Armando Benedetti volvió a lanzar pullas por el estancamiento de la reforma a la salud en el Senado: “Han despreciado a los enfermos”

La discusión sobre la reforma a la salud volvió a generar tensiones en el Congreso de la República, luego de que el proyecto fuera incluido como primer punto del orden del día en la Comisión Séptima del Senado el martes 9 de diciembre.

La iniciativa, que ya había superado sus dos primeros debates en la Cámara de Representantes en marzo de 2025, enfrenta ahora un tramo final marcado por desacuerdos sobre su viabilidad financiera y el impacto en la atención a los pacientes.

Y es que la Comisión Séptima del Senado, encargada de llevar a cabo el tercer debate de la reforma, no ha podido instalar formalmente la sesión debido a desacuerdos entre sus integrantes sobre el tratamiento del mensaje de urgencia e insistencia. Varios congresistas, entre ellos la senadora Berenice Bedoya (ASI), el senador Wilson Arias (Pacto Histórico) y el senador Fabián Díaz (Alianza Verde), insistieron en que no votarían el orden del día mientras no existiera claridad jurídica sobre los procedimientos aplicables.

Frente a este panorama, el ministro del Interior, Armando Benedetti, lanzó una nueva pulla a los senadores de la Comisión Séptima del Senado: “ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. Y la Reforma a la Salud, todos esos meses, no ha avanzado en la Comisión Séptima. La Comisión Séptima le ha mamado gallo al Gobierno, han despreciado a los enfermos y han ayudado a las EPS a que se cojan la plata”, escribió en su cuenta de X.

En la plenaria del Senado, el senador Díaz cuestionó al presidente de la mesa directiva de la Comisión Séptima, Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), por las demoras en el trámite del articulado. Según el senador, la intención de algunos parlamentarios es dilatar la discusión del proyecto.

“Lo que están buscando y lo que han buscado es dilatar la discusión. Teniendo las mayorías para archivar la reforma a la salud, no lo hacen. ¿Y por qué será? Porque se las apelo como lo hice con la reforma laboral”, aseguró Díaz.

Críticas al informe del Carf y viabilidad financiera

El Gobierno también cuestionó el informe reciente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) argumentando que no refleja el impacto real de la reforma. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, explicó que el documento no tuvo en cuenta los impuestos saludables, una fuente de financiación ya aprobada, y que utilizó cálculos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) que no coinciden con los datos oficiales, lo que altera las proyecciones financieras del proyecto.

“Queremos debatir esta reforma, pero nos citan durante horas y siempre aparece una nueva razón para no avanzar”, expresó el jefe de cartera luego de retirarse de la Comisión Séptima por las constantes dilaciones que impidieron seguir con la sesión.

En contraste, el senador Pinto ha defendido la actuación de la comisión y señaló que la demora se debe a que no se han permitido prácticas de compra de votos: “Si aquí no se le ha dado paso, es porque aquí en la Comisión Séptima, en mi presidencia, no estamos recibiendo a los ‘Olmedos’ que van a comprar los votos en la Comisión Séptima”, en referencia al exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López, judicializado por corrupción.

Lo cierto es que el proyecto de la reforma a la salud, que ha enfrentado dilaciones durante varios meses, aún depende de la aprobación de la Comisión Séptima para continuar su trámite y alcanzar la plenaria en Senado. Mientras tanto, el gobierno reiteró que está listo para debatir cuando la corporación legislativa lo permita y que el país “necesita una discusión seria para garantizar que la salud sea un derecho real, no un servicio lleno de barreras”.