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El ciclista colombiano Einer Rubio renovó contrato con el Movistar Team hasta 2028, tras su participación en el Giro de Italia 2026

El escalador colombiano extendió su vínculo con la escuadra española y completará nueve campañas consecutivas desde 2020, tras consolidarse en la alta montaña y ganar una etapa del Giro

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El ciclista colombiano vivió un momento curioso junto a su equipo en la previa de la etapa 5 del Tour de Francia - crédito @rubio_einer / Instagram
El ciclista colombiano vivió un momento curioso junto a su equipo en la previa de la etapa 5 del Tour de Francia - crédito @rubio_einer / Instagram

El colombiano Einer Rubio seguirá en Movistar Team hasta 2028, según informó el propio equipo el 5 de junio de 2026, en una renovación que extiende hasta nueve temporadas consecutivas la relación iniciada en 2020 y confirma la apuesta de la escuadra por el escalador como una de sus referencias en la montaña y en las grandes vueltas.

El acuerdo implica que el corredor nacido en Chíquiza (Boyacá) el 22 de febrero de 1998 completará nueve campañas seguidas con la formación española, un dato que refleja la continuidad de una trayectoria sostenida dentro de la estructura telefónica.

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El corredor boyacense extendió su vínculo con el equipo telefónico español por tres temporadas más-crédito @Movistar_Team/X
El corredor boyacense extendió su vínculo con el equipo telefónico español por tres temporadas más-crédito @Movistar_Team/X

Desde su llegada, Rubio concentró sus resultados más destacados en las grandes vueltas y en la alta montaña. Según Movistar Team, en 2023 consiguió la victoria más importante de su carrera al ganar una etapa del Giro de Italia y ese mismo año sumó también un triunfo parcial en el UAE Tour.

La evolución del colombiano en la clasificación general del Giro quedó marcada por dos resultados consecutivos entre los mejores de la carrera. En la edición de 2024 terminó séptimo y fue octavo en 2025, antes de volver a mostrar en 2026 un nivel sólido en las montañas italianas.

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Rubio encadenará nueve temporadas seguidas en la estructura española

Einer Rubio se mostró satisfecho por su renovación-crédito Sarah Meyssonnier/REUTERS
Einer Rubio se mostró satisfecho por su renovación-crédito Sarah Meyssonnier/REUTERS

La renovación responde a la intención del equipo de mantener a un corredor al que considera una pieza relevante para sus objetivos deportivos en los próximos años. Según Movistar Team, Rubio combina talento, experiencia y capacidad de liderazgo en la montaña.

El propio ciclista presentó la extensión del vínculo como una decisión ligada a su desarrollo deportivo dentro del equipo.

“Estoy muy feliz de haber renovado un par de años más y seguir siendo parte de la familia Movistar, espero seguir creciendo y mejorando junto con ellos. Agradezco mucho la confianza, es un honor llevar la M como segunda piel. Seguimos rodando juntos hacia el futuro”, dijo Rubio en declaraciones a la página oficial del equipo español.

La dirección de la escuadra vinculó el nuevo contrato con el recorrido que el colombiano ha tenido desde su incorporación.

“Einer es un corredor que ha crecido con nosotros hasta convertirse en uno de los pilares de Movistar Team. Nueve temporadas seguidas en el equipo dicen mucho de la relación que hemos construido juntos. Estamos muy contentos de ampliar nuestro compromiso hasta 2028”, afirmó Sebastián Unzué

El colombiano consolidó su perfil en el Giro y en la alta montaña

Einer Rubio terminó en el top50 del Giro de Italia 2026-crédito Sarah Meyssonnier/REUTERS
Einer Rubio terminó en el top50 del Giro de Italia 2026-crédito Sarah Meyssonnier/REUTERS

La prolongación del contrato llega después de varias temporadas en las que Rubio se afirmó como una de las referencias latinoamericanas del pelotón internacional, siempre según Movistar Team, y como uno de los corredores más consistentes de la formación en recorridos de montaña.

La victoria de etapa en el Giro de 2023, el triunfo parcial en el UAE Tour y los puestos de séptimo y octavo en la general de las ediciones de 2024 y 2025 trazan la secuencia competitiva sobre la que se apoya la decisión del equipo de retenerlo hasta finales de 2028.

También el protagonismo que tuvo Rubio en la edición del Giro de Italia 2026 en algunos ataques, y el fuerte cruce que tuvo con el ciclista del Lidl-Trek, Giulio Ciccone, fueron los momentos que vivió a lo largo de la edición 109 de la primera carrera grande de ciclismo.

A continuación, así quedó Rubio en la clasificación general:

  • 1. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): 83 horas, 2 minutos y 51 segundos
  • 2. Félix Gall (Austria - Decathlon CMR): a 5 minutos y 22 segundos
  • 3. Jai Hindley (Australia - Red Bull Bora Hansgrohe): a 6 minutos y 25 segundos
  • 4. Thymen Arensman (Países Bajos - Netcompany Ineos): a 7 minutos y 2 segundos
  • 5. Derek Gee (Canadá - Lidel - Trek): a 7 minutos y 56 segundos
  • 6. Afonso Eulálio (Portugal - Bahrain Victorious): a 9 minutos y 39 segundos
  • 7. Michael Storer (Australia - Tudor Pro Cycling): a 10 minutos y 13 segundos
  • 8. Davide Piganzoli (Italia - Visma Lease Bike): a 10 minutos y 52 segundos
  • 9. Damiano Caruso (Italia - Bahrain Victorious): a 11 minutos y 24 segundos
  • 10. Egan Bernal (Colombia - Netcompany Ineos): a 12 minutos y 54 segundos
  • 23. Einer Rubio (Colombia - Movistar Team): a 1 hora, 4 minutos y 26 segundos

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