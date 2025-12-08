Colombia

Aumento del salario mínimo de 2026 que quiere Petro no serviría para que el sueldo esté entre los más altos de América Latina

La puja entre sectores por el ajuste salarial, que ya empezó de manera formal, abre interrogantes sobre el futuro del empleo y la competitividad regional

Guardar
El aumento del salario mínimo
El aumento del salario mínimo mejorará el poder adquisitivo de millones de trabajadores colombianos - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

La negociación del aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 atraviesa un momento crucial, caracterizado por marcadas diferencias entre el Gobierno, los gremios empresariales y los sindicatos. El salario mínimo vigente es de $1.423.500, una cifra que impacta de manera directa a millones de trabajadores y que, según las proyecciones, podría incrementarse hasta $1.580.085 en 2026, equivalentes a USD419 con una tasa de cambio promedio de $3.770. El debate sobre el porcentaje de aumento y sus posibles efectos económicos y sociales ya generó un ambiente de tensión entre los actores involucrados.

El proceso de concertación para definir el salario mínimo de 2026 avanza sin consenso, con posturas encontradas y la ausencia de algunos gremios en la mesa de negociación. Por un lado, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, destacó la importancia de basar la discusión en datos oficiales y de garantizar la participación de todos los sectores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sanguino calificó la decisión del presidente de Fenalco, Jaime Cabal, de retirarse del diálogo como un “acto de cobardía” y una actitud “mezquina” hacia el proceso de concertación social. El dirigente manifestó su desacuerdo con las propuestas del Gobierno para un aumento de dos dígitos e informó que no participará en la mesa de concertación al argumentar que el proceso ha perdido validez ante los anuncios anticipados del Ejecutivo.

La instalación de la Comisión
La instalación de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales tuvo la presencia del ministro Antonio Sanguino y dirigentes gremiales como Bruce Mac Master - crédito Ministerio del Trabajo

El Gobierno nacional sostiene que la inflación en Colombia no depende solo del salario mínimo, sino de factores como la oferta limitada de crédito y la especulación en el precio del gas. El presidente Gustavo Petro defiende la necesidad de un aumento notable al argumentar que el comportamiento del costo de vida está más influido por estos elementos que por la actualización anual del ingreso mínimo. Además, el Gobierno incorporó en la discusión recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que sugieren evaluar el poder adquisitivo real de los trabajadores y su capacidad para acceder a bienes y servicios más allá de lo básico.

Posiciones cautelosas

Desde el sector empresarial, las posiciones son cautelosas. El director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, recomendó que el incremento del salario mínimo se mantenga entre el 6% y el 7,5%, por lo que advirtió que aumentos superiores podrían incrementar el riesgo de informalidad y ejercer mayores presiones sobre la inflación. Mientras que el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, pidió que la discusión se base en criterios técnicos, por lo que considera que la inflación causada, la proyectada y la productividad, para evitar que la decisión tenga un carácter político.

Mientras que los sindicatos defienden la necesidad de un incremento sustancial. El presidente de la CUT, Fabio Arias, propuso que el salario mínimo se acerque al $1.800.000, lo que representaría un avance relevante en términos de justicia social y poder adquisitivo para los trabajadores.

En la actualidad, el salario
En la actualidad, el salario mínimo en Colombia es de $1.423.500 - crédito Luisa González/Reuters

Cómo están los salarios a nivel regional

A nivel regional, Colombia se mantiene en la parte baja de la tabla de salarios mínimos en América Latina. Con la proyección del 11% y para que se ubique en $1.580.085 para 2026 (USD419), el país solo superaría a México (USD416), pero quedaría lejos de:

  • Costa Rica: USD725 ($2.733.250).
  • Uruguay: USD505,5 ($1.905.735).
  • Chile: USD504 ($1.900.080).
  • Ecuador: USD470 ($1.771.900).
  • Guatemala: USD466,5 ($1.758.705).

La comparación evidencia que, a pesar de los posibles incrementos, el salario mínimo colombiano sigue rezagado frente a las economías más representativas del continente.

Por qué el salario mínimo no aumenta 50%

En medio del debate, expertos como Juan Pablo Zuluaga, líder de Mis Propias Finanzas, advirtieron sobre los posibles riesgos de un aumento excesivo. Señaló que “si fuera tan fácil, pues ¿por qué no subir el salario mínimo 50%, 60%, 80%? Eso genera unas distorsiones en la economía muy grandes”.

Juan Pablo Zuluaga, líder de Mis Propias Finanzas, recomendó no establecer un aumento del salario mínimo que se pueda salir de control - crédito MisPropiasFinanzas/TikTok

Zuluaga explicó que un incremento desmedido podría provocar más desempleo y afectar sectores como el de la vivienda, cuyos precios están indexados al salario mínimo. “Si el costo de la vivienda se dispara, la inflación se puede disparar. Eso tiene repercusiones en toda la economía”, advirtió el experto.

Conquista de los trabajadores

Por su parte, el senador Wilson Arias, del Pacto Histórico, defendió el salario mínimo como una conquista de los trabajadores destinada a mantener el poder adquisitivo de la clase proletaria.

Arias argumentó que se tiene una cifra de inflación que cerrará el año alrededor del 5% y una cifra de productividad laboral de más del 3%. Además, recordó que el salario es una herramienta redistributiva que mejora el desempeño económico. Por esta razón, según él, se debe hacer un incremento de, por lo menos, dos dígitos para que se mejore su posición económica de manera paulatina.

El senador también cuestionó las críticas que vinculan el salario mínimo con la informalidad y el desempleo: “Acá, algunos que se creen economistas dirán que la informalidad y el desempleo son culpa del salario mínimo, cuando es todo lo contrario. Que el empleo de una economía depende de la capacidad de la demanda agregada, lo que compramos efectivamente todos y sin salarios no hay demanda“.

Temas Relacionados

Aumento del Salario Mínimo de 2026Salario Mínimo de 2026Salario MínimoAumento del Salario MínimoAmérica LatinaColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

América vs. Atlético Nacional: siga en VIVO el minuto a minuto del último partido las semifinales de la Liga BetPlay II

La escuadra paisa enfrenta una jornada crucial en la que solo un triunfo y la combinación de resultados en el otro encuentro le permitirían avanzar en el torneo colombiano

América vs. Atlético Nacional: siga

Defensoría del Pueblo se pronunció tras el asesinato de niña de 7 años a manos de su padre: “Es violencia machista”

Un reciente caso en Atlántico puso en evidencia la instrumentalización de menores en contextos de violencia de género, según la entidad, que exige fortalecer la prevención y la protección en el país

Defensoría del Pueblo se pronunció

Investigación revela que tras el fracaso de las negociaciones con el ELN, la guerrilla estrechó lazos con el régimen venezolano

Utilizando el narcotráfico como fuente principal de financiación, la guerrilla fortaleció su control territorial en ambos países, lo que dificulta aún más cualquier intento de paz

Investigación revela que tras el

El Ejército y la Armada desmantelaron maquinaria de minería ilegal vinculada a grupos armados en Cauca y Antioquia

Las operaciones recientes permitieron la destrucción de equipos utilizados para la explotación no autorizada de minerales, lo que impacta directamente los recursos económicos de organizaciones criminales en el suroccidente y noroccidente del país

El Ejército y la Armada

Sergio Fajardo anunció que no participará en las consultas de marzo 2026 por considerarlas polarizantes: “Colombia está mamada de los extremos”

El aspirante a la Presidencia afirmó que espera que, en una eventual segunda vuelta, las fuerzas puedan reagruparse para derrotar a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Sergio Fajardo anunció que no
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Cauca: este

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Altafulla se posicionó como la

Altafulla se posicionó como la persona más buscada en Google Colombia durante 2025: así reaccionó

Laura de León acabó con los rumores sobre su separación de Salomón Bustamante

Ranking de Netflix en Colombia: estas son las series más vistas del momento

Descubre las canciones que están de moda hoy en Apple Colombia

Nataly Umaña y Alejandro Estrada sorprenden al aparecer juntos en nuevo ‘reality’

Deportes

América vs. Atlético Nacional: siga

América vs. Atlético Nacional: siga en VIVO el minuto a minuto del último partido las semifinales de la Liga BetPlay II

Medellín vs. Junior: siga en VIVO el minuto a minuto del último partido las semifinales de la Liga BetPlay II

River Plate, São Paulo, Universidad de Chile y otros equipos que podrían jugar en Barranquilla la final de la Copa Sudamericana en 2026

Miguel Borja le cierra la puerta a Junior FC y habría elegido a importante equipo mexicano para el 2026: este será su próximo destino

Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, mandó de vacaciones a Luis Díaz en plena temporada