Hija de Paola Turbay reveló el diagnóstico que ha afectado su salud desde hace años: “En 2020 mi cuerpo empezó a hablar”

La hija de Paola Turbay compartió detalles de su diagnóstico y experiencia con el SOP, alentando a otras mujeres a entender su salud hormonal y abrir espacios de diálogo en torno a esta condición

La revelación de Sofía Estrada Turbay sobre el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico (SOP) ha generado un amplio debate en redes sociales y ha puesto en primer plano la importancia de visibilizar los trastornos hormonales femeninos.

La joven, hija de la reconocida actriz y exreina de belleza Paola Turbay, compartió públicamente su experiencia con esta enfermedad, buscando ofrecer apoyo y orientación a otras mujeres que atraviesan situaciones similares. El testimonio de Sofía, difundido a través de su cuenta de Instagram, ha sido recibido con mensajes de solidaridad y ha impulsado la conversación sobre la salud femenina en Colombia y más allá.

En su mensaje, Sofía Estrada Turbay relató que el diagnóstico de SOP le fue comunicado cuando era muy pequeña, momento en el que los médicos le informaron sobre la presencia de quistes en sus ovarios y le prescribieron hormonas para mitigar los síntomas.

Según explicó la joven, este tratamiento silenció las manifestaciones de la enfermedad durante varios años, hasta que en 2020, coincidiendo con la pandemia, su cuerpo comenzó a enviarle señales que la llevaron a profundizar en el conocimiento de su salud hormonal. En palabras de Sofía, “En 2020 llegó la pandemia y mi cuerpo empezó a hablar. Ahí entendí que la claridad no te la entregan. La claridad existe cuando empiezas a escuchar tu cuerpo. Yo no soy doctora, pero sí soy una mujer curiosa. Este video es para todas aquellas que se sienten solas y sí hay soluciones para esto”, según publicó en su cuenta de Instagram.

La joven, de 29 años, ha construido una presencia pública significativa, con más de 177 mil seguidores en su perfil de Instagram, donde comparte aspectos de su vida profesional y personal.

Sofía enfatizó la importancia de la autoobservación y la paciencia en el manejo del trastorno

Su decisión de hablar abiertamente sobre el SOP responde, según sus propias palabras, al deseo de “darle visibilidad” a una condición que afecta a millones de mujeres en el mundo.

Sofía subrayó que su proceso de aprendizaje ha estado marcado por la paciencia y la autoobservación, y enfatizó: “Mi diagnóstico de SOP fue el inicio de todo este camino. Lo que parecía solo ‘un problema hormonal’ terminó abriéndome la puerta a entender mi salud hormonal femenina, mi cuerpo cíclico y la forma en la que vivo hoy. No soy doctora. Soy una mujer que aprendió a entender su cuerpo, sus hormonas y su SOP desde la paciencia y la autoobservación. Si alguna vez te has sentido perdida con tu cuerpo cíclico, este video es el comienzo de por qué hoy traduzco el lenguaje del cuerpo femenino”.

El síndrome de ovario poliquístico es un trastorno endocrino y metabólico frecuente en mujeres en edad reproductiva. Se caracteriza por un desequilibrio hormonal, con niveles elevados de andrógenos, que interfiere en la ovulación.

Sofía relató en Instagram que padece SOP desde pequeña y que el tratamiento hormonal silenció los síntomas por años

El diagnóstico se establece cuando se presentan al menos dos de los siguientes criterios: irregularidad o ausencia de menstruación, exceso de andrógenos (manifestado en acné severo, hirsutismo o pérdida de cabello de patrón masculino) y la presencia de múltiples folículos pequeños en los ovarios, detectados mediante ecografía, según detalló Mayo Clinic. Además de su impacto en la fertilidad, el SOP suele asociarse con resistencia a la insulina, lo que incrementa el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares a largo plazo.

“La curiosidad lo es todo! Me encanta”, “Te amo!!! Gracias por que me ayudaste mucho!!!”, “Que lindo que hables de esto”, “Gracias mi Sofi te amo”, “Gracias Sofía por tener un espacio dónde hables desde tu experiencia sobre el SOP”, dicen algunas de las reacciones de mujeres que le agradecieron por hablar del tema.

El SOP puede afectar la fertilidad y elevar el riesgo de enfermedades metabólicas y cardiovasculares

El testimonio de Sofía Estrada Turbay ha contribuido a sensibilizar sobre el SOP y a fomentar la conversación sobre la salud femenina, subrayando la importancia de escuchar el propio cuerpo y de buscar apoyo en la comunidad médica y en otras mujeres que atraviesan situaciones similares.