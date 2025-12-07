Karol G invitó a sus fans a escribir a un número colombiano en el video oficial de ‘Papasito’: esta es la sorpresa que dejó

El video fue enviado a aquellos que escribieron en el número que publicó en una de sus canciones - crédito Karol G / WhatsApp

Karol G sigue siendo una de las artistas favoritas del público nacional e internacional por su capacidad para conectar con el público con cada historia, cada canción y cada publicación en sus redes sociales. Durante la presentación de La Premiere no solo tuvo grandes sorpresas de su álbum Tropicoqueta, sino que llamaron la atención algunos aspectos que dejó de forma intencional, como regalo para sus fanáticos.

Uno de ellos fue el número publicado en el video oficial de Papasito, un tema musical bastante famoso, pues allí no solo demuestra su habilidad para cantar en inglés, sino para bailar. Además contó con la compañía del reconocido actor Danny Ramírez, que se convirtió en el crush de muchos de los seguidores de la artista.

Al escribir al WhatsApp del número publicado en el video, que es +57 608 2760247, los seguidores se encontraron con un saludo especial de la artista, que apareció vestida como Mamá Noel.

En el video, Karol G no solo les deseó una Feliz Navidad a sus seguidores, sino que agregó lo siguiente: “Quiero que, yo te lo digo de corazón, te la vivas en familia como nunca con los tuyos, con los amigos. Coma eso que usted se quiere comer. Manda el mensaje que siempre has querido mandar. No te guardes las cosas bonitas que le quieres decir a la gente”.

Asimismo, aprovechó para enviar el audio de su canción Papasito en español, completamente: ¿Qué no puedo cantar Papasito porque está en inglés, porque es que no entiendo la pronunciación? Entonces, ¿qué hacemos? Ahí la tiene en español. Pa’ que la cante, pa’ que la pachangueen, pa’ que la disfrute, pa’ que se la baile, pa’ que se la perree en familia".

Y finalizó su intervención con el siguiente mensaje: “Les mando un abrazo con todo mi corazón, porque los amo con toda mi alma. Ey, gracias por seguirme siempre. Saben que se los digo todo el tiempo, pero es que nunca está de más. Desde donde estoy te mando todo mi amor con un abrazote apretado pa’ que te llegue en el corazón”.

La famosa sorprendió a sus fanáticos el 7 de diciembre

