Aclamada como una de las futbolistas más destacadas de Colombia, Mayra Ramírez ha logrado consolidarse como figura del Chelsea FC y referente internacional en el fútbol femenino.

Su trayectoria profesional inició en 2017 con Fortaleza CEIF, continuó en el Deportivo Independiente Medellín y, tras su paso por el Sporting de Huelva y el Levante UD en España, alcanzó notoriedad mundial al firmar con el equipo inglés, donde llegó a ser la jugadora más cotizada del planeta con un contrato estimado en 500.000 euros por temporada.

Lejos del césped europeo, la delantera regresó a Colombia durante la pausa competitiva de fin de año para reencontrarse con sus raíces y compartir con sus seres queridos. Nacida en Sibaté, Cundinamarca, Mayra creció en un entorno familiar marcado por retos económicos y personales, lo que dificultó en su infancia la posibilidad de disfrutar experiencias de ocio, como asistir a conciertos de música.

Con una carrera consolidada, Mayra Ramírez aprovechó su descanso en las filas del Chelsea y se trasladó a la ciudad de Villavicencio, donde sorprendió a sus seguidores al asistir junto a su pareja al show de Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella, parte de la gira El Último Baile. En el evento, su presencia no pasó inadvertida entre los asistentes, especialmente luego de que se divulgaran videos en los que la futbolista y su novia compartieron momentos cercanos, como dedicarse serenatas vallenatas.

La delantera colombiana compartió con su novia en el show de Silvestre Dangond, dejando ver el lado más íntimo de su vida, lejos de la exigencia deportiva y el fútbol europeo - crédito @misaelfierroguaya/ TikTok

En los videos que ya circulan en redes sociales se ve a la delantera junto a su novia disfrutando del concierto entre bailes, abrazos y muestras de afecto, lo que confirmaría el inicio de una relación. Sin embargo, la deportista aún no ha hecho oficial su noviazgo, por lo que se espera que lo haga en sus redes sociales.

La escena reflejó un lado íntimo de la jugadora fuera de la disciplina deportiva y fue celebrada en redes sociales.

Por otro lado, las imágenes generaron dudas sobre la identidad de la mujer que acompaña a Mayra, siendo los mismos internautas quienes descubrieron que se trataría de Alejandra García, que según su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 17 mil seguidores, es administradora comercial y en sus publicaciones muestra su estilo de vida y viajes.

Ella sería el nuevo interés romántico de la delantera colombiana - crédito @lejamoreno/ Instagram

“Divinaaaaaaaaa es un ser humano tiene derecho a amar como se le de la gana y a vivir como lo merece”, “Mayra Ramirez una de las mejores jugadoras de todos los tiempos que bien que este enamorada y se disfrute su vida y su dinero con quién le de la gana”, “La novia si está linda 🤙”, son algunas de las reacciones en redes sociales.

Mayra Ramírez, la delantera colombiana que brilla en el Chelsea y conquista Europa

Mayra Ramírez es una de las futbolistas colombianas más reconocidas a nivel internacional. Nacida en Sibaté, Cundinamarca, en 1999, inició su camino profesional en 2017 con Fortaleza CEIF, club donde se destacó rápidamente en la Liga Femenina de Colombia. Posteriormente, fichó por el Independiente Medellín (DIM), lo que le permitió consolidarse como una de las delanteras más prometedoras del país.

La delantera se consolidó en el fútbol colombiano tras su paso por Independiente Medellín - crédito REUTERS/Cristina Vega

Su salto al fútbol europeo se dio en 2020, cuando fue transferida al Sporting de Huelva en la liga española. En España, mantuvo una actuación sólida, lo que motivó al Levante UD a ficharla para fortalecer su ofensiva. En el club valenciano, Mayra acumuló minutos clave y participó en torneos nacionales e internacionales, afianzando su reputación entre las mejores delanteras de la liga.

En 2024, el Chelsea FC de Inglaterra anunció su contratación, posicionándola como una de las adquisiciones más valiosas del fútbol femenino mundial y la jugadora colombiana más cotizada hasta la fecha. Su contrato ha sido valorado en alrededor de 500.000 euros por temporada.

A nivel de selecciones, Mayra Ramírez ha integrado la Selección Colombia Femenina, participando en diferentes categorías y siendo parte del proceso rumbo a torneos como los Juegos Olímpicos y la Copa Mundial Femenina.

En 2024, Chelsea FC fichó a Mayra Ramírez, quien se convirtió en una de las jugadoras más valiosas del fútbol femenino - crédito REUTERS/Isabel Infantes

Su potencia física, capacidad goleadora y versatilidad en el ataque le han valido reconocimientos, tanto en Sudamérica como en Europa, siendo considerada un referente y ejemplo de superación en el deporte colombiano.