Colombia

Hija de Paola Turbay reveló el diagnóstico que ha afectado su salud desde hace años: “En 2020 mi cuerpo empezó a hablar”

Con un mensaje educativo en Instagram, la modelo y actriz inspiró a miles a informarse sobre el SOP, resaltando la importancia de la autoobservación y el acompañamiento médico especializado

Guardar
La hija de Paola Turbay
La hija de Paola Turbay compartió detalles de su diagnóstico y experiencia con el SOP, alentando a otras mujeres a entender su salud hormonal y abrir espacios de diálogo en torno a esta condición - crédito @sofiaestradaturbay/ Instagram

La revelación de Sofía Estrada Turbay sobre el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico (SOP) ha generado un amplio debate en redes sociales y ha puesto en primer plano la importancia de visibilizar los trastornos hormonales femeninos.

La joven, hija de la reconocida actriz y exreina de belleza Paola Turbay, compartió públicamente su experiencia con esta enfermedad, buscando ofrecer apoyo y orientación a otras mujeres que atraviesan situaciones similares. El testimonio de Sofía, difundido a través de su cuenta de Instagram, ha sido recibido con mensajes de solidaridad y ha impulsado la conversación sobre la salud femenina en Colombia y más allá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su mensaje, Sofía Estrada Turbay relató que el diagnóstico de SOP le fue comunicado cuando era muy pequeña, momento en el que los médicos le informaron sobre la presencia de quistes en sus ovarios y le prescribieron hormonas para mitigar los síntomas.

Según explicó la joven, este tratamiento silenció las manifestaciones de la enfermedad durante varios años, hasta que en 2020, coincidiendo con la pandemia, su cuerpo comenzó a enviarle señales que la llevaron a profundizar en el conocimiento de su salud hormonal. En palabras de Sofía, “En 2020 llegó la pandemia y mi cuerpo empezó a hablar. Ahí entendí que la claridad no te la entregan. La claridad existe cuando empiezas a escuchar tu cuerpo. Yo no soy doctora, pero sí soy una mujer curiosa. Este video es para todas aquellas que se sienten solas y sí hay soluciones para esto”, según publicó en su cuenta de Instagram.

La joven, de 29 años, ha construido una presencia pública significativa, con más de 177 mil seguidores en su perfil de Instagram, donde comparte aspectos de su vida profesional y personal.

Sofía enfatizó la importancia de la autoobservación y la paciencia en el manejo del trastorno - crédito @sofiaestradaturbay/ Instagram

Su decisión de hablar abiertamente sobre el SOP responde, según sus propias palabras, al deseo de “darle visibilidad” a una condición que afecta a millones de mujeres en el mundo.

Sofía subrayó que su proceso de aprendizaje ha estado marcado por la paciencia y la autoobservación, y enfatizó: “Mi diagnóstico de SOP fue el inicio de todo este camino. Lo que parecía solo ‘un problema hormonal’ terminó abriéndome la puerta a entender mi salud hormonal femenina, mi cuerpo cíclico y la forma en la que vivo hoy. No soy doctora. Soy una mujer que aprendió a entender su cuerpo, sus hormonas y su SOP desde la paciencia y la autoobservación. Si alguna vez te has sentido perdida con tu cuerpo cíclico, este video es el comienzo de por qué hoy traduzco el lenguaje del cuerpo femenino”.

El síndrome de ovario poliquístico es un trastorno endocrino y metabólico frecuente en mujeres en edad reproductiva. Se caracteriza por un desequilibrio hormonal, con niveles elevados de andrógenos, que interfiere en la ovulación.

Sofía relató en Instagram que
Sofía relató en Instagram que padece SOP desde pequeña y que el tratamiento hormonal silenció los síntomas por años - crédito @sofiaestradaturbay/ Instagram

El diagnóstico se establece cuando se presentan al menos dos de los siguientes criterios: irregularidad o ausencia de menstruación, exceso de andrógenos (manifestado en acné severo, hirsutismo o pérdida de cabello de patrón masculino) y la presencia de múltiples folículos pequeños en los ovarios, detectados mediante ecografía, según detalló Mayo Clinic. Además de su impacto en la fertilidad, el SOP suele asociarse con resistencia a la insulina, lo que incrementa el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares a largo plazo.

“La curiosidad lo es todo! Me encanta”, “Te amo!!! Gracias por que me ayudaste mucho!!!”, “Que lindo que hables de esto”, “Gracias mi Sofi te amo”, “Gracias Sofía por tener un espacio dónde hables desde tu experiencia sobre el SOP”, dicen algunas de las reacciones de mujeres que le agradecieron por hablar del tema.

El SOP puede afectar la
El SOP puede afectar la fertilidad y elevar el riesgo de enfermedades metabólicas y cardiovasculares - crédito HOSPITAL RUBER INTERNACIONAL

El testimonio de Sofía Estrada Turbay ha contribuido a sensibilizar sobre el SOP y a fomentar la conversación sobre la salud femenina, subrayando la importancia de escuchar el propio cuerpo y de buscar apoyo en la comunidad médica y en otras mujeres que atraviesan situaciones similares.

Temas Relacionados

Sofía Estrada TurbaySíndrome de ovario poliquísticosalud femeninatrastornos hormonalesPaola TurbayHija de Paola TurbayColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

El gobernador de Antioquia ofreció millonaria recompensa por responsables de incidentes con bengalas en Remedios

Las autoridades buscan frenar la repetición de hechos peligrosos tras un video que mostró a menores en riesgo, mientras se refuerzan los llamados a evitar el uso de pólvora durante las celebraciones decembrinas

El gobernador de Antioquia ofreció

María José Pizarro se despachó contra los congresistas que se oponen a la ley de financiamiento: “Su mezquindad será castigada en 2026″

La congresista afirmó que, según ella, hay intereses de los congresistas en favor de los “mega ricos”

María José Pizarro se despachó

Así celebró Maiker Smith el ingreso a ‘La casa de los famosos’ tras una fuerte lucha de votos con Sebastucho: “Más de 13 años”

El creador digital sorprendió a su comunidad al compartir un emotivo repaso de su carrera antes de entrar al ‘reality’, recibiendo una avalancha de mensajes de apoyo y cariño por parte de sus seguidores

Así celebró Maiker Smith el

El Centro Democrático se fue en contra del precandidato presidencial Iván Cepeda: " El mismo libreto del Gobierno Petro"

El partido político de oposición manifestó que el senador Cepeda representa la continuación de las políticas impulsadas por la actual administración de Gustavo Petro

El Centro Democrático se fue

La pólvora se sigue consiguiendo en las calles colombianas pese a sus restricciones y campañas: a qué se debe

Infobae Colombia consultó con expertos y entidades oficiales sobre la regulación frente a la comercialización de los productos pirotécnicos, así como las recomendaciones para evitar que la fiesta navideña no se convierta en una tragedia

La pólvora se sigue consiguiendo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Cauca: este

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Mejor amigo de Karol G

Mejor amigo de Karol G se refirió a los comentarios que le hacen a la artista por su amistad con él y en donde le dicen que la va a traicionar

Mensaje oculto: Feid y Silvestre Dangond interpretan sentida canción y aumentan especulaciones sobre el fin de la relación con Karol G

Lorelei Tarón, esposa de Falcao, reveló los planes que tiene con el futbolista para tener otro hijo en la celebración de sus 18 años de matrimonio

J Balvin le reclamó a Valentina Ferrer que desde que está con ella no le volvieron a decir “papacito” en los conciertos: la modelo no dudó en responderle

Maru Yamayusa reveló finalmente por qué ‘Dejémonos de vainas’ salió del aire después de 16 años: “Un periodista nos hizo matoneo”

Deportes

La selección Colombia recorrerá casi

La selección Colombia recorrerá casi el doble de kilómetros que Portugal en la fase de grupos del Mundial 2026: estas son las distancias

Este es el jugador con el que Vincent Kompany reemplazó a Luis Díaz en el Bayern Múnich

Tolima vs. Junior: El día que los finalistas del 2025 definieron un título con Luis Díaz como protagonista

Real Madrid vs. Manchester City: hora y dónde ver en Colombia el partidazo de la Champions League

Cruz Azul vs. Flamengo: hora y dónde ver en Colombia a Jorge Carrascal en la Copa Intercontinental FIFA 2025