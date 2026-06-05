Colombia

Esta es la diferencia en pesos entre mantener el carro eléctrico más vendido y el de gasolina más popular en Colombia

El comparativo entre ambos carros deja ver que la diferencia no está solo en el precio de compra, sino en todo lo que se paga mes a mes, desde la energía hasta el crédito, lo que puede cambiar bastante la decisión de cuál conviene más

Guardar
Google icon
Imagen dividida en dos: a la izquierda un Renault Duster blanco en una carretera con montañas; a la derecha un Tesla Model Y rojo frente a un edificio moderno.
El análisis entre ambos modelos muestra que la decisión de compra no depende solo del precio inicial, sino del uso diario, el consumo energético y la forma de financiación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Tener carro en Colombia siempre ha sido una mezcla entre comodidad y un gasto que nunca deja de aparecer mes a mes. Uno siente que gana libertad y facilidad para moverse, pero al mismo tiempo empieza a notar cómo el bolsillo se va ajustando con la gasolina, el seguro, el mantenimiento y hasta los impuestos.

En medio de ese panorama, cada vez toma más fuerza la comparación entre un carro eléctrico y uno tradicional a gasolina. En ese escenario aparece el Tesla Model Y frente al carro más vendido del país en su segmento a combustión: la Renault Duster.

PUBLICIDAD

La idea de fondo es simple: cuál cuesta menos en el día a día y cuál termina siendo más pesado cuando se mira el gasto completo. Y aunque la respuesta parece obvia al principio, en Colombia casi nunca lo es.

Consumo diario: el eléctrico saca ventaja desde el primer kilómetro

Para este análisis se toma un uso promedio de 50 kilómetros diarios, es decir, unos 1.500 kilómetros al mes, algo normal en ciudades como Medellín o Bogotá.

PUBLICIDAD

El Tesla Model Y es uno de los SUV eléctricos más reconocidos del mundo y gana terreno en Colombia por su bajo costo de operación diario - crédito Florence Lo/Reuters
El Tesla Model Y es uno de los SUV eléctricos más reconocidos del mundo y gana terreno en Colombia por su bajo costo de operación diario - crédito Florence Lo/Reuters

En la Duster, que rinde entre 38 y 48 kilómetros por galón, se necesitan cerca de 35 galones al mes para cubrir ese recorrido. Con la gasolina corriente alrededor de $15.840 por galón, el gasto mensual en combustible se ubica cerca de $550.000 pesos.

En cambio, el Tesla Model Y, que funciona con electricidad, tiene un consumo mensual que, con tarifas entre $650 y $1.100 por kWh, se traduce en un gasto aproximado entre $180.000 pesos y $230.000 pesos.

La diferencia es clara: solo en energía, el Tesla puede ahorrar entre $300.000 pesos y $350.000 pesos mensuales frente a la Duster.

Gastos adicionales: seguros, mantenimiento y pico y placa

Más allá del combustible o la electricidad, hay otros costos que pesan en el día a día.

En el caso del Soat, la Duster tiene un valor anual entre $792.800 pesos y $1.121.400 pesos, lo que equivale a unos $66.000 pesos a $93.000 pesos mensuales.

La Renault Duster, una de las SUV más vendidas en Colombia, destaca por su precio competitivo y su motor 1.6 a gasolina - crédito Renault
La Renault Duster, una de las SUV más vendidas en Colombia, destaca por su precio competitivo y su motor 1.6 a gasolina - crédito Renault

A esto se suman los mantenimientos regulares, como cambios de aceite y revisiones, que el carro a gasolina requiere de forma constante, mientras que el eléctrico reduce gran parte de esos gastos mecánicos.

Pero uno de los puntos más fuertes está en el pico y placa solidario. En algunas ciudades, la Duster puede llegar a pagar entre $650.000 pesos y $1.100.000 pesos mensuales si se quiere circular sin restricciones. El Tesla, en cambio, normalmente está exento de esta medida, lo que le da una ventaja importante en uso urbano.

Crédito de la Duster: el pago mensual pesa desde el inicio

La Duster versión Zen tiene un precio aproximado de $85.990.000 pesos. Con una cuota inicial de $25.800.000 pesos, el crédito queda en unos $60.190.000 pesos.

Bajo el esquema financiero planteado, con un plazo de 48 meses y un seguro de vida de $138.437 pesos, la cuota mensual aproximada se ubica en $2.177.895 pesos (incluyendo seguro de vida).

Esto reduce de forma importante el peso del financiamiento frente a escenarios más cortos o con condiciones más exigentes, aunque sigue siendo un componente clave dentro del costo total mensual del vehículo.

Crédito del Tesla: el punto donde el análisis se invierte

En el caso del Tesla Model Y, la financiación se analiza bajo un escenario a cinco años, con una cuota inicial del 10% del valor del vehículo.

En ese contexto, el crédito asciende a aproximadamente $107.100.000 pesos, lo que genera una cuota mensual cercana a $2.400.000 pesos durante cinco años.

Coche Tesla Model Y 2025 blanco de perfil en movimiento sobre una carretera, con un fondo de árboles verdes y rojizos difuminados
Además de su tecnología eléctrica, el Model Y se beneficia de exenciones como el pico y placa en varias ciudades, lo que reduce costos asociados a la movilidad urbana frente a vehículos tradicionales - crédito Tesla

Si a esto se le suma el costo operativo mensual del vehículo —principalmente energía, entre $180.000 pesos y $230.000 pesos— el costo total mensual del Tesla se ubica alrededor de $2.800.000 pesos.

Este es un punto clave del análisis, porque aunque el eléctrico es más barato de operar, su costo financiero mensual puede ser más determinante en el gasto total del propietario.

No gana el más eficiente, gana el que mejor se financia

La comparación deja una idea clara: en el uso diario, el Tesla Model Y es más económico que la Duster. También tiene ventajas en mantenimiento y restricciones urbanas.

Sin embargo, cuando entra el crédito, el panorama cambia completamente. El peso de la financiación puede hacer que el costo mensual total del vehículo eléctrico sea más alto de lo que muchos esperan.

Al final, la decisión no depende solo del consumo o la tecnología, sino de algo mucho más determinante: la capacidad de financiamiento y el flujo mensual real de cada persona.

Temas Relacionados

Tesla ColombiaCarros más vendidos ColombiaRenault DusterCarros eléctricos ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La actriz Natalia Reyes exigió debate abierto entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: “Se esconden”

En sus redes sociales, la actriz colombiana manifestó su desencanto con la polarización y la falta de propuestas, y reclamó un encuentro cara a cara entre los finalistas de la contienda electoral

La actriz Natalia Reyes exigió debate abierto entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: “Se esconden”

Abogada aclaró cómo se pagará el nuevo festivo de julio tras la ley sancionada por el Gobierno: “Bien clarito”

Cindy Isaza precisó el motivo por el que el Día de la virgen de Chiquinquirá se conmemora el 9 de julio, pero el día de descanso en 2026 corresponderá al lunes 13 de julio

Abogada aclaró cómo se pagará el nuevo festivo de julio tras la ley sancionada por el Gobierno: “Bien clarito”

Colombia vs. Uzbekistán en el Mundial 2026: Luis Díaz lidera el valor de la Tricolor y se acerca al total del plantel dirigido por Fabio Cannavaro

El delantero del Bayern Múnich jugará su primera Copa del Mundo con la selección Colombia, y tendrá el duro reto de enfrentar a la revelación de Asia

Colombia vs. Uzbekistán en el Mundial 2026: Luis Díaz lidera el valor de la Tricolor y se acerca al total del plantel dirigido por Fabio Cannavaro

Colombia vs. Uruguay - EN VIVO Liga de Naciones Femenina Conmebol: siga el minuto a minuto desde el Pascual Guerrero

Las dirigidas por Ángelo Marsiglia buscarán asegurar su cupo a la Copa del Mundo de la FIFA Brasil 2027

Colombia vs. Uruguay - EN VIVO Liga de Naciones Femenina Conmebol: siga el minuto a minuto desde el Pascual Guerrero

El Gobierno colombiano inicia una reorganización institucional: se acaba el Ministerio de la Igualdad

La administración de Gustavo Petro ordenó a las entidades involucradas reubicar funciones y planes sociales en otras dependencias, con el fin de evitar cortes en la atención a sectores históricamente excluidos

El Gobierno colombiano inicia una reorganización institucional: se acaba el Ministerio de la Igualdad
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Condena a Santiago Uribe Vélez: embajador de Colombia en Bélgica que representó a grupos de víctimas expresó “mucha satisfacción”

Condena a Santiago Uribe Vélez: embajador de Colombia en Bélgica que representó a grupos de víctimas expresó “mucha satisfacción”

Así fue el asesinato del conductor Camilo Barrientos por el que condenaron a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe

Militares involucrados en los “falsos positivos” confrontaron a las familias de sus víctimas: “Eran hijos con nombre”

Gobernación del Cesar denunció el regreso de las “pescas milagrosas” por parte del ELN tras secuestrar a conductores de carga

Video: ataque con drones en El Bagre, Antioquia, dejó varios animales de pastoreo muertos; hay alerta por crisis humanitaria

ENTRETENIMIENTO

La actriz Natalia Reyes exigió debate abierto entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: “Se esconden”

La actriz Natalia Reyes exigió debate abierto entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: “Se esconden”

El actor Francisco Bolívar reapareció en redes sociales tras rumores sobre su salud mental: “Otra verdad detrás de la verdad”

Así habría sido la reunión en Medellín que tiene a Blessd en la mira de la Fiscalía por secuestro extorsivo: presiones y amenazas

Ryan Castro ampliaría su gira: pistas y rumores de dos nuevos conciertos en Colombia

Shakira rechazó el uso indebido de su imagen para promover la campaña de Iván Cepeda: “Mi compromiso es con Colombia”

Deportes

Federación Colombiana de Fútbol se pronunció tras la polémica con James Rodríguez y Antonella, la hija del presidente Gustavo Petro

Federación Colombiana de Fútbol se pronunció tras la polémica con James Rodríguez y Antonella, la hija del presidente Gustavo Petro

Colombia vs. Uzbekistán en el Mundial 2026: Luis Díaz lidera el valor de la Tricolor y se acerca al total del plantel dirigido por Fabio Cannavaro

Colombia vs. Uruguay - EN VIVO Liga de Naciones Femenina Conmebol: siga el minuto a minuto desde el Pascual Guerrero

El ciclista colombiano Einer Rubio renovó contrato con el Movistar Team hasta 2028, tras su participación en el Giro de Italia 2026

James Rodríguez y su familia habrían recibido amenazas por polémica con Antonella, hija de Gustavo Petro, en la despedida de la selección Colombia