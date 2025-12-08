Colombia

Ricardo Leyva suma un nuevo escándalo: habría chantajeado a una mujer con revelar fotos y videos íntimos por “odio” contra su pareja

La acusación presentada por la asesora de imagen Natalia Rendón señala que el productor habría utilizado imágenes privadas para presionarla, mientras la Fiscalía mantiene sin avances la investigación iniciada en diciembre de 2021

Ricardo Leyva, reconocido empresario de
Ricardo Leyva, reconocido empresario de conciertos en Colombia, es investigado por sus vínculos políticos y contratos estatales - crédito Ricardo Leyva/X

El reconocido productor de eventos Ricardo Leyva sigue siendo protagonista de fuertes polémicas que, incluso, irían más allá de sus presuntas relaciones con el Gobierno nacional, además de las acusaciones por violencia intrafamiliar que sostiene su exposa.

Ahora, al famoso empresario también le recae una denuncia por presunto chantaje e intimidación, además de violación a la intimidad de una mujer que, según información conocida por la revista Cambio, sería la entonces compañera sentimental de uno de sus ‘enemigos’.

La denuncia fue presentada por Natalia Rendón contra el empresario por presunto chantaje con material íntimo, un caso que quedó a cargo del departamento de delitos de violencia digital de la Fiscalía General de la Nación.

Según información obtenida por Cambio, Rendón acusa a Leyva de haberla amenazado con divulgar fotos y videos privados, material que, según la denunciante, fue mostrado a terceros y utilizado como herramienta de presión en medio de la venganza que intentaba ejecutar Leyva contra su enemigo.

Ricardo Leyva enfrenta una nueva
Ricardo Leyva enfrenta una nueva denuncia por presunto chantaje e intimidación con material íntimo, según la Fiscalía General de la Nación - crédito @RLPConciertos/X

A pesar de la existencia de pruebas en audio y video, la investigación judicial no ha registrado avances significativos desde que se interpuso la denuncia en diciembre de 2021.

El episodio central ocurrió el 14 de diciembre de 2021 en el Club El Nogal, en Bogotá. De acuerdo con el relato de la mujer obtenido por el diario nacional, Rendón, asesora de imagen, se acercó a Leyva en uno de los restaurantes del club para confrontarlo por la posesión y difusión de imágenes íntimas suyas.

En ese momento, Leyva admitió tener el material, lo mostró a la denunciante y reconoció haberlo exhibido a otros socios del club. Además, el empresario afirmó que conservaba un video íntimo que le habría sido enviado por Juan José Rendón (conocido como JJ Rendón), y que consideraba publicar el contenido en caso de “emergencia” o como represalia contra el entonces esposo de Rendón, Luis Guillermo Gutiérrez.

La conversación, que duró 21 minutos, fue grabada por la propia Rendón y forma parte de las pruebas entregadas a la Fiscalía.

Ricardo Leyva ya enfrentaba polémicas
Ricardo Leyva ya enfrentaba polémicas por su relación con Armando Benedetti - crédito Montaje Infobae/redes sociales

Leyva, conocido en el sector empresarial y de espectáculos, ya había sido objeto de atención mediática por contratos públicos y denuncias previas de violencia intrafamiliar. Por su parte, Guillermo Gutiérrez, pareja de Rendón en ese momento, es hermano de Carlos Eduardo Gutiérrez, un empresario con amplia influencia en el sector financiero.

Guillermo Gutiérrez fue capturado en abril de 2022 por agredir físicamente a Rendón, quien entonces estaba embarazada, aunque posteriormente recuperó la libertad tras un acuerdo judicial.

Durante el enfrentamiento en El Nogal, Leyva expresó abiertamente su animadversión hacia Gutiérrez, manifestando que su intención era perjudicarlo a través de la difusión del material íntimo de Rendón.

Según el audio revelado por Cambio, Leyva declaró: “Tengo un video íntimo tuyo que no he subido a redes. Esta foto se la mostré solo a un personaje. La tengo guardada para una emergencia (...) Para joder a Guillermo Gutiérrez que lo odio, lo detesto, es un hijo de puta, y el día que se vuelva a meter conmigo lo jodo a él contigo”.

Ave Fénix Entretenimiento S. A.
Ave Fénix Entretenimiento S. A. S., empresa de Ricardo Leyva, obtuvo un contrato con Rtvc por casi 8.000 millones de pesos para la Celac 2025 - crédito @RLPConciertos/X

Leyva también aseguró que podía “meter a la cárcel” a Gutiérrez y que no lo había hecho por consideración a su hermano Carlos.

En la denuncia presentada ese mismo día ante la Fiscalía, Rendón detalló que las imágenes fueron tomadas en 2020, cuando, según su versión, JJ Rendón se aprovechó de su vulnerabilidad para realizar grabaciones y fotografías de carácter sexual sin su consentimiento.

Rendón afirmó que no autorizó ni la toma ni la divulgación de ese material y que Leyva, a través de JJ Rendón, obtuvo los archivos y los difundió entre conocidos del Club El Nogal. La denuncia incluyó tanto el audio de la conversación como el video de las cámaras de seguridad del club.

A pesar de la gravedad de los hechos y de la evidencia aportada, la Fiscalía General de la Nación no ha avanzado en la investigación. Según el abogado Darío Rendón, citado por Cambio, “la Fiscalía la ha engavetado, a tal punto, que ni siquiera ha llamado a una ampliación de denuncia”.

En cuanto a la procedencia del material, JJ Rendón negó en diálogo con Cambio haber compartido archivos con Leyva o tener relación alguna con él. Esta versión contradice la afirmación de la denunciante, que sostiene que JJ Rendón fue el origen del material íntimo.

