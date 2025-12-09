Colombia

Altafulla se posicionó como la persona más buscada en Google Colombia durante 2025: así reaccionó

La publicación anual de tendencias digitales evidenció un cambio en los intereses de los usuarios, que priorizaron figuras del entretenimiento sobre líderes políticos y deportistas en las consultas realizadas durante el año

El informe Year in Search 2025 de Google posiciona a Altafulla como la persona más buscada en Colombia durante el año - crédito Composición fotográfica

El informe anual Year in Search 2025 de Google reveló que Altafulla se convirtió en la persona más buscada en Colombia durante el 2025, un fenómeno que refleja el creciente interés de los usuarios por figuras del entretenimiento digital y la televisión de alto impacto, desplazando a líderes políticos y deportivos que solían dominar estos listados.

El cantante barranquillero, que alcanzó la fama tras ganar la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, mantuvo una presencia constante en la conversación pública gracias a su actividad en redes sociales y a la atención mediática que generó su paso por el reality.

En el último tramo del año, Altafulla celebró este reconocimiento a través de una historia en Instagram, en la que manifestó su alegría por encabezar las búsquedas en el país. El artista agradeció a los que lo han acompañado desde su participación en el programa y calificó el 2025 como un año especialmente positivo para su carrera.

Altafulla, cantante barranquillero y ganador de La Casa de los Famosos Colombia, lidera el interés digital y mediático en el país - crédito rastreandofamosos / Instagram

Con base en el reporte de Google, el interés por Altafulla no solo se limitó a la final del reality, sino que se extendió durante meses, impulsado por sus intervenciones, acuerdos y desacuerdos dentro del formato, así como por la relación que sostuvo con Karina García, otra de las figuras destacadas del programa.

El listado de personalidades más consultadas incluyó también a la mencionada modelo y creadora de contenido que compartió protagonismo con Altafulla y cuya interacción con el cantante fue uno de los temas más comentados en redes sociales.

Además, el ranking de Google destacó búsquedas relacionadas con el nuevo papa León XIV, el futbolista Luis Suárez y el mandatario venezolano Nicolás Maduro, aunque ninguna de estas figuras logró superar el volumen de consultas generado por el artista barranquillero.

Es de recordar que Altafulla obtuvo más del 51% de los votos en la final de La casa de los famosos Colombia, consolidando su popularidad y asegurando una base de seguidores que se mantuvo activa tras su salida del programa.

El fenómeno Altafulla refleja el auge de figuras del entretenimiento digital sobre líderes políticos y deportivos en las búsquedas de Google - crédito @altafulla/IG

Su estrategia digital, basada en videos, transmisiones en vivo y publicaciones frecuentes, permitió que su nombre continuara siendo tendencia y que las búsquedas sobre su vida y carrera se mantuvieran en niveles elevados. Las entrevistas y presentaciones públicas posteriores reforzaron este fenómeno, según el análisis presentado por Google.

El caso de Altafulla ilustra un cambio en los hábitos de búsqueda de los colombianos, quienes ahora otorgan mayor relevancia a personalidades emergentes del entretenimiento digital y la televisión, en detrimento de figuras tradicionales del ámbito político o deportivo.

Altafulla reveló su mayor ‘red flag’ en el amor

Durante su participación en el pódcast 40 grados, conducido por Cris Pasquel, Altafulla abordó abiertamente el tema de las señales de alerta que detecta en las relaciones sentimentales.

Ante la pregunta de cuál es la red flag más determinante para él, el cantante respondió de forma categórica: “Que una persona sea mentirosa, yo no me alejo, soy un varón y ahí estoy, pero las mentiras me ha hecho desinteresarme bastante de personas, me ha hecho alejarme y no volver a sentir algo por alguien porque siento que una persona cuando te miente es como que no solamente se está burlando de ella, sino de ti”.

El cantante barranquillero destaca la importancia de la transparencia y la confianza mutua en una pareja - crédito canal RCN

El artista defendió la transparencia como un valor esencial que sostiene cualquier vínculo afectivo. “No digan mentiras, no hay nada más rico que una verdad, así duela”, recomendó Altafulla ante la audiencia del pódcast, subrayando que la confianza total en el otro debe ser recíproca para que una pareja prospere.

La declaración fue recogida por miles de seguidores, que no tardaron en enlazar estas palabras con el reciente término del noviazgo entre Altafulla y Karina García.

Aunque el cantante no hizo mención directa de la influenciadora, internautas recordaron que surgieron en redes sociales acusaciones hacia la modelo por supuestas mentiras, lo que reforzó la sospecha de que la confesión del barranquillero estaba dirigida a su expareja.

