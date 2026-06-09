Colombia

Esmeralda Hernández estalló contra José Manuel Restrepo por defensa del fracking: “Práctica que se traduce en deforestación”

El aspirante vicepresidencial de Abelardo de la Espriella defendió el uso de esta práctica de extracción de petróleo, pero la senadora del Pacto Histórico argumentó en cuatro puntos por qué no es viable.

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Sandra Bessudo participó en un video difundido por José Manuel Restrepo con el fin de hablar de las viabilidades de practicar el fracking - crédito @jrestrp/X

Un fuerte choque en redes sociales se presentó entre la senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, y el exministro de Hacienda y fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo; encendió el debate ambiental en el país.

El detonante fue la propuesta de implementar el fracking en un eventual gobierno de la derecha, una técnica de fracturación hidráulica para extraer hidrocarburos que divide profundamente a las campañas que se disputarán la Casa de Nariño en la segunda vuelta presidencial el 21 de junio.

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La controversia escaló cuando la senadora Hernández, reconocida líder ambientalista y animalista, arremetió de frente contra las declaraciones de José Manuel Restrepo, calificándolas como “barbaridades” y desmintiendo de tajo la posibilidad de que exista una versión limpia de esta práctica en el territorio nacional.

La defensa del fracking por parte de José Manuel Restrepo provocó una fuerte respuesta de Esmeralda Hernández - crédito Andrea Puentes/Presidencia - @delaespriella_style/Instagram
La defensa del fracking por parte de José Manuel Restrepo provocó una fuerte respuesta de Esmeralda Hernández - crédito Andrea Puentes/Presidencia - @delaespriella_style/Instagram

La propuesta de un “fracking sostenible”

La disputa comenzó tras una publicación de José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial del candidato Abelardo de la Espriella, en su cuenta de la red social X. El exministro defendió la viabilidad económica y ambiental del proyecto extractivo como un pilar fundamental para el desarrollo del país.

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“¿Es posible hacer fracking y proteger el medio ambiente al mismo tiempo? La respuesta es sí, siempre que se haga con responsabilidad, tecnología y los más altos estándares ambientales (...) Colombia no tiene que elegir entre crecimiento y sostenibilidad. Puede y debe avanzar en ambos caminos al mismo tiempo. Así lo haremos en la Patria Milagro de Abelardo de la Espriella (sic)”, afirmó Restrepo en su post.

Para sustentar su postura, Restrepo compartió un video grabado en las inmediaciones del páramo de Chingaza junto a la ambientalista Sandra Bessudo.

José Manuel Restrepo defendió el uso de tecnología y estándares ambientales para desarrollar fracking en el plan de gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @jrestrp/X
José Manuel Restrepo defendió el uso de tecnología y estándares ambientales para desarrollar fracking en el plan de gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @jrestrp/X

En la grabación, el economista lanzó una dura crítica hacia la postura del sector opuesto: “Las mentiras de este gobierno no cesan. Ahora están ensañados con el tema de que la política de fracking va a acabar con el medio ambiente. Por eso estoy aquí, desde un páramo en la cuenca de Chingaza, con una experta. ¿Es posible o no es posible, Sandra Bessudo, realizar fracking sostenible?”.

Bessudo, ambientalista y naturalista colombo-francesa de la École Pratique des Hautes Études, con máster en estudios de ciencias de la vida y de la tierra en Perpiñán, y buzo profesional, explicó bajo qué condiciones científicas consideraba viable la operación de estas tecnologías sin comprometer áreas de vital importancia ecológica.

“Podemos hoy en día, con la tecnología que tenemos, disminuir los riesgos sobre el medio ambiente, siempre y cuando no se hagan en ecosistemas estratégicos, como en el páramo, como en acuíferos, como en selvas, en bosques y en ecosistemas estratégicos", dijo la experta.

La discusión enfrenta dos visiones opuestas sobre el futuro energético del país - crédito Larry W. Smith/EFE
La discusión enfrenta dos visiones opuestas sobre el futuro energético del país - crédito Larry W. Smith/EFE

Además, la ambientalista explicó: “¿Qué se debe hacer? Obviamente, tener pozos diseñados y construidos con los estándares técnicos más elevados, un monitoreo permanente de las aguas subterráneas y superficiales, un control de fugas de metano y, obviamente, un distanciamiento suficiente respecto a todos estos ecosistemas, que le mencioné, como son los acuíferos, como son ecosistemas sensibles, pero también las viviendas”.

Esmeralda Hernández estalló contra José Manuel Restrepo

Frente a estas declaraciones, la respuesta de la oposición no se hizo esperar. Salió al paso la senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, colectividad que respalda la candidatura presidencial de Iván Cepeda, cuyo plan de gobierno excluye de tajo la implementación del fracking.

Hernández, reconocida activista ambiental y animalista —autora del histórico proyecto legislativo ‘No más olé’, que prohíbe las corridas de toros en el país—, cuestionó con dureza los argumentos del exministro.

Plantón en contra del Fracking en la Universidad EAN. (Colprensa - Álvaro Tavera)
La propuesta energética de la derecha es duramente cuestionada por sectores ambientalistas - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

La senadora del Pacto Histórico decidió responderle directamente a José Manuel Restrepo por medio de cuatro puntos específicos en los que buscó desmentir la viabilidad técnica y ambiental de la propuesta de la derecha: “¡FALSO! Como autora de proyecto de ley ANTIFRACKING, voy a desmentir cada una de las barbaridades dichas en este nefasto video (sic)”.

  1. El fracking sostenible no existe. Sus impactos ambientales están ampliamente documentados y no hay una versión libre de riesgos, señaló la senadora.
  2. Colombia, uno de los países más biodiversos del mundo, pondría en riesgo millones de especies si se implementa esta práctica, explicó la legisladora.
  3. El fracking genera fugas de metano, un gas con un potencial de calentamiento hasta 86 veces mayor que el CO₂, se lee en el post.
  4. La congresista señaló que, zonas como el Magdalena Medio, hogar de especies como el jaguar y el manatí, podrían verse afectadas pese a que solo conserva el 15% de su bosque original.
Esmeralda Hernández cuestionó la posibilidad de desarrollar un "fracking sostenible" en Colombia - crédito @EsmeHernandezSi/X
Esmeralda Hernández cuestionó la posibilidad de desarrollar un "fracking sostenible" en Colombia - crédito @EsmeHernandezSi/X

Para la congresista del Pacto Histórico, la práctica se traduce inevitablemente en “deforestación, contaminación de acuíferos, desplazamiento de comunidades y especies, uso desmedido del agua y contribución directa al cambio climático”, además de la violencia que, según ella, “desatará la codicia por el dinero del petróleo”.

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