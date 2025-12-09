Colombia

Defensoría del Pueblo se pronunció tras el asesinato de niña de 7 años a manos de su padre: “Es violencia machista”

Un reciente caso en Atlántico puso en evidencia la instrumentalización de menores en contextos de violencia de género, según la entidad, que exige fortalecer la prevención y la protección en el país

El asesinato de Albeiranis Paola
El asesinato de Albeiranis Paola Fontalvo en Soledad expone la gravedad de la violencia vicaria en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El asesinato de Albeiranis Paola Fontalvo, una niña de siete años en Soledad, en el departamento de Atlántico, a manos de su padre Albeiro Fontalvo, encendió las alarmas de la Defensoría del Pueblo sobre la violencia vicaria en Colombia, una modalidad de violencia de género en la que los hijos son instrumentalizados para infligir daño emocional a la madre.

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, advirtió que este crimen, ocurrido el 6 de diciembre de 2025, evidencia la urgencia de fortalecer las medidas de prevención y protección frente a este tipo de violencia, que puede y debe ser detectada y evitada por las instituciones del Estado.

En su declaración pública, la defensora Marín Ortiz subrayó la gravedad del caso, señalando que la custodia de la menor fue utilizada como un mecanismo de presión y control por parte de su padre, que previamente había amenazado de muerte a la madre de la niña.

La Defensoría del Pueblo alerta
La Defensoría del Pueblo alerta sobre el uso de la custodia como herramienta de violencia de género y control - crédito @MarnIris / x

De acuerdo con la información de la Defensoría del Pueblo, el agresor, Albeiro Fontalvo, ejercía violencia psicológica y coercitiva sobre su expareja, llegando a aislar a la niña de su madre mediante la custodia. La entidad destacó que la menor había manifestado su deseo de no permanecer con su padre, una petición que no fue atendida por las autoridades competentes.

La Defensoría del Pueblo, en un comunicado emitido el 8 de diciembre de 2025, calificó el asesinato como un caso extremo de violencia vicaria y machista. La institución explicó que este tipo de violencia se manifiesta cuando el agresor utiliza a los hijos para castigar o controlar a la madre, infligiendo un daño emocional profundo.

Marín Ortiz expresó en X: “La custodia de una niña de 7 años usada por un padre para quitarle la vida a su propia hija y causarle un dolor innombrable a su madre. Se llama violencia vicaria y es violencia machista. Sin palabras”.

El padre de la menor
El padre de la menor ejercía violencia psicológica y coercitiva, aislando a la niña de su madre mediante la custodia - crédito @DefensoriaCol / X

La entidad hizo un llamado urgente a revisar los criterios con los que se otorgan custodias en contextos de violencia de género. Insistió en que los antecedentes de maltrato deben ser analizados con especial rigor, ya que la custodia puede convertirse en un instrumento para prolongar el abuso.

La Defensoría pidió que la violencia vicaria sea incorporada como criterio en los procesos administrativos y judiciales, mientras avanza su regulación específica en la legislación colombiana.

Además, la defensora Marín Ortiz instó al Estado a mejorar las rutas de detección temprana de violencia vicaria en instituciones educativas, entidades judiciales, comisarías y redes de apoyo.

Solicitó reforzar la atención inmediata y continua para familias afectadas por feminicidios y violencia vicaria, en coordinación con el sector salud y organismos territoriales.

De igual modo, la Defensoría subrayó la necesidad de garantizar atención psicosocial a las víctimas y sus familias, así como de fortalecer los mecanismos de género a nivel departamental y municipal.

La Defensoría del Pueblo exige
La Defensoría del Pueblo exige revisar los criterios para otorgar custodias en casos de violencia de género - crédito @DefensoriaCol / X

La entidad recordó que este crimen no era una fatalidad inevitable y que pudo haberse prevenido si las señales de alerta, como la negativa de la niña a permanecer con su padre, hubieran sido escuchadas y atendidas.

En palabras del organismo: “A los niños y niñas hay que escucharles y creerles. Albeiranis Paola habría manifestado con anterioridad que no quería estar con su padre”. La institución reiteró la importancia de que todas las autoridades y entidades, incluidas las del sector privado, contribuyan a la prevención de la violencia vicaria y a la protección de las víctimas de violencia de género en Colombia.

Respecto al caso, se conoció que, al parecer, la madre de la menor venía siendo amenazada de feminicidio por parte Fontalvo, que la presionaba de manera violenta para que retomara su relación sentimental. Se presume que el hombre habría asesinado a a niña para causarle dolor a su expareja.

