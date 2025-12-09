Colombia

Mayra Ramírez aprovechó receso del Chelsea: fue vista junto a su pareja en concierto de Silvestre Dangond en Villavicencio

La delantera de Sibaté aprovechó las vacaciones para regresar a Colombia, donde disfrutó de una velada musical en compañía de su novia

Guardar
La futbolista Mayra Ramírez vivió
La futbolista Mayra Ramírez vivió momentos románticos con su pareja durante su descanso en Colombia - crédito @mayra.ramirez9/ Instagram

Aclamada como una de las futbolistas más destacadas de Colombia, Mayra Ramírez ha logrado consolidarse como figura del Chelsea FC y referente internacional en el fútbol femenino.

Su trayectoria profesional inició en 2017 con Fortaleza CEIF, continuó en el Deportivo Independiente Medellín y, tras su paso por el Sporting de Huelva y el Levante UD en España, alcanzó notoriedad mundial al firmar con el equipo inglés, donde llegó a ser la jugadora más cotizada del planeta con un contrato estimado en 500.000 euros por temporada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Lejos del césped europeo, la delantera regresó a Colombia durante la pausa competitiva de fin de año para reencontrarse con sus raíces y compartir con sus seres queridos. Nacida en Sibaté, Cundinamarca, Mayra creció en un entorno familiar marcado por retos económicos y personales, lo que dificultó en su infancia la posibilidad de disfrutar experiencias de ocio, como asistir a conciertos de música.

Con una carrera consolidada, Mayra Ramírez aprovechó su descanso en las filas del Chelsea y se trasladó a la ciudad de Villavicencio, donde sorprendió a sus seguidores al asistir junto a su pareja al show de Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella, parte de la gira El Último Baile. En el evento, su presencia no pasó inadvertida entre los asistentes, especialmente luego de que se divulgaran videos en los que la futbolista y su novia compartieron momentos cercanos, como dedicarse serenatas vallenatas.

La delantera colombiana compartió con su novia en el show de Silvestre Dangond, dejando ver el lado más íntimo de su vida, lejos de la exigencia deportiva y el fútbol europeo - crédito @misaelfierroguaya/ TikTok

En los videos que ya circulan en redes sociales se ve a la delantera junto a su novia disfrutando del concierto entre bailes, abrazos y muestras de afecto, lo que confirmaría el inicio de una relación. Sin embargo, la deportista aún no ha hecho oficial su noviazgo, por lo que se espera que lo haga en sus redes sociales.

La escena reflejó un lado íntimo de la jugadora fuera de la disciplina deportiva y fue celebrada en redes sociales.

Por otro lado, las imágenes generaron dudas sobre la identidad de la mujer que acompaña a Mayra, siendo los mismos internautas quienes descubrieron que se trataría de Alejandra García, que según su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 17 mil seguidores, es administradora comercial y en sus publicaciones muestra su estilo de vida y viajes.

Ella sería el nuevo interés
Ella sería el nuevo interés romántico de la delantera colombiana - crédito @lejamoreno/ Instagram

“Divinaaaaaaaaa es un ser humano tiene derecho a amar como se le de la gana y a vivir como lo merece”, “Mayra Ramirez una de las mejores jugadoras de todos los tiempos que bien que este enamorada y se disfrute su vida y su dinero con quién le de la gana”, “La novia si está linda 🤙”, son algunas de las reacciones en redes sociales.

Mayra Ramírez, la delantera colombiana que brilla en el Chelsea y conquista Europa

Mayra Ramírez es una de las futbolistas colombianas más reconocidas a nivel internacional. Nacida en Sibaté, Cundinamarca, en 1999, inició su camino profesional en 2017 con Fortaleza CEIF, club donde se destacó rápidamente en la Liga Femenina de Colombia. Posteriormente, fichó por el Independiente Medellín (DIM), lo que le permitió consolidarse como una de las delanteras más prometedoras del país.

La delantera se consolidó en
La delantera se consolidó en el fútbol colombiano tras su paso por Independiente Medellín - crédito REUTERS/Cristina Vega

Su salto al fútbol europeo se dio en 2020, cuando fue transferida al Sporting de Huelva en la liga española. En España, mantuvo una actuación sólida, lo que motivó al Levante UD a ficharla para fortalecer su ofensiva. En el club valenciano, Mayra acumuló minutos clave y participó en torneos nacionales e internacionales, afianzando su reputación entre las mejores delanteras de la liga.

En 2024, el Chelsea FC de Inglaterra anunció su contratación, posicionándola como una de las adquisiciones más valiosas del fútbol femenino mundial y la jugadora colombiana más cotizada hasta la fecha. Su contrato ha sido valorado en alrededor de 500.000 euros por temporada.

A nivel de selecciones, Mayra Ramírez ha integrado la Selección Colombia Femenina, participando en diferentes categorías y siendo parte del proceso rumbo a torneos como los Juegos Olímpicos y la Copa Mundial Femenina.

En 2024, Chelsea FC fichó
En 2024, Chelsea FC fichó a Mayra Ramírez, quien se convirtió en una de las jugadoras más valiosas del fútbol femenino - crédito REUTERS/Isabel Infantes

Su potencia física, capacidad goleadora y versatilidad en el ataque le han valido reconocimientos, tanto en Sudamérica como en Europa, siendo considerada un referente y ejemplo de superación en el deporte colombiano.

Temas Relacionados

Mayra RamírezLa novia de Mayra RamírezNueva novia de Mayra Ramírezconcierto de Silvestre Dangondvideo Mayra RamírezColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Recluso con condena de 35 años por secuestro y desaparición forzada se fugó de la cárcel de Itagüí

El hombre, condenado también por extorsión, logró escapar del centro penitenciario La Paz; el Inpec y la Policía Nacional lideran operativos para recapturarlo y evalúan posibles irregularidades internas

Recluso con condena de 35

Karen Sevillano reveló si tienes planes de convertirse en mamá próximamente y cuál es el sentimiento que tiene actualmente con el tema

La presentadora de ‘El after’ en ‘La casa de los famosos Colombia’ contó que, aunque no descarta ser madre, por ahora prefiere enfocarse en viajar, disfrutar de su carrera y cumplir metas personales

Karen Sevillano reveló si tienes

Cruz Azul vs. Flamengo: hora y dónde ver en Colombia a Jorge Carrascal en la Copa Intercontinental FIFA 2025

Tras coronarse campeones del fútbol brasileño y de la Copa Libertadores de América, el equipo del jugador cartagenero ahora quiere conquistar el torneo internacional

Cruz Azul vs. Flamengo: hora

La selección Colombia volvería a jugar un partido amistoso en el país luego de siete años: estas son las sedes contempladas

Como sucedió previo a Brasil 2014 y Rusia 2018, la Tricolor jugaría un partido amistoso en Bogotá a modo de despedida de la hinchada para la última fase de preparación a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección Colombia volvería a

Nequi respondió por fallas presentadas en su plataforma durante el puente de velitas: “Refinando últimos ajustes”

Por medio de un comunicado, la empresa señaló que la migración a la nube ha generado interrupciones en el servicio, especialmente en días de alta demanda, aunque se garantiza la seguridad de los fondos de los clientes

Nequi respondió por fallas presentadas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Cauca: este

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Karen Sevillano reveló si tienes

Karen Sevillano reveló si tienes planes de convertirse en mamá próximamente y cuál es el sentimiento que tiene actualmente con el tema

Jessica Cediel respondió a las críticas que recibió por tomarse fotos junto al expresidente Álvaro Uribe: “No pierdan el tiempo”

Nórida Rodríguez advirtió sobre modalidad de fraude en la que cayó: “Me estafaron”

Melissa Gate arremetió de nuevo contra Yina Calderón y defendió a La Jesuu: “Ella sí bañaba”

La Barbie Colombiana respondió críticas por denunciar robo antes de postularse a ‘La casa de los famosos’: “Iban a decir que todo fue un drama”

Deportes

Cruz Azul vs. Flamengo: hora

Cruz Azul vs. Flamengo: hora y dónde ver en Colombia a Jorge Carrascal en la Copa Intercontinental FIFA 2025

La selección Colombia volvería a jugar un partido amistoso en el país luego de siete años: estas son las sedes contempladas

Final entre Junior vs. Tolima no se jugará un fin de semana: Dimayor explicó las razones

Mohamed Salah extraña a Luis Díaz: la salida del colombiano del Liverpool habría sido una de las razones por las que se molestó con Arne Slot

El colombiano Daniel Muñoz terminó involucrado en el arresto de un jugador en Londres: qué pasó