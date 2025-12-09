Bus de servicio público perdió los frenos y chocó contra barandas, en Ibagué: todo quedó en video

El accidente en la vía entre La Pola y el barrio Libertador dejó graves daños materiales en el vehículo - crédito Captura de video

Un fuerte accidente de tránsito se presentó en Ibagué (Tolima)m cuando una buseta de servicio público perdió los frenos mientras descendía por la vía que conecta La Pola con el barrio Libertador.

El siniestro ocurrió en la tarde del sábado 6 de diciembre, y de acuerdo con las imágenes captadas por una cámara de seguridad mostraron el momento exacto en que el vehículo chocó frontalmente contra las barandas de protección, generando graves daños materiales.

La grabación evidenció lo que muchos en el sector califican como un milagro, pues gracias al rebote contra las barandas de protección, el vehículo no cayó al abismo donde hay varias viviendas familiares, evitando así una tragedia mayor.

Las barandas de protección evitaron que la buseta cayera sobre viviendas familiares en Ibagué - crédito @EltrinoCo/X

A pesar de la violencia del impacto, los ocupantes resultaron ilesos y no se reportaron víctimas.

El registro audiovisual reveló además el rápido auxilio ofrecido por una camioneta blanca que transitaba por la zona poco después del accidente. Sin dudarlo, quienes iban a bordo del vehículo particular descendieron para socorrer al conductor y a los pasajeros de la buseta, gesto al que se sumaron residentes del vecindario.

Las autoridades, tras conocer el incidente, han anunciado una investigación orientada a determinar las causas de la falla en el sistema de frenos.

Además, insistieron: “Reiteran el llamado al mantenimiento preventivo de los vehículos”, en un intento de prevenir hechos similares en el futuro.

Un video de cámara de seguridad captó el momento exacto del choque de la buseta en Ibagué - crédito Captura video

Otro accidente

La rápida intervención del Cuerpo de Bomberos Voluntarios San Sebastián de Mariquita impidió consecuencias mayores tras el accidente de una buseta de la empresa Rápido Tolima, que estuvo a punto de caer desde una altura cercana a cinco metros.

El percance involucró a un microbús Mercedes Benz Sprinter, identificado con las placas TZS 688 y el número interno 526, que acabó fuera de la carretera. Solo un muro de alcantarillado detuvo el vehículo y evitó una caída más grave.

En el interior del microbús viajaban diez pasajeros, cubriendo la ruta de Manizales a Bogotá. Entre los ocupantes, el único con heridas fue Luis Fernando González, de 55 años, a quien se le diagnosticó una probable fractura en la rodilla derecha.

“El pasajero fue atendido en el lugar por los bomberos y posteriormente trasladado al Hospital San José, donde fue entregado al personal médico y quedó en compañía de su esposa”, informó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios San Sebastián de Mariquita.

El conductor, identificado como Luis Eduardo Parra Huertas, resultó ileso. Posteriormente, comunicó a las autoridades su imposibilidad de determinar con exactitud la causa del suceso, por lo que “las circunstancias que llevaron a la pérdida de control del microbús continúan siendo materia de verificación”, explicó el reporte oficial.

Camión de gaseosas se quedó sin frenos y chocó a varios carros en el peaje de Tuta, Boyacá: causó aparatoso accidente

Aparatoso accidente en Boyacá involucró a camión de Postobón - crédito X

El sábado 29 de noviembre de 2025, un accidente de tránsito de grandes proporciones alteró la movilidad en el peaje de Tuta, situado en la vía que enlaza Duitama y Tunja, en el corazón de Boyacá.

De acuerdo con las imágenes captadas por ciudadanos y difundidas en redes, un camión que transportaba una carga completa de bebidas perdió el control y terminó colisionando contra varios vehículos y las cabinas de la estación de peaje, en un siniestro que generó graves daños materiales.

El incidente, que involucró a un vehículo perteneciente a la empresa Postobón, es objeto de investigación por parte de las autoridades. La información inicial, recogida por medios locales y compartida de forma preliminar, sugiere que “el hecho se investiga como consecuencia de una posible falla en los frenos del vehículo pesado”.

El recorrido habitual de tránsito, conocido por su alto flujo tanto de transporte pesado como particular, sufrió interrupciones considerables mientras miembros de la Policía y equipos de emergencia aseguraban el área afectada y verificaban el estado de los ocupantes de los automóviles involucrados.

La recuperación de la movilidad fue una prioridad para los agentes desplegados, quienes trabajaron intensamente tras las primeras horas del accidente. Boyacá 7 Días informó que, hasta el cierre de su reporte, las autoridades “no hay confirmación oficial de personas heridas hasta el momento, aunque se mantienen las labores de verificación y atención en el área”.