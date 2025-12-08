Aumento del salario mínimo de 2026 que quiere Petro no serviría para que el sueldo esté entre los más altos de América Latina

El aumento del salario mínimo mejorará el poder adquisitivo de millones de trabajadores colombianos - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

La negociación del aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 atraviesa un momento crucial, caracterizado por marcadas diferencias entre el Gobierno, los gremios empresariales y los sindicatos. El salario mínimo vigente es de $1.423.500, una cifra que impacta de manera directa a millones de trabajadores y que, según las proyecciones, podría incrementarse hasta $1.580.085 en 2026, equivalentes a USD419 con una tasa de cambio promedio de $3.770. El debate sobre el porcentaje de aumento y sus posibles efectos económicos y sociales ya generó un ambiente de tensión entre los actores involucrados.

El proceso de concertación para definir el salario mínimo de 2026 avanza sin consenso, con posturas encontradas y la ausencia de algunos gremios en la mesa de negociación. Por un lado, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, destacó la importancia de basar la discusión en datos oficiales y de garantizar la participación de todos los sectores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sanguino calificó la decisión del presidente de Fenalco, Jaime Cabal, de retirarse del diálogo como un “acto de cobardía” y una actitud “mezquina” hacia el proceso de concertación social. El dirigente manifestó su desacuerdo con las propuestas del Gobierno para un aumento de dos dígitos e informó que no participará en la mesa de concertación al argumentar que el proceso ha perdido validez ante los anuncios anticipados del Ejecutivo.

La instalación de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales tuvo la presencia del ministro Antonio Sanguino y dirigentes gremiales como Bruce Mac Master - crédito Ministerio del Trabajo

El Gobierno nacional sostiene que la inflación en Colombia no depende solo del salario mínimo, sino de factores como la oferta limitada de crédito y la especulación en el precio del gas. El presidente Gustavo Petro defiende la necesidad de un aumento notable al argumentar que el comportamiento del costo de vida está más influido por estos elementos que por la actualización anual del ingreso mínimo. Además, el Gobierno incorporó en la discusión recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que sugieren evaluar el poder adquisitivo real de los trabajadores y su capacidad para acceder a bienes y servicios más allá de lo básico.

Posiciones cautelosas

Desde el sector empresarial, las posiciones son cautelosas. El director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, recomendó que el incremento del salario mínimo se mantenga entre el 6% y el 7,5%, por lo que advirtió que aumentos superiores podrían incrementar el riesgo de informalidad y ejercer mayores presiones sobre la inflación. Mientras que el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, pidió que la discusión se base en criterios técnicos, por lo que considera que la inflación causada, la proyectada y la productividad, para evitar que la decisión tenga un carácter político.

Mientras que los sindicatos defienden la necesidad de un incremento sustancial. El presidente de la CUT, Fabio Arias, propuso que el salario mínimo se acerque al $1.800.000, lo que representaría un avance relevante en términos de justicia social y poder adquisitivo para los trabajadores.

En la actualidad, el salario mínimo en Colombia es de $1.423.500 - crédito Luisa González/Reuters

Cómo están los salarios a nivel regional

A nivel regional, Colombia se mantiene en la parte baja de la tabla de salarios mínimos en América Latina. Con la proyección del 11% y para que se ubique en $1.580.085 para 2026 (USD419), el país solo superaría a México (USD416), pero quedaría lejos de:

Costa Rica: USD725 ($2.733.250).

Uruguay: USD505,5 ($1.905.735).

Chile: USD504 ($1.900.080).

Ecuador: USD470 ($1.771.900).

Guatemala: USD466,5 ($1.758.705).

La comparación evidencia que, a pesar de los posibles incrementos, el salario mínimo colombiano sigue rezagado frente a las economías más representativas del continente.

Por qué el salario mínimo no aumenta 50%

En medio del debate, expertos como Juan Pablo Zuluaga, líder de Mis Propias Finanzas, advirtieron sobre los posibles riesgos de un aumento excesivo. Señaló que “si fuera tan fácil, pues ¿por qué no subir el salario mínimo 50%, 60%, 80%? Eso genera unas distorsiones en la economía muy grandes”.

Juan Pablo Zuluaga, líder de Mis Propias Finanzas, recomendó no establecer un aumento del salario mínimo que se pueda salir de control - crédito MisPropiasFinanzas/TikTok

Zuluaga explicó que un incremento desmedido podría provocar más desempleo y afectar sectores como el de la vivienda, cuyos precios están indexados al salario mínimo. “Si el costo de la vivienda se dispara, la inflación se puede disparar. Eso tiene repercusiones en toda la economía”, advirtió el experto.

Conquista de los trabajadores

Por su parte, el senador Wilson Arias, del Pacto Histórico, defendió el salario mínimo como una conquista de los trabajadores destinada a mantener el poder adquisitivo de la clase proletaria.

Arias argumentó que se tiene una cifra de inflación que cerrará el año alrededor del 5% y una cifra de productividad laboral de más del 3%. Además, recordó que el salario es una herramienta redistributiva que mejora el desempeño económico. Por esta razón, según él, se debe hacer un incremento de, por lo menos, dos dígitos para que se mejore su posición económica de manera paulatina.

El senador también cuestionó las críticas que vinculan el salario mínimo con la informalidad y el desempleo: “Acá, algunos que se creen economistas dirán que la informalidad y el desempleo son culpa del salario mínimo, cuando es todo lo contrario. Que el empleo de una economía depende de la capacidad de la demanda agregada, lo que compramos efectivamente todos y sin salarios no hay demanda“.